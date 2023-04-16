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Moto3 Amerika: Ortola 18. sıradan gelerek kazandı, Deniz 6. oldu!

2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Amerika Grand Prix'sini Ivan Ortola kazandı ve Moto3 kariyerinin ilk zaferini aldı. Deniz Öncü ise 14. sıradan başladığı yarışta çok iyi yükseldi ve damalı bayrağı 6. sırada gördü.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Moto3 Amerika: Ortola 18. sıradan gelerek kazandı, Deniz 6. oldu!
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Moto3 padoğu, Portekiz ve Arjantin'de gerçekleştirilen yarışların ardından sezonun 3. ayağı için Texas, Amerika'ya geldi. Takvimdeki en fiziksel, hızlı ve akıcı pistlerden biri olan COTA'da yarış gününde sahneye ilk olarak Moto3 sürücüleri çıktı ve "beygir rodeo"su yaptılar. 

COTA'da sürücüleri güneşli ve sıcak bir hava karşıladı. Asfalt sıcaklığının da yüksek olması yarış boyunca hem lastik performansını hem de frenleme performansını etkiledi ve sürücüleri zorladı. 

Yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Jaume Masia'ya gitmişti, İspanyol sürücü gridde ilk cepte yer alıyordu. Ayumu Sasaki ile Ivan Ortola ise ilk çizgiyi tamamlıyorlardı. 

Sezona fırtına gibi başlayan çaylak sürücü Diogo Moreira gridde dördüncü, şampiyona lideri Daniel Holgado ise 5. sıradaydı. 

Temsilcimiz Deniz Öncü ise dün sıralama turlarının son bölümünde highside yaşamasının ardından 14. olabilmişti ve temsilcimiz yarışa 14. cepten başladı. 

Sıralama raporu:
Diogo Moreira, MT Helmets - MSI

Diogo Moreira, MT Helmets - MSI

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış raporu

Formasyon turunun tamamlanmasıyla ve sürücülerin gride yerleşmesiyle 14 turluk mücadele başladı. Dördüncü cepten kalkan Moreira mükemmel bir start aldı ve ilk virajı lider döndü. Onun arkasında Masia ile Ortola ise ikinci viraja girilirken fazlasıyla yakınlaştılar ve Ortola, motosikletinden düşmekten son anda kurtuldu. 

Oldukça büyük bir an yaşayan Ortola, motosikletinden düşmekten son anda kurtuldu fakat 18. sıraya geriledi ve galibiyet mücadelesinden kopmuş oldu. 

Turun geri kalanında Moreira, Masia ve Sasaki liderlik için mücadele ettiler. Bu mücadelenin kazananı Sasaki oldu ve Sasaki, Masia, Moreira ilk 3'ü ile birinci turu tamamladık. 

Deniz ise ilk turda 14. sıradan 11. sıraya kadar çıktı ve takım arkadaşının hemen önündeydi. 

Start anı: 

 

Moto3 standartlarına kıyasla sakin ve geçiş olmayan ilk birkaç tur izledik. Beşinci tur geride kalırken Sasaki, Masia, Moreira ilk 3'ü devam ediyordu ama ön grupta 15 sürücü arka arkayaydı ve Deniz, birkaç sıra kaybetmesinin ardından bu grubun sonunda 15. sıradaydı. 

İlk turda 21. sıraya gerileyen Ivan Ortola ise 6. sıraya kadar yükselmeyi başarmıştı ve liderden 0.5 saniye kadar daha hızlı turluyordu. 

Leopard Racing sürücüsü ve son yarışın galibi Tatsuki Suzuki ise ilk sektördeki "S" bölgesinde büyük bir highside yaşayarak 5. turda yarışa veda etti. 

Bu noktada ilk 5'teki sürücüler yavaş yavaş arkayla kopmaya başladılar.

Suzuki'nin büyük kazası: 

 

Yarışın orta noktasına geldiğimizde Sasaki, Masia, Moreira, Holgado, Artigas ilk 5'i devam ediyordu. Ivan Ortola ise altıncıydı ama ön grubun hemen arkasındaydı. 

Deniz ise 13. sırada yarışına devam ediyordu. 

David Alonso, GasGas Aspar Team

David Alonso, GasGas Aspar Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son 5 tura girilirken Sasaki, Masia, Moreira ilk 3'ü devam ediyordu ama Ortola artık 4. sıradaydı ve liderlik için geliyordu. 

Pistte resmen uçan Ortola, aynı turda Moreira'yı geçti ve 3. sıraya çıktı. Bir sonraki turda ise arka düzlükte liderlik el değiştirdi. 

Tüm yarışı 2. sırada götüren Masia, liderlik atağı için zamanının geldiğine karar verdi ve bitime 4 tur kala arka düzlüğün sonunda geçişini yaparak liderliğe yükseldi. 

Sasaki ise liderliği kaybetmesinin ardından Masia'nın kopmasına izin vermedi ve sonraki turda Masia'yı geçti ancak sonrasında highside yaşayarak düştü! 

Sasaki, tam da ikinci sıradaki Masia'nın önüne düştü ve Masia pistten çıkmak zorunda kaldı Böylelikle hem Masia hem de Sasaki liderlik mücadelesinden kopmuş oldu ve Ortola liderliğe yükseldi! 

 

Ancak mücadele burada bitmedi son turda da inanılmaz geçişler izledik. İlk 5'teki sürücüler liderlik için mücadele ettiler ve liderlik sürekli el değiştirdi. 

Bu mücadelenin kazanını ise Ortola oldu ve zafere ulaştı. İlk turda 18. sıraya gerileyen Ortola, yarış boyunca inanılmaz bir tempo sergiledi ve mükemmel bir şekilde yükselerek zafere ulaştı. 

Ortola, böylelikle kariyerinin ilk zaferini aldı. 

Sasaki'nin kazasına takılan Masia, son turda hasarı azalttı ve ikinci sırada finiş gördü. Son turun ilk sektörünü lider tamamlayan Xavier Artigas ise 3. oldu ve podyumu tamamladı. 

Jaume Masia, Leopard Racing, Ivan Ortola, Angeluss MTA Team, Xavier Artigas, Prustel GP

Jaume Masia, Leopard Racing, Ivan Ortola, Angeluss MTA Team, Xavier Artigas, Prustel GP

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Moreira dördüncü olurken, Holgado beşinci sırada finiş gördü. Bu iki isim, bu yarışın ardından şampiyonada eşit puana sahipler ve ilk iki sırayı paylaşıyorlar. 

Temsilcimiz Deniz Öncü ise 14. sıradan başladığı yarışta mükemmel yükseldi ve 6. sırada finiş gördü. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Ivan Ortola 14 -       25
2 Spain Jaume Masia 14 0.457 0.457 0.457   20
3 Spain Xavier Artigas 14 0.558 0.558 0.101   16
4 Brazil Diogo Moreira 14 0.567 0.567 0.009   13
5 Spain Daniel Holgado 14 0.657 0.657 0.090   11
6 Turkey Deniz Öncü 14 9.493 9.493 8.836   10
7 David Salvador 14 9.547 9.547 0.054   9
8 David Alonso 14 9.663 9.663 0.116   8
9 Japan Ryusei Yamanaka 14 9.975 9.975 0.312   7
10 Jose Antonio 14 10.085 10.085 0.110   6
11 Japan Kaito Toba 14 12.430 12.430 2.345   5
12 Indonesia Mario Suryo Aji 14 15.789 15.789 3.359   4
13 Collin Veijer 14 15.967 15.967 0.178   3
14 United Kingdom Scott Ogden 14 16.179 16.179 0.212   2
15 Italy Riccardo Rossi 14 16.214 16.214 0.035   1
16 Italy Romano Fenati 14 23.833 23.833 7.619    
17 David Almansa 14 24.204 24.204 0.371    
18 Filippo Farioli 14 24.401 24.401 0.197    
19 Italy Andrea Migno 14 24.676 24.676 0.275    
20 Japan Taiyo Furusato 14 24.913 24.913 0.237    
21 Spain Ana Carrasco 14 35.940 35.940 11.027    
22 Spain David Munoz 13          
23 Italy Stefano Nepa 13          
24 Japan Ayumu Sasaki 12          
25 Italy Matteo Bertelle 6          
26 Syarifuddin Azman 5          
27 Japan Tatsuki Suzuki 4          
28 United Kingdom Joshua Whatley 0          
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