Moto3 Almanya sıralama turları: Pole pozisyonu Sasaki'nin, Deniz ikinci
Hafta sonunun başlangıcından beri epey güçlü görünen Ayumu Sasaki, bir saniyeden fazla bir farkla pole pozisyonuna ulaştı! Deniz Öncü ise ikinci sırada.
Henüz ilk turunda 1.26.562 yapan ve zirveye yükselen Sasaki'nin sadece 0.040 saniye gerisinde Ivan Ortola, onun da hemen arkasında temsilcimiz Deniz Öncü yer almaktaydı.
Diğerlerinin tehdidine rağmen tempoyu sürekli arttıran Sasaki, ilk olarak 1.25.963 ile 1.26 barajının altına indi, Deniz ise ona karşılık vererek 0.259 saniye gerisinde ikinciliği aldı.
Son turu için bitime iki dakika kala bir daha piste çıkan Sasaki, bu turunda tam anlamıyla kanatlandı ve 1.25.130 yaparak derecesini geliştiremeyen Deniz'in 1.1 saniye önünde pole pozisyonuna ulaştı!
Üçüncü sıra Ivan Ortola'ya giderken, onu iyi bir sonuç elde eden Collin Veijer ve Q1'den gelen David Munoz takip etti.
Şampiyonluk adaylarından Jaume Masia altıncılığı alırken, Deniz'in takım arkadaşı ve şampiyona lideri Daniel Holgado 1.7 saniye geride yedinci oldu.
İlk onu tamamlayan isimlerse Kaito Toba, Diogo Moreira ve Stefano Nepa.
Bu hafta Tatsuki Suzuki'nin yerini alan Adrian Fernandez ikinci bölüme kalamazken, Xavier Artigas hayal kırıklığı yaşayarak 12. sırada kaldı.
Moto3 Almanya - Sıralama turları sonuç tablosu
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Ayumu Sasaki
|7
|1'25.130
|2
|Deniz Öncü
|9
|1'26.222
|1.092
|3
|Ivan Ortola
|7
|1'26.285
|1.155
|4
|Collin Veijer
|6
|1'26.641
|1.511
|5
|David Munoz
|4
|1'26.648
|1.518
|6
|Jaume Masia
|7
|1'26.790
|1.660
|7
|Daniel Holgado
|6
|1'26.826
|1.696
|8
|Kaito Toba
|6
|1'26.853
|1.723
|9
|Diogo Moreira
|6
|1'26.898
|1.768
|10
|Stefano Nepa
|6
|1'26.921
|1.791
|11
|Taiyo Furusato
|6
|1'26.929
|1.799
|12
|Xavier Artigas
|6
|1'27.017
|1.887
|13
|Matteo Bertelle
|7
|1'27.029
|1.899
|14
|Andrea Migno
|6
|1'27.289
|2.159
|15
|David Alonso
|7
|1'27.366
|2.236
|16
|Ryusei Yamanaka
|5
|1'27.493
|2.363
|17
|Jose Antonio
|7
|1'27.592
|2.462
|18
|Filippo Farioli
|7
|1'27.694
|2.564
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