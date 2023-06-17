Moto3 Almanya 3. antrenman: Yağmurlu seansta Artigas en hızlısı
2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nda Almanya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman turlarını Xavier Artigas ilk sırada tamamladı.
Sachsenring'de Cumartesi günü Moto3 seansıyla başladı ve Moto3 sürücülerini ıslak bir pist karşıladı. Bu seansta yağmur yağması, Cuma günü kaydedilen derecelerin değişmediği anlamına geldi ve kombine dereceler aynı kaldı.
Yağmur altında geçen üçüncü antrenman seansında Xavier Artigas, seansın son saniyelerinde kaydettiği 1:40.923'lük derecesiyle ilk sırada yer aldı.
Ancak kombine derecelerde Ayumu Sasaki hâlâ ilk sırada.
Birinci antrenmanda tur rekorunu kıran Japon sürücünün arkasında ise temsilcimiz Deniz Öncü ile Jaume Masia yer alıyor.
Kombine edilmiş dereceler:
1. Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) – 1:25.840
2. Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) + 0.249
3. Jaume Masia (Leopard Racing) + 0.567
4. Ivan Ortola (Angeluss MTA Team) + 0.833
5. Ryusei Yamanaka (Gaviota GASGAS Aspar M3) + 1.001
6. Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) + 1.003
7. Kaito Toba (SIC58 Squadra Corse) + 1.228
8. Stefano Nepa (Angeluss MTA Team) + 1.280
9. Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) + 1.402
10. Matteo Bertelle (Rivacold Snipers Team) + 1.432
3. antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Xavier Artigas
|11
|1'40.923
|130.019
|2
|Mario Suryo Aji
|17
|1'41.209
|0.286
|0.286
|129.652
|3
|Scott Ogden
|15
|1'41.445
|0.522
|0.236
|129.350
|4
|Ivan Ortola
|14
|1'41.864
|0.941
|0.419
|128.818
|5
|Riccardo Rossi
|14
|1'41.937
|1.014
|0.073
|128.726
|6
|Filippo Farioli
|14
|1'42.230
|1.307
|0.293
|128.357
|7
|Andrea Migno
|14
|1'42.405
|1.482
|0.175
|128.138
|8
|Adrian Fernandez
|12
|1'42.705
|1.782
|0.300
|127.763
|9
|Matteo Bertelle
|13
|1'42.742
|1.819
|0.037
|127.717
|10
|Jaume Masia
|7
|1'42.778
|1.855
|0.036
|127.673
|11
|David Alonso
|14
|1'42.832
|1.909
|0.054
|127.606
|12
|Diogo Moreira
|11
|1'42.879
|1.956
|0.047
|127.547
|13
|Taiyo Furusato
|13
|1'42.937
|2.014
|0.058
|127.476
|14
|Joshua Whatley
|12
|1'43.149
|2.226
|0.212
|127.214
|15
|Daniel Holgado
|10
|1'43.262
|2.339
|0.113
|127.074
|16
|Ryusei Yamanaka
|13
|1'43.287
|2.364
|0.025
|127.044
|17
|Stefano Nepa
|11
|1'43.297
|2.374
|0.010
|127.031
|18
|Deniz Öncü
|5
|1'43.420
|2.497
|0.123
|126.880
|19
|David Munoz
|6
|1'43.551
|2.628
|0.131
|126.720
|20
|Joel Kelso
|10
|1'43.558
|2.635
|0.007
|126.711
|21
|Romano Fenati
|13
|1'43.610
|2.687
|0.052
|126.648
|22
|David Salvador
|16
|1'43.656
|2.733
|0.046
|126.591
|23
|Danial Syahmi
|16
|1'43.683
|2.760
|0.027
|126.558
|24
|Tatchakorn Buasri
|16
|1'43.945
|3.022
|0.262
|126.239
|25
|Jose Antonio
|12
|1'44.516
|3.593
|0.571
|125.550
|26
|Collin Veijer
|12
|1'45.806
|4.883
|1.290
|124.019
|Ayumu Sasaki
|5
|1'46.703
|5.780
|0.897
|122.976
|Ana Carrasco
|16
|1'47.002
|6.079
|0.299
|122.633
|Kaito Toba
|11
|1'47.870
|6.947
|0.868
|121.646
|Tüm sonuçları görüntüle
Moto3 Almanya 2. antrenman: Yağmurlu seansın lideri Bertelle, Deniz kazaya rağmen üçüncü
Moto3 Almanya sıralama turları: Pole pozisyonu Sasaki'nin, Deniz ikinci
Son Haberler
Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir"
Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir" Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir"
Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım"
Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım" Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım"
Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak"
Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak" Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak"
Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm"
Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm" Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm"
Moto3 Almanya: Deniz Öncü artık bir yarış galibi!
Moto3 Almanya: Deniz Öncü artık bir yarış galibi! Moto3 Almanya: Deniz Öncü artık bir yarış galibi!
Moto3 Almanya sıralama turları: Pole pozisyonu Sasaki'nin, Deniz ikinci
Moto3 Almanya sıralama turları: Pole pozisyonu Sasaki'nin, Deniz ikinci Moto3 Almanya sıralama turları: Pole pozisyonu Sasaki'nin, Deniz ikinci
Moto3 Almanya 3. antrenman: Yağmurlu seansta Artigas en hızlısı
Moto3 Almanya 3. antrenman: Yağmurlu seansta Artigas en hızlısı Moto3 Almanya 3. antrenman: Yağmurlu seansta Artigas en hızlısı
Moto3 Almanya 2. antrenman: Yağmurlu seansın lideri Bertelle, Deniz kazaya rağmen üçüncü
Moto3 Almanya 2. antrenman: Yağmurlu seansın lideri Bertelle, Deniz kazaya rağmen üçüncü Moto3 Almanya 2. antrenman: Yağmurlu seansın lideri Bertelle, Deniz kazaya rağmen üçüncü
Moto3 Almanya 1.antrenman: Ayumu Sasaki lider, Deniz hemen arkasında
Moto3 Almanya 1.antrenman: Ayumu Sasaki lider, Deniz hemen arkasında Moto3 Almanya 1.antrenman: Ayumu Sasaki lider, Deniz hemen arkasında
Moto3 Mugello: Holgado, Deniz'i çizgide geçerek 0.050 saniye farkla kazandı
Moto3 Mugello: Holgado, Deniz'i çizgide geçerek 0.050 saniye farkla kazandı Moto3 Mugello: Holgado, Deniz'i çizgide geçerek 0.050 saniye farkla kazandı
Moto3 Mugello: Deniz Öncü yarım saniye farkla pole pozisyonunda!
Moto3 Mugello: Deniz Öncü yarım saniye farkla pole pozisyonunda! Moto3 Mugello: Deniz Öncü yarım saniye farkla pole pozisyonunda!
Moto3 İtalya: Üçüncü antrenmanda sonuç değişmedi, Deniz Öncü yine lider!
Moto3 İtalya: Üçüncü antrenmanda sonuç değişmedi, Deniz Öncü yine lider! Moto3 İtalya: Üçüncü antrenmanda sonuç değişmedi, Deniz Öncü yine lider!
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.