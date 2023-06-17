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Moto3 / Sachsenring Antrenman raporu

Moto3 Almanya 3. antrenman: Yağmurlu seansta Artigas en hızlısı

2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nda Almanya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman turlarını Xavier Artigas ilk sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Xavier Artigas, Prustel GP

Sachsenring'de Cumartesi günü Moto3 seansıyla başladı ve Moto3 sürücülerini ıslak bir pist karşıladı. Bu seansta yağmur yağması, Cuma günü kaydedilen derecelerin değişmediği anlamına geldi ve kombine dereceler aynı kaldı. 

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Yağmur altında geçen üçüncü antrenman seansında Xavier Artigas, seansın son saniyelerinde kaydettiği 1:40.923'lük derecesiyle ilk sırada yer aldı. 

 

Ancak kombine derecelerde Ayumu Sasaki hâlâ ilk sırada. 

Birinci antrenmanda tur rekorunu kıran Japon sürücünün arkasında ise temsilcimiz Deniz Öncü ile Jaume Masia yer alıyor. 

Kombine edilmiş dereceler:

1. Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) – 1:25.840
2. Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) + 0.249
3. Jaume Masia (Leopard Racing) + 0.567
4. Ivan Ortola (Angeluss MTA Team) + 0.833
5. Ryusei Yamanaka (Gaviota GASGAS Aspar M3) + 1.001
6. Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) + 1.003
7. Kaito Toba (SIC58 Squadra Corse) + 1.228
8. Stefano Nepa (Angeluss MTA Team) + 1.280
9. Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) + 1.402
10. Matteo Bertelle (Rivacold Snipers Team) + 1.432

3. antrenman sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Xavier Artigas 11 1'40.923     130.019
2 Indonesia Mario Suryo Aji 17 1'41.209 0.286 0.286 129.652
3 United Kingdom Scott Ogden 15 1'41.445 0.522 0.236 129.350
4 Ivan Ortola 14 1'41.864 0.941 0.419 128.818
5 Italy Riccardo Rossi 14 1'41.937 1.014 0.073 128.726
6 Filippo Farioli 14 1'42.230 1.307 0.293 128.357
7 Italy Andrea Migno 14 1'42.405 1.482 0.175 128.138
8 Mexico Adrian Fernandez 12 1'42.705 1.782 0.300 127.763
9 Italy Matteo Bertelle 13 1'42.742 1.819 0.037 127.717
10 Spain Jaume Masia 7 1'42.778 1.855 0.036 127.673
11 David Alonso 14 1'42.832 1.909 0.054 127.606
12 Brazil Diogo Moreira 11 1'42.879 1.956 0.047 127.547
13 Japan Taiyo Furusato 13 1'42.937 2.014 0.058 127.476
14 United Kingdom Joshua Whatley 12 1'43.149 2.226 0.212 127.214
15 Spain Daniel Holgado 10 1'43.262 2.339 0.113 127.074
16 Japan Ryusei Yamanaka 13 1'43.287 2.364 0.025 127.044
17 Italy Stefano Nepa 11 1'43.297 2.374 0.010 127.031
18 Turkey Deniz Öncü 5 1'43.420 2.497 0.123 126.880
19 Spain David Munoz 6 1'43.551 2.628 0.131 126.720
20 Australia Joel Kelso 10 1'43.558 2.635 0.007 126.711
21 Italy Romano Fenati 13 1'43.610 2.687 0.052 126.648
22 David Salvador 16 1'43.656 2.733 0.046 126.591
23 Danial Syahmi 16 1'43.683 2.760 0.027 126.558
24 Tatchakorn Buasri 16 1'43.945 3.022 0.262 126.239
25 Jose Antonio 12 1'44.516 3.593 0.571 125.550
26 Collin Veijer 12 1'45.806 4.883 1.290 124.019
  Japan Ayumu Sasaki 5 1'46.703 5.780 0.897 122.976
  Spain Ana Carrasco 16 1'47.002 6.079 0.299 122.633
  Japan Kaito Toba 11 1'47.870 6.947 0.868 121.646
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