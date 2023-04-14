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Moto3 / Circuit of the Americas Antrenman raporu

Moto3 Amerika 1. antrenman: Moreira en hızlısı, Deniz 5.

2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Amerika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansını Diogo Moreira ilk sırada tamamladı. Temsilcimiz Deniz Öncü ise 5. sırayı aldı.

Can Çarpıcı
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Moto3 Amerika 1. antrenman: Moreira en hızlısı, Deniz 5.
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Moto3 padoğu, Portekiz ve Arjantin'de gerçekleştirilen yarışların ardından sezonun 3. yarışı için Amerika'ya geldi. COTA'da pist üstü aksiyonu 1. antrenman seansı ile başladı.

Sürüş için ideal koşullarda gerçekleştirilen 1 saatlik seansta en hızlı derece çaylak sürücü Diogo Moreira'dan geldi. 

Moto3 kariyerine fırtına gibi bir başlangıç yapan ve sezonun ilk 2 yarışında da podyuma çıkan Moreira, 2:16.908'lik derecesiyle en hızlı isim oldu. 

 

Son yarışta kaza yapan Jaume Masia ve Ayumu Sasaki arka arkaya dizildiler. Masia, liderin 0.272 sanie gerisinde ikinciydi. 

Sasaki ise Masia'nın 0.010 saniye gerisinde üçüncü oldu. Daniel Holgado dördüncü sırayı alırken, temsilcimiz Deniz Öncü 5. oldu. 

Sezona oldukça şanssız bir başlangıç yapan Deniz, şu ana kadar iyi hız ve potansiyel gösterse de bu potansiyeli sonuçlara çeviremedi. Temsilcimiz, sevdiği pistlerden biri olan COTA'da hafta sonuna iyi başladı.

Son yarışın galibi Leopard Racing sürücüsü Tatsuki Suzuki ise altıncı sırayı aldı. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Brazil Diogo Moreira 12 2'16.908     144.964
2 Spain Jaume Masia 11 2'17.180 0.272 0.272 144.677
3 Japan Ayumu Sasaki 12 2'17.190 0.282 0.010 144.666
4 Spain Daniel Holgado 12 2'17.199 0.291 0.009 144.657
5 Turkey Deniz Öncü 12 2'17.461 0.553 0.262 144.381
6 Japan Tatsuki Suzuki 9 2'17.480 0.572 0.019 144.361
7 Ivan Ortola 12 2'17.504 0.596 0.024 144.336
8 Jose Antonio 12 2'17.704 0.796 0.200 144.126
9 David Salvador 11 2'18.014 1.106 0.310 143.802
10 Italy Stefano Nepa 13 2'18.127 1.219 0.113 143.685
11 Italy Romano Fenati 12 2'18.166 1.258 0.039 143.644
12 David Alonso 13 2'18.196 1.288 0.030 143.613
13 Spain Xavier Artigas 13 2'18.211 1.303 0.015 143.597
14 Japan Ryusei Yamanaka 11 2'18.452 1.544 0.241 143.347
15 Japan Kaito Toba 13 2'18.461 1.553 0.009 143.338
16 Spain David Munoz 12 2'18.520 1.612 0.059 143.277
17 Italy Riccardo Rossi 13 2'18.553 1.645 0.033 143.243
18 Italy Matteo Bertelle 12 2'18.610 1.702 0.057 143.184
19 United Kingdom Scott Ogden 12 2'18.956 2.048 0.346 142.827
20 Collin Veijer 12 2'19.267 2.359 0.311 142.508
21 David Almansa 13 2'19.271 2.363 0.004 142.504
22 Indonesia Mario Suryo Aji 12 2'19.307 2.399 0.036 142.468
23 Syarifuddin Azman 12 2'19.337 2.429 0.030 142.437
24 Italy Andrea Migno 11 2'19.377 2.469 0.040 142.396
25 United Kingdom Joshua Whatley 13 2'19.805 2.897 0.428 141.960
26 Japan Taiyo Furusato 15 2'19.856 2.948 0.051 141.908
27 Spain Ana Carrasco 13 2'20.081 3.173 0.225 141.680
28 Filippo Farioli 13 2'20.247 3.339 0.166 141.513
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