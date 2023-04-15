Moto3 Amerika 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde Moreira lider, Deniz ikinci
2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Amerika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Diogo Moreira ilk sırada tamamladı. Temsilcimiz Deniz Öncü ise sıralama turları öncesindeki son antrenman seansını 2. sırada tamamladı.
Moto3 padoğu, Portekiz ve Arjantin'de gerçekleştirilen yarışların ardından sezonun 3. yarışı için Amerika'ya geldi. COTA'da pist üstü aksiyonu, dün gerçekleştirilen 1 ve 2. antrenman seansları ile başlamıştı.
COTA'da cumartesi günü ise Moto3 3. antrenman seansı ile başladı ve bugün ilk olarak Moto3 sürücüleri piste çıktılar.
Gece yağan yağmur nedeniyle pist yarı ıslak yarı kuruydu ve seans boyunca pist hiç tamamen kurumadı. Bu da şu anlama geldi: Kimse dün kuru zeminde attığı derecesini geliştiremedi ve kombine zamanlar aynı kaldı.
Pist ıslak olduğundan ve dereceler geliştirilemediğinden, bu seans birçok sürücü anlamsız hâle geldi ve bazı sürücüler sıralama turları öncesinde bu çetrefilli koşullarda risk almak istemediler.
Yine de çoğu sürücü piste çıkarak tur attı ve seansın en hızlı derecesi Diogo Moreira'dan geldi. Çaylak sürücü, çetrefilli koşullarda 2:18.233 yaparak seansın en hızlı ismi oldu. Moreira'nın bu derecesi, dünkü en hızlı dereceden 2 saniye kadar yavaştı.
Deniz Öncü ise liderin 0.2 saniye kadar gerisinde ikinci sırayı aldı. Temsilcimiz kombine zamanlarda ise 7. sıradaydı ve direkt olarak Q2'ye kalmayı başardı.
Kombine zamanlar:
1. Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) – 2:16.908 sn
2. Jaume Masia (Leopard Racing) + 0.176
3. Ivan Ortola (Angeluss MTA Team) + 0.456
4. Diogo Moreira (MT Helmets - MSI) + 0.602
5. Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) + 0.766
6. Kaito Toba (SIC58 Squadra Corse) + 0.782
7. Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) + 1.145
8. Tatsuki Suzuki (Leopard Racing) + 1.174
9. David Munoz (BOE Motorsports) + 1.201
10. Romano Fenati (Rivacold Snipers Team) + 1.263
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