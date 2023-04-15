Önceki / Moto3 Amerika 2. antrenman: Sasaki lider, Deniz günü 7. kapattı
Moto3 / Circuit of the Americas Antrenman raporu

Moto3 Amerika 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde Moreira lider, Deniz ikinci

2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Amerika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Diogo Moreira ilk sırada tamamladı. Temsilcimiz Deniz Öncü ise sıralama turları öncesindeki son antrenman seansını 2. sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Moto3 Amerika 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde Moreira lider, Deniz ikinci
Haberi dinle

Moto3 padoğu, Portekiz ve Arjantin'de gerçekleştirilen yarışların ardından sezonun 3. yarışı için Amerika'ya geldi. COTA'da pist üstü aksiyonu, dün gerçekleştirilen 1 ve 2. antrenman seansları ile başlamıştı. 

Antrenman raporları:

COTA'da cumartesi günü ise Moto3 3. antrenman seansı ile başladı ve bugün ilk olarak Moto3 sürücüleri piste çıktılar. 

Gece yağan yağmur nedeniyle pist yarı ıslak yarı kuruydu ve seans boyunca pist hiç tamamen kurumadı. Bu da şu anlama geldi: Kimse dün kuru zeminde attığı derecesini geliştiremedi ve kombine zamanlar aynı kaldı. 

Pist ıslak olduğundan ve dereceler geliştirilemediğinden, bu seans birçok sürücü anlamsız hâle geldi ve bazı sürücüler sıralama turları öncesinde bu çetrefilli koşullarda risk almak istemediler. 

Yine de çoğu sürücü piste çıkarak tur attı ve seansın en hızlı derecesi Diogo Moreira'dan geldi. Çaylak sürücü, çetrefilli koşullarda 2:18.233 yaparak seansın en hızlı ismi oldu. Moreira'nın bu derecesi, dünkü en hızlı dereceden 2 saniye kadar yavaştı.

 

Deniz Öncü ise liderin 0.2 saniye kadar gerisinde ikinci sırayı aldı. Temsilcimiz kombine zamanlarda ise 7. sıradaydı ve direkt olarak Q2'ye kalmayı başardı. 

Kombine zamanlar: 

1. Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) – 2:16.908 sn
 2. Jaume Masia (Leopard Racing) + 0.176
 3. Ivan Ortola (Angeluss MTA Team) + 0.456
 4. Diogo Moreira (MT Helmets - MSI) + 0.602
 5. Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) + 0.766
 6. Kaito Toba (SIC58 Squadra Corse) + 0.782
 7. Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) + 1.145
 8. Tatsuki Suzuki (Leopard Racing) + 1.174
 9. David Munoz (BOE Motorsports) + 1.201
 10. Romano Fenati (Rivacold Snipers Team) + 1.263

 

 

 

 

paylaşım
yorumlar

Moto3 Amerika 2. antrenman: Sasaki lider, Deniz günü 7. kapattı

Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
Moto3 Amerika: Masia 2021'den bu yana ilk pole'ünü aldı, Deniz kaza yaptı

Moto3 Amerika: Masia 2021'den bu yana ilk pole'ünü aldı, Deniz kaza yaptı

Moto3
Circuit of the Americas

Moto3 Amerika: Masia 2021'den bu yana ilk pole'ünü aldı, Deniz kaza yaptı Moto3 Amerika: Masia 2021'den bu yana ilk pole'ünü aldı, Deniz kaza yaptı

Lin Jarvis röportajı: Toprak'ın MotoGP testi, potansiyeli ve geleceği

Lin Jarvis röportajı: Toprak'ın MotoGP testi, potansiyeli ve geleceği

MotoGP

Lin Jarvis röportajı: Toprak'ın MotoGP testi, potansiyeli ve geleceği Lin Jarvis röportajı: Toprak'ın MotoGP testi, potansiyeli ve geleceği

MotoGP Amerika: Bagnaia 2023'teki ilk pole pozisyonunu aldı, Martin ve Marquez kaza yaptı!

MotoGP Amerika: Bagnaia 2023'teki ilk pole pozisyonunu aldı, Martin ve Marquez kaza yaptı!

MotoGP
Amerika GP

MotoGP Amerika: Bagnaia 2023'teki ilk pole pozisyonunu aldı, Martin ve Marquez kaza yaptı! MotoGP Amerika: Bagnaia 2023'teki ilk pole pozisyonunu aldı, Martin ve Marquez kaza yaptı!

Son Haberler

Moto3 Amerika: Masia 2021'den bu yana ilk pole'ünü aldı, Deniz kaza yaptı

Moto3 Amerika: Masia 2021'den bu yana ilk pole'ünü aldı, Deniz kaza yaptı

MOT3 Moto3
Circuit of the Americas

Moto3 Amerika: Masia 2021'den bu yana ilk pole'ünü aldı, Deniz kaza yaptı Moto3 Amerika: Masia 2021'den bu yana ilk pole'ünü aldı, Deniz kaza yaptı

Herbert: "Hamilton için Mercedes, Ferrari'den daha iyi bir seçenek"

Herbert: "Hamilton için Mercedes, Ferrari'den daha iyi bir seçenek"

F1 Formula 1

Herbert: "Hamilton için Mercedes, Ferrari'den daha iyi bir seçenek" Herbert: "Hamilton için Mercedes, Ferrari'den daha iyi bir seçenek"

WEC Portimao: Toyota 1-2 yaptı, #8 pole'de, Ferrari 1 saniye geride

WEC Portimao: Toyota 1-2 yaptı, #8 pole'de, Ferrari 1 saniye geride

WEC WEC
Portimao

WEC Portimao: Toyota 1-2 yaptı, #8 pole'de, Ferrari 1 saniye geride WEC Portimao: Toyota 1-2 yaptı, #8 pole'de, Ferrari 1 saniye geride

Domenicali: "Yeni hayranlar dominasyon olup olmadığını pek umursamıyor"

Domenicali: "Yeni hayranlar dominasyon olup olmadığını pek umursamıyor"

F1 Formula 1

Domenicali: "Yeni hayranlar dominasyon olup olmadığını pek umursamıyor" Domenicali: "Yeni hayranlar dominasyon olup olmadığını pek umursamıyor"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.