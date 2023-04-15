Moto3 Amerika: Masia 2021'den bu yana ilk pole'ünü aldı, Deniz kaza yaptı

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Bugün gerçekleştirilen 3. antrenmanı yarı kuru, yarı ıslak bir zeminde gerçekleştirilmişti. Sıralama turları ise tamamen kuru zeminde koşuldu ve Moto3 sürücüleri bugün ilk kez tamamen kuru zeminde sürüş yaptılar.

Sıralama turları her zaman olduğu gibi Q1 seansıyla başladı. Hem Q1'de hem Q2'de birçok kaza gördük. Q1'in hemen başında iki isim kaza yaptı: David Almansa (CFMoto) and Scott Ogden (Honda). Seansın sonunda Collin Veijer (Husqvarna) de kaza yaptı. Veijer, kaza yapmadan önce 3. sıradaydı.

Q1 seansının sonunda ilk 4'e girerek Q2'yi kalan isimler şöyleydi: Xavier Artigas (CFMoto), Syarifuddin Azman (KTM), David Salvador (KTM) ve Ryusei Yamanaka (GasGas).

Q2 seansında da birçok kaza gördük. İlk olarak David Munoz 11. virajda highside yaşadı. Bundan biraz sonra şampiyona lideri Daniel Holgado 14. virajda düştü, Kaito Toba da 14. virajda kaza yapan bir başka isimdi.

Bu esnada sürücüler ilk denemelerini tamamlıyorlardı ve Jaume Masia, ilk denemelerin ardından 2:16.250 ile liderdi. Seansın geri kalanında Masia'nın bu derecesini geçebilen olmadı.

Leopard Racing sürücüsü, böylelikle 2021'den bu yana ilk pole pozisyonunu aldı. Sezonun ilk iki yarışında pole pozisyonunu alan Ayumu Sasaki, bu sefer 0.101 saniye geride ikinci oldu. Ivan Ortola üçüncüydü.

Brezilyalı çaylak Diogo Moreira dördüncü sırayı aldı. Seans içerisinde kaza yapan Daniel Holgado, kazadan önce 4. sıradaydı ve kazadan sonra tur atamasa da sadece bir sıra kazanarak 5. sıraya geriledi.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise son denemesinde kaza yapmasının ardından seansı 14. sırada tamamladı ve yarınki yarışa 14. sıradan başlayacak.

Moto3 Amerika Grand Prix, yarın TSi 19.00'da başlayacak.

Q2 sonucu: