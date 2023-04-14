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Moto3 Amerika 2. antrenman: Sasaki lider, Deniz günü 7. kapattı

2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Amerika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Ayumu Sasaki ilk sırada tamamladı. Temsilcimiz Deniz Öncü ise kombine zamanlarda 7. sırayı aldı.

Can Çarpıcı
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Moto3 Amerika 2. antrenman: Sasaki lider, Deniz günü 7. kapattı
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Moto3 padoğu, Portekiz ve Arjantin'de gerçekleştirilen yarışların ardından sezonun 3. yarışı için Amerika'ya geldi. COTA'da pist üstü aksiyonu 2. antrenman seansı ile devam etti. 

Seans öncesinde Texas'ta hava karardı ve kara bulutlar pistin etrafını sardılar. Yüksek yağmur riskine rağmen, sürücüler tüm seansta kuru şartlarda sürüş yapabildiler.  

Yarın için de yağmur riski bulunduğundan, bu seansta ilk 14'te yer almak ve Q2 pozisyonlarında kalmak önemliydi. Çünkü yarınki 3. antrenman seansında yağmur yağması durumunda dereceler gelişemeyecek ve bugünün dereceleri, Q1 ile Q2'ye kalan sürücüleri belirleyecekti.

Nispeten olaysız geçen 2. antrenman turlarının en büyük kazası Deniz'in takım arkadaşı Jose Antonio Rueda'dan geldi. Seansın ilk 15 dakikası geride kalırken büyük bir highside yaşayan çaylak sürücü, neyse ki iyiydi ve kazanın sonrasında seansa devam edebildi. İspanyol sürücü seansı 12. sırada noktaladı. 

Sürücüler için önemli olan bu 1 saatlik seansta en hızlı derece ise Ayumu Sasaki'den geldi. COTA'yı 2:16.306 saniyede turlayan Sasaki, Cuma gününü zirvede noktaladı. 

Jaume Masia ilk seansta olduğu gibi yine ikinciydi, Ivan Orola ise ilk 3'ü tamamladı. 

 

İlk seansı lider tamamlayan Diogo Moreira, bu seansı 11. sırada noktalasa da kombine zamanlarda 4. sırada yer alıyor. 

Onun arkasında ise Daniel Holgado ile Kaito Toba var. Temsilcimiz Deniz Öncü ise kombine zamanlarda 7. sırada ve rahat bir şekilde Q2'ye kalabilecek bir tempo sergiledi. 

Temsilcimiz şu ana kadar güçlü bir görüntü çizdi ve bu hafta sonu en azından podyum için mücadele edebilecek gibi duruyor. 

Kombine zamanlarda ilk 10: 

 1. Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) – 2:16.908 sn
 2. Jaume Masia (Leopard Racing) + 0.176
 3. Ivan Ortola (Angeluss MTA Team) + 0.456
 4. Diogo Moreira (MT Helmets - MSI) + 0.602
 5. Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) + 0.766
 6. Kaito Toba (SIC58 Squadra Corse) + 0.782
 7. Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) + 1.145
 8. Tatsuki Suzuki (Leopard Racing) + 1.174
 9. David Munoz (BOE Motorsports) + 1.201
 10. Romano Fenati (Rivacold Snipers Team) + 1.263

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Japan Ayumu Sasaki 10 2'16.306     145.604
2 Spain Jaume Masia 12 2'16.482 0.176 0.176 145.416
3 Ivan Ortola 11 2'16.762 0.456 0.280 145.119
4 Spain Daniel Holgado 13 2'17.072 0.766 0.310 144.791
5 Japan Kaito Toba 12 2'17.088 0.782 0.016 144.774
6 Turkey Deniz Öncü 10 2'17.451 1.145 0.363 144.391
7 Spain David Munoz 11 2'17.507 1.201 0.056 144.333
8 Italy Romano Fenati 11 2'17.569 1.263 0.062 144.267
9 Italy Matteo Bertelle 12 2'17.623 1.317 0.054 144.211
10 Italy Stefano Nepa 13 2'17.714 1.408 0.091 144.116
11 Brazil Diogo Moreira 12 2'17.806 1.500 0.092 144.019
12 Italy Riccardo Rossi 11 2'17.984 1.678 0.178 143.834
13 David Alonso 9 2'18.000 1.694 0.016 143.817
14 Collin Veijer 12 2'18.041 1.735 0.041 143.774
15 David Salvador 9 2'18.242 1.936 0.201 143.565
16 Japan Taiyo Furusato 11 2'18.297 1.991 0.055 143.508
17 Japan Ryusei Yamanaka 11 2'18.386 2.080 0.089 143.416
18 United Kingdom Scott Ogden 10 2'18.557 2.251 0.171 143.239
19 Filippo Farioli 10 2'18.575 2.269 0.018 143.220
20 Japan Tatsuki Suzuki 12 2'18.616 2.310 0.041 143.178
21 Spain Xavier Artigas 9 2'18.712 2.406 0.096 143.079
22 David Almansa 11 2'18.743 2.437 0.031 143.047
23 Italy Andrea Migno 10 2'18.821 2.515 0.078 142.966
24 United Kingdom Joshua Whatley 12 2'18.862 2.556 0.041 142.924
25 Spain Ana Carrasco 8 2'19.157 2.851 0.295 142.621
26 Syarifuddin Azman 9 2'19.322 3.016 0.165 142.452
27 Jose Antonio 6 2'19.398 3.092 0.076 142.375
28 Indonesia Mario Suryo Aji 11 2'19.439 3.133 0.041 142.333
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Moto3 Amerika 1. antrenman: Moreira en hızlısı, Deniz 5.

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