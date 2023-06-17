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Moto3 Almanya sıralama turları: Pole pozisyonu Sasaki'nin, Deniz ikinci

Hafta sonunun başlangıcından beri epey güçlü görünen Ayumu Sasaki, bir saniyeden fazla bir farkla pole pozisyonuna ulaştı! Deniz Öncü ise ikinci sırada.

Altay Gök
Ekleyen:
Ayumu Sasaki, Intact GP

Henüz ilk turunda 1.26.562 yapan ve zirveye yükselen Sasaki'nin sadece 0.040 saniye gerisinde Ivan Ortola, onun da hemen arkasında temsilcimiz Deniz Öncü yer almaktaydı. 

Diğerlerinin tehdidine rağmen tempoyu sürekli arttıran Sasaki, ilk olarak 1.25.963 ile 1.26 barajının altına indi, Deniz ise ona karşılık vererek 0.259 saniye gerisinde ikinciliği aldı.

Son turu için bitime iki dakika kala bir daha piste çıkan Sasaki, bu turunda tam anlamıyla kanatlandı ve 1.25.130 yaparak derecesini geliştiremeyen Deniz'in 1.1 saniye önünde pole pozisyonuna ulaştı!

Üçüncü sıra Ivan Ortola'ya giderken, onu iyi bir sonuç elde eden Collin Veijer ve Q1'den gelen David Munoz takip etti.

Şampiyonluk adaylarından Jaume Masia altıncılığı alırken, Deniz'in takım arkadaşı ve şampiyona lideri Daniel Holgado 1.7 saniye geride yedinci oldu.

İlk onu tamamlayan isimlerse Kaito Toba, Diogo Moreira ve Stefano Nepa.

Bu hafta Tatsuki Suzuki'nin yerini alan Adrian Fernandez ikinci bölüme kalamazken, Xavier Artigas hayal kırıklığı yaşayarak 12. sırada kaldı.

 

Moto3 Almanya - Sıralama turları sonuç tablosu

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark
1 Japan Ayumu Sasaki 7 1'25.130  
2 Turkey Deniz Öncü 9 1'26.222 1.092
3 Ivan Ortola 7 1'26.285 1.155
4 Collin Veijer 6 1'26.641 1.511
5 Spain David Munoz 4 1'26.648 1.518
6 Spain Jaume Masia 7 1'26.790 1.660
7 Spain Daniel Holgado 6 1'26.826 1.696
8 Japan Kaito Toba 6 1'26.853 1.723
9 Brazil Diogo Moreira 6 1'26.898 1.768
10 Italy Stefano Nepa 6 1'26.921 1.791
11 Japan Taiyo Furusato 6 1'26.929 1.799
12 Spain Xavier Artigas 6 1'27.017 1.887
13 Italy Matteo Bertelle 7 1'27.029 1.899
14 Italy Andrea Migno 6 1'27.289 2.159
15 David Alonso 7 1'27.366 2.236
16 Japan Ryusei Yamanaka 5 1'27.493 2.363
17 Jose Antonio 7 1'27.592 2.462
18 Filippo Farioli 7 1'27.694 2.564
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