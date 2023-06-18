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Moto3 Almanya: Deniz Öncü artık bir yarış galibi!

Son tura kadar zorladığı Ayumu Sasaki'yi son virajda geçen Deniz Öncü, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve kariyerinin ilk Moto3 yarış galibiyetine ulaşmayı başardı!

Altay Gök
Ekleyen:
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Yarışa ikinci sıradan başlayan Deniz, startta temkinli davrandı ve dördüncü sıraya geriledi. Sasaki yerini korurken, Holgado iyi bir startla üçüncülüğü aldı.

Temposunu koruyan Holgado bir tur sonra Deniz'i geçerek ikinciliğe yükseldi, Ivan Ortola da Deniz'in arkasına gelerek bu gruba katıldı.

Sonraki beş tur bu üçlünün kapışması ile geçti, bu sırada Sasaki farkı 1.5 saniye seviyesine kadar çıkarttı.

Bitime yaklaşık 15 tur kala Holgado'yu yakalayan Deniz, son sektörde atağını yaptı ve ikinciliği geri aldı. Holgado ise arkasına gelen Ortola'yı savunmaya geçti; iki isim, yarışın kalanını kedi-fare oyunu olarak geçirecekti.

İkinciliği aldıktan sonra 1.8 saniyelik farkı düzenli olarak kapatan Deniz, özellikle ikinci sektörde fark kapatsa da son sektöre doğru sol bacağındaki bir kramp nedeniyle zaman kaybediyordu.

Ağrı çekmesine rağmen son beş tura girildiğinde farkı 0.2 saniyeye kadar indiren Deniz, son tura kadar her tur kendini gösterdi, fakat Sasaki'nin sağlam savunmasını geçmek kolay değildi.

Son tura lastik lastiğe giren ve son sektörde rakibini milimetrik farklarla takip eden Deniz, son virajda iç çizgiyi aldı ve geçişini tamamlayarak liderliği aldı!

Son virajda aldığı liderliği bu kez bırakmayan Deniz, böylece damalı bayrağı ilk sırada görerek yarış galibiyetine ulaştı!

Özellikle son iki senedir birçok kez galibiyeti elinden kaçıran, geçen hafta da 0.050 saniye farkla ikinci olan Deniz, 63. yarışında beklenen zafere uzandı.

Sasaki ikinci olurken, Ortola'ya yol vermeyen Holgado tam 10 saniye geride üçüncü oldu.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Puan
1 Turkey Deniz Öncü 23 -   25
2 Japan Ayumu Sasaki 23 0.095 0.095 20
3 Spain Daniel Holgado 23 12.074 12.074 16
4 Ivan Ortola 23 12.196 12.196 13
5 David Alonso 23 17.158 17.158 11
6 Spain Jaume Masia 23 17.328 17.328 10
7 Brazil Diogo Moreira 23 17.416 17.416 9
8 Japan Ryusei Yamanaka 23 17.468 17.468 8
9 Italy Stefano Nepa 23 17.548 17.548 7
10 Japan Taiyo Furusato 23 18.132 18.132 6
11 Spain Xavier Artigas 23 17.838 17.838 5
12 Spain David Munoz 23 20.723 20.723 4
13 Jose Antonio 23 21.034 21.034 3
14 Japan Kaito Toba 23 21.147 21.147 2
15 Italy Andrea Migno 23 21.241 21.241 1
16 Mexico Adrian Fernandez 23 33.445 33.445  
17 Italy Riccardo Rossi 23 33.536 33.536  
18 Italy Romano Fenati 23 33.611 33.611  
19 Indonesia Mario Suryo Aji 23 33.759 33.759  
20 United Kingdom Scott Ogden 23 36.144 36.144  
21 Filippo Farioli 23 43.725 43.725  
22 Australia Joel Kelso 23 45.306 45.306  
23 United Kingdom Joshua Whatley 23 55.584 55.584  
24 David Salvador 23 55.605 55.605  
25 Tatchakorn Buasri 23 55.729 55.729  
26 Danial Syahmi 23 55.801 55.801  
27 Spain Ana Carrasco 23 55.954 55.954  
  Italy Matteo Bertelle 21      
  Collin Veijer 1      
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Moto3 Almanya sıralama turları: Pole pozisyonu Sasaki'nin, Deniz ikinci
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