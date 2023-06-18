Moto3 Almanya: Deniz Öncü artık bir yarış galibi!
Son tura kadar zorladığı Ayumu Sasaki'yi son virajda geçen Deniz Öncü, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve kariyerinin ilk Moto3 yarış galibiyetine ulaşmayı başardı!
Yarışa ikinci sıradan başlayan Deniz, startta temkinli davrandı ve dördüncü sıraya geriledi. Sasaki yerini korurken, Holgado iyi bir startla üçüncülüğü aldı.
Temposunu koruyan Holgado bir tur sonra Deniz'i geçerek ikinciliğe yükseldi, Ivan Ortola da Deniz'in arkasına gelerek bu gruba katıldı.
Sonraki beş tur bu üçlünün kapışması ile geçti, bu sırada Sasaki farkı 1.5 saniye seviyesine kadar çıkarttı.
Bitime yaklaşık 15 tur kala Holgado'yu yakalayan Deniz, son sektörde atağını yaptı ve ikinciliği geri aldı. Holgado ise arkasına gelen Ortola'yı savunmaya geçti; iki isim, yarışın kalanını kedi-fare oyunu olarak geçirecekti.
İkinciliği aldıktan sonra 1.8 saniyelik farkı düzenli olarak kapatan Deniz, özellikle ikinci sektörde fark kapatsa da son sektöre doğru sol bacağındaki bir kramp nedeniyle zaman kaybediyordu.
Ağrı çekmesine rağmen son beş tura girildiğinde farkı 0.2 saniyeye kadar indiren Deniz, son tura kadar her tur kendini gösterdi, fakat Sasaki'nin sağlam savunmasını geçmek kolay değildi.
Son tura lastik lastiğe giren ve son sektörde rakibini milimetrik farklarla takip eden Deniz, son virajda iç çizgiyi aldı ve geçişini tamamlayarak liderliği aldı!
Son virajda aldığı liderliği bu kez bırakmayan Deniz, böylece damalı bayrağı ilk sırada görerek yarış galibiyetine ulaştı!
Özellikle son iki senedir birçok kez galibiyeti elinden kaçıran, geçen hafta da 0.050 saniye farkla ikinci olan Deniz, 63. yarışında beklenen zafere uzandı.
Sasaki ikinci olurken, Ortola'ya yol vermeyen Holgado tam 10 saniye geride üçüncü oldu.
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Puan
|1
|Deniz Öncü
|23
|-
|25
|2
|Ayumu Sasaki
|23
|0.095
|0.095
|20
|3
|Daniel Holgado
|23
|12.074
|12.074
|16
|4
|Ivan Ortola
|23
|12.196
|12.196
|13
|5
|David Alonso
|23
|17.158
|17.158
|11
|6
|Jaume Masia
|23
|17.328
|17.328
|10
|7
|Diogo Moreira
|23
|17.416
|17.416
|9
|8
|Ryusei Yamanaka
|23
|17.468
|17.468
|8
|9
|Stefano Nepa
|23
|17.548
|17.548
|7
|10
|Taiyo Furusato
|23
|18.132
|18.132
|6
|11
|Xavier Artigas
|23
|17.838
|17.838
|5
|12
|David Munoz
|23
|20.723
|20.723
|4
|13
|Jose Antonio
|23
|21.034
|21.034
|3
|14
|Kaito Toba
|23
|21.147
|21.147
|2
|15
|Andrea Migno
|23
|21.241
|21.241
|1
|16
|Adrian Fernandez
|23
|33.445
|33.445
|17
|Riccardo Rossi
|23
|33.536
|33.536
|18
|Romano Fenati
|23
|33.611
|33.611
|19
|Mario Suryo Aji
|23
|33.759
|33.759
|20
|Scott Ogden
|23
|36.144
|36.144
|21
|Filippo Farioli
|23
|43.725
|43.725
|22
|Joel Kelso
|23
|45.306
|45.306
|23
|Joshua Whatley
|23
|55.584
|55.584
|24
|David Salvador
|23
|55.605
|55.605
|25
|Tatchakorn Buasri
|23
|55.729
|55.729
|26
|Danial Syahmi
|23
|55.801
|55.801
|27
|Ana Carrasco
|23
|55.954
|55.954
|Matteo Bertelle
|21
|Collin Veijer
|1
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