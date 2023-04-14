Moto3 Amerika 1. antrenman: Moreira en hızlısı, Deniz 5.
2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Amerika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansını Diogo Moreira ilk sırada tamamladı. Temsilcimiz Deniz Öncü ise 5. sırayı aldı.
Moto3 padoğu, Portekiz ve Arjantin'de gerçekleştirilen yarışların ardından sezonun 3. yarışı için Amerika'ya geldi. COTA'da pist üstü aksiyonu 1. antrenman seansı ile başladı.
Sürüş için ideal koşullarda gerçekleştirilen 1 saatlik seansta en hızlı derece çaylak sürücü Diogo Moreira'dan geldi.
Moto3 kariyerine fırtına gibi bir başlangıç yapan ve sezonun ilk 2 yarışında da podyuma çıkan Moreira, 2:16.908'lik derecesiyle en hızlı isim oldu.
Son yarışta kaza yapan Jaume Masia ve Ayumu Sasaki arka arkaya dizildiler. Masia, liderin 0.272 sanie gerisinde ikinciydi.
Sasaki ise Masia'nın 0.010 saniye gerisinde üçüncü oldu. Daniel Holgado dördüncü sırayı alırken, temsilcimiz Deniz Öncü 5. oldu.
Sezona oldukça şanssız bir başlangıç yapan Deniz, şu ana kadar iyi hız ve potansiyel gösterse de bu potansiyeli sonuçlara çeviremedi. Temsilcimiz, sevdiği pistlerden biri olan COTA'da hafta sonuna iyi başladı.
Son yarışın galibi Leopard Racing sürücüsü Tatsuki Suzuki ise altıncı sırayı aldı.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Diogo Moreira
|12
|2'16.908
|144.964
|2
|Jaume Masia
|11
|2'17.180
|0.272
|0.272
|144.677
|3
|Ayumu Sasaki
|12
|2'17.190
|0.282
|0.010
|144.666
|4
|Daniel Holgado
|12
|2'17.199
|0.291
|0.009
|144.657
|5
|Deniz Öncü
|12
|2'17.461
|0.553
|0.262
|144.381
|6
|Tatsuki Suzuki
|9
|2'17.480
|0.572
|0.019
|144.361
|7
|Ivan Ortola
|12
|2'17.504
|0.596
|0.024
|144.336
|8
|Jose Antonio
|12
|2'17.704
|0.796
|0.200
|144.126
|9
|David Salvador
|11
|2'18.014
|1.106
|0.310
|143.802
|10
|Stefano Nepa
|13
|2'18.127
|1.219
|0.113
|143.685
|11
|Romano Fenati
|12
|2'18.166
|1.258
|0.039
|143.644
|12
|David Alonso
|13
|2'18.196
|1.288
|0.030
|143.613
|13
|Xavier Artigas
|13
|2'18.211
|1.303
|0.015
|143.597
|14
|Ryusei Yamanaka
|11
|2'18.452
|1.544
|0.241
|143.347
|15
|Kaito Toba
|13
|2'18.461
|1.553
|0.009
|143.338
|16
|David Munoz
|12
|2'18.520
|1.612
|0.059
|143.277
|17
|Riccardo Rossi
|13
|2'18.553
|1.645
|0.033
|143.243
|18
|Matteo Bertelle
|12
|2'18.610
|1.702
|0.057
|143.184
|19
|Scott Ogden
|12
|2'18.956
|2.048
|0.346
|142.827
|20
|Collin Veijer
|12
|2'19.267
|2.359
|0.311
|142.508
|21
|David Almansa
|13
|2'19.271
|2.363
|0.004
|142.504
|22
|Mario Suryo Aji
|12
|2'19.307
|2.399
|0.036
|142.468
|23
|Syarifuddin Azman
|12
|2'19.337
|2.429
|0.030
|142.437
|24
|Andrea Migno
|11
|2'19.377
|2.469
|0.040
|142.396
|25
|Joshua Whatley
|13
|2'19.805
|2.897
|0.428
|141.960
|26
|Taiyo Furusato
|15
|2'19.856
|2.948
|0.051
|141.908
|27
|Ana Carrasco
|13
|2'20.081
|3.173
|0.225
|141.680
|28
|Filippo Farioli
|13
|2'20.247
|3.339
|0.166
|141.513
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