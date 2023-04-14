Moto3 Amerika 2. antrenman: Sasaki lider, Deniz günü 7. kapattı
2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Amerika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Ayumu Sasaki ilk sırada tamamladı. Temsilcimiz Deniz Öncü ise kombine zamanlarda 7. sırayı aldı.
Moto3 padoğu, Portekiz ve Arjantin'de gerçekleştirilen yarışların ardından sezonun 3. yarışı için Amerika'ya geldi. COTA'da pist üstü aksiyonu 2. antrenman seansı ile devam etti.
Seans öncesinde Texas'ta hava karardı ve kara bulutlar pistin etrafını sardılar. Yüksek yağmur riskine rağmen, sürücüler tüm seansta kuru şartlarda sürüş yapabildiler.
Yarın için de yağmur riski bulunduğundan, bu seansta ilk 14'te yer almak ve Q2 pozisyonlarında kalmak önemliydi. Çünkü yarınki 3. antrenman seansında yağmur yağması durumunda dereceler gelişemeyecek ve bugünün dereceleri, Q1 ile Q2'ye kalan sürücüleri belirleyecekti.
Nispeten olaysız geçen 2. antrenman turlarının en büyük kazası Deniz'in takım arkadaşı Jose Antonio Rueda'dan geldi. Seansın ilk 15 dakikası geride kalırken büyük bir highside yaşayan çaylak sürücü, neyse ki iyiydi ve kazanın sonrasında seansa devam edebildi. İspanyol sürücü seansı 12. sırada noktaladı.
Sürücüler için önemli olan bu 1 saatlik seansta en hızlı derece ise Ayumu Sasaki'den geldi. COTA'yı 2:16.306 saniyede turlayan Sasaki, Cuma gününü zirvede noktaladı.
Jaume Masia ilk seansta olduğu gibi yine ikinciydi, Ivan Orola ise ilk 3'ü tamamladı.
İlk seansı lider tamamlayan Diogo Moreira, bu seansı 11. sırada noktalasa da kombine zamanlarda 4. sırada yer alıyor.
Onun arkasında ise Daniel Holgado ile Kaito Toba var. Temsilcimiz Deniz Öncü ise kombine zamanlarda 7. sırada ve rahat bir şekilde Q2'ye kalabilecek bir tempo sergiledi.
Temsilcimiz şu ana kadar güçlü bir görüntü çizdi ve bu hafta sonu en azından podyum için mücadele edebilecek gibi duruyor.
Kombine zamanlarda ilk 10:
1. Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) – 2:16.908 sn
2. Jaume Masia (Leopard Racing) + 0.176
3. Ivan Ortola (Angeluss MTA Team) + 0.456
4. Diogo Moreira (MT Helmets - MSI) + 0.602
5. Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) + 0.766
6. Kaito Toba (SIC58 Squadra Corse) + 0.782
7. Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) + 1.145
8. Tatsuki Suzuki (Leopard Racing) + 1.174
9. David Munoz (BOE Motorsports) + 1.201
10. Romano Fenati (Rivacold Snipers Team) + 1.263
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Ayumu Sasaki
|10
|2'16.306
|145.604
|2
|Jaume Masia
|12
|2'16.482
|0.176
|0.176
|145.416
|3
|Ivan Ortola
|11
|2'16.762
|0.456
|0.280
|145.119
|4
|Daniel Holgado
|13
|2'17.072
|0.766
|0.310
|144.791
|5
|Kaito Toba
|12
|2'17.088
|0.782
|0.016
|144.774
|6
|Deniz Öncü
|10
|2'17.451
|1.145
|0.363
|144.391
|7
|David Munoz
|11
|2'17.507
|1.201
|0.056
|144.333
|8
|Romano Fenati
|11
|2'17.569
|1.263
|0.062
|144.267
|9
|Matteo Bertelle
|12
|2'17.623
|1.317
|0.054
|144.211
|10
|Stefano Nepa
|13
|2'17.714
|1.408
|0.091
|144.116
|11
|Diogo Moreira
|12
|2'17.806
|1.500
|0.092
|144.019
|12
|Riccardo Rossi
|11
|2'17.984
|1.678
|0.178
|143.834
|13
|David Alonso
|9
|2'18.000
|1.694
|0.016
|143.817
|14
|Collin Veijer
|12
|2'18.041
|1.735
|0.041
|143.774
|15
|David Salvador
|9
|2'18.242
|1.936
|0.201
|143.565
|16
|Taiyo Furusato
|11
|2'18.297
|1.991
|0.055
|143.508
|17
|Ryusei Yamanaka
|11
|2'18.386
|2.080
|0.089
|143.416
|18
|Scott Ogden
|10
|2'18.557
|2.251
|0.171
|143.239
|19
|Filippo Farioli
|10
|2'18.575
|2.269
|0.018
|143.220
|20
|Tatsuki Suzuki
|12
|2'18.616
|2.310
|0.041
|143.178
|21
|Xavier Artigas
|9
|2'18.712
|2.406
|0.096
|143.079
|22
|David Almansa
|11
|2'18.743
|2.437
|0.031
|143.047
|23
|Andrea Migno
|10
|2'18.821
|2.515
|0.078
|142.966
|24
|Joshua Whatley
|12
|2'18.862
|2.556
|0.041
|142.924
|25
|Ana Carrasco
|8
|2'19.157
|2.851
|0.295
|142.621
|26
|Syarifuddin Azman
|9
|2'19.322
|3.016
|0.165
|142.452
|27
|Jose Antonio
|6
|2'19.398
|3.092
|0.076
|142.375
|28
|Mario Suryo Aji
|11
|2'19.439
|3.133
|0.041
|142.333
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