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Önceki / Moto3 Amerika: Migno pole pozisyonunda, Deniz 4. oldu!
Moto3 / Austin Yarış raporu

Moto3 Amerika: Masia kazandı, Deniz 5. oldu

Moto3 Amerika Grand Prix'sini Jaume Masia kazanırken, temsilcimiz Deniz Öncü liderlik mücadelesi verdiği yarışta 5. sırayı aldı.

Ekleyen:
Moto3 Amerika: Masia kazandı, Deniz 5. oldu
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Gün içinde MotoGP ve Moto2 yarışlarının gerçekleştirilmesinin ardından Amerika GP hafta sonunda son olarak Moto3 sürücüleri piste çıktılar. 

Yarış raporları:

Dün gerçekleştirilen sıralama turlarında Andrea Migno pole pozisyonuna uzanmıştı. Temsilcimiz Deniz ise 4. olmuş ve en hızlı KTM sürücüsü olarak seansı noktalamıştı. 

Sıralama raporu :

Migno, iyi bir start aldı ve liderliğini korudu. Deniz de iyi kalktı ve ilk virajda üçüncülüğe yükseldi. Temsilcimiz, ilk sektörün sonunda ilk sırayı da aldı ancak birkaç viraj sonra yeniden ikinci sıraya geriledi. Arka düzlüğün sonunda Deniz güzel bir karşı atak yaptı ve yeniden ilk sıraya yükseldi. 

Diogo Moreira, çok iyi start alan bir diğer isimdi ve ilk turun sonunda Deniz'in arkasına kadar geldi. İlk turu bitirmek için çizgiyi geçmeden önce Moreira, Deniz'i geçti ve ilk sıraya yükseldi. 

İkinci turda Deniz, Moreira'yı yarım saniye geride takip etti. Üçüncü turda ise daha da yaklaştı. Moreira-Deniz ikilisinin arkasında üçüncü sıra mücadelesi yaşanıyordu ve üçüncü sıra, sürekli el değiştirmekteydi. Xavier Artigas, üçüncü sıraya çıktı ve bu mücadele biraz sakinleşti. 

Dördüncü tura başladığımızda, Deniz geçiş yapmak için hazırdı. Temsilcimiz, Moreira'yı geçerek ilk sektörde liderliği geri aldı. Arka düzlüğe çıktığımızda ise Moreira ve Xavier Artigas ikilisi hava koridorunu kullanarak Deniz'i geçtiler. 

Beşinci turun sonunda Artigas, Moreira, Deniz ilk 3'ü oluşmuştu. 17 turluk yarışın 6. turunda Deniz, ilk sektördeki "S" bölümünde mükemmel bir geçiş yaptı ve Moreira'yı geçerek ikinci sıraya yükseldi. 

Deniz, arka düzlüğe çıkmadan Artigas'ı da arkasında bıraktı ve yeniden zirvedeydi. Temsilcimiz, arka düzlüğün sonundaki atakları da sakin bir şekilde savundu ve ilk sırasını korudu. 

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

6. turda lider olan Deniz, 7. turu da lider bitirdi. Sekizinci tura girdiğimizde, ön grup kalabalıklaşmaya başlamıştı ve bu, Deniz için iyi bir haber değildi.

Yarışa 5. sıradan başlayan Masia, ilk virajda liderliği aldı ancak Masia'nın liderliği uzun sürmedi. Deniz, arka düzlüğe girilmeden önce, 10. virajda bu yarış birçok kez yaptığı bir atakla ilk sırayı geri aldı. Ancak düzlüğe önde çıkmak yine temsilcimizi geri düşürdü ve Deniz, arka düzlüğün sonunda üçüncüydü. 

Dokuzuncu turda Deniz yeniden ikinci sıraya yükseldi. Onuncu turda ise "S" bölümde enfes bir geçiş yaparak liderliği aldı. 

Deniz, geçişlerini genellikle turun ilk bölümünde yapıyordu ve bu, Deniz'in arka düzlüğe önde çıkmasına neden oluyordu. Bu bir dezavantajdı çünkü rakipleri hava koridorunu kullanarak Deniz'i geçiyorlardı. 

Deniz, onuncu turda da arka düzlüğe önde çıkmıştı. Rakipleri, arka düzlükte bir kez daha Deniz'in hava koridorunu kullanarak onu geçtiler. 

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Temsilcimizin yarışı, onuncu turun ardından geri gitmeye başladı. Deniz 11. turda 4. sıraya gerilemişti ve12. tura da 4. sırada başladı fakat çok sevdiği 10. virajda 3.'lüğe yükseldi.

Ancak Deniz, geçiş yapmak için 10. virajda ideal çizgiden çıktı ve arka düzlükte rakiplerine geçilerek 6. sıraya geriledi. Ön tarafta ise Masia ile Foggia liderlik mücadelesi veriyordu.

Bitime 5 tur kala, on üçüncü turda, Deniz 7. sıraya gerilemişti. Hafta sonuna şampiyona lideri olarak giren Sergio Garcia sonuncuydu ve garaja gelerek yarışı bıraktı. 

Dennis Foggia, Leopard Racing

Dennis Foggia, Leopard Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

15. turda, Deniz yeniden 5. sıraya yükseldi. 16. tura girdiğimizde Deniz, ilk 4'e çok yakındı ve Foggia'yı geçerek 4. sıraya yükseldi. Arka düzlüğe çıkıldığında, Foggia pozisyonunu geri aldı ve Deniz, 5. sıraya geriledi. 

17. yani son tura girilirken, Moreira kaza yaptı ve yarışa veda etti. Deniz 5. sıradaydı. Migno ise ön tarafta liderliği aldı. Masia onu yakından takip ediyordu. 

Arka düzlüğün sonunda Masia liderliğini geri aldı. Migno, bitime 2 viraj kala, 19. virajda, kendisini içeri attı ama duramadı ve Foggia'ya da geçildi. 

Masia böylelikle zafere ulaşan isim oldu. Foggia onu takip etti ve şampiyona liderliğine yükseldi. Migno, ise podyumun son basamağında kendine yer buldu. Ayumu Sasaki damalı bayrağı dördüncü sırada gördü. 

Temsilcimiz Deniz Öncü, liderlik mücadelesi verdiği yarışta çizgiyi 5. sırada geçti. Deniz, mükemmel geçişler yaptığı bu yarışta yine iyi bir sürüş çıkarmış oldu. 

Artigas, Izan Guevara, Carlos Tatay, Riccardo Rossi ve Tatsuki Suzuki ilk 10'u tamamladılar. 

Moto3, 24 Nisan'daki Portekiz GP ile devam edecek. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Spain Jaume Masia 17 -       25
2 Italy Dennis Foggia 17 0.172 0.172 0.172   20
3 Italy Andrea Migno 17 0.394 0.394 0.222   16
4 Japan Ayumu Sasaki 17 0.490 0.490 0.096   13
5 Turkey Deniz Öncü 17 1.113 1.113 0.623   11
6 Spain Xavier Artigas 17 1.576 1.576 0.463   10
7 Spain Izan Guevara 17 2.887 2.887 1.311   9
8 Spain Carlos Tatay 17 8.208 8.208 5.321   8
9 Italy Riccardo Rossi 17 8.370 8.370 0.162   7
10 Japan Tatsuki Suzuki 17 8.478 8.478 0.108   6
11 Ivan Ortola 17 10.084 10.084 1.606   5
12 United Kingdom Scott Ogden 17 10.272 10.272 0.188   4
13 Italy Stefano Nepa 17 10.424 10.424 0.152   3
14 Mexico Adrian Fernandez 17 17.967 17.967 7.543   2
15 France Lorenzo Fellon 17 18.088 18.088 0.121   1
16 Japan Taiyo Furusato 17 20.563 20.563 2.475    
17 Japan Ryusei Yamanaka 17 21.433 21.433 0.870    
18 Australia Joel Kelso 17 21.959 21.959 0.526    
19 Italy Elia Bartolini 17 29.099 29.099 7.140    
20 Spain Gerard Riu 17 34.336 34.336 5.237    
21 Indonesia Mario Suryo Aji 17 34.295 34.295      
22 David Salvador 17 39.396 39.396 5.101    
23 Spain Ana Carrasco 17 1'00.909 1'00.909 21.513    
  Spain Daniel Holgado 16          
  Japan Kaito Toba 16          
  Brazil Diogo Moreira 15          
  Italy Matteo Bertelle 15          
  Spain Sergio Garcia Dols 12          
  United Kingdom Joshua Whatley 5          
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Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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