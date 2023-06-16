Moto3 Almanya 2. antrenman: Yağmurlu seansın lideri Bertelle, Deniz kazaya rağmen üçüncü
Sachsenring'deki ikinci antrenman seansına yağmur ve ıslak zemin damga vurdu, seansın lideri Matteo Bertelle olurken Deniz Öncü kaza yapmasına rağmen üçüncü.
MotoGP ilk antrenman seansının büyük bölümüne damga vuran yağmur, kısa bir aranın ardından Moto3 ikinci antrenman seansında kendini yeniden gösterdi.
Seansın ilk dakikaları yağmur nedeniyle boş geçti, ilk dakikalarda sadece Riccardo Rossi ve Kaito Toba şartları görmek için pistteydi.
Yedinci dakika civarı birçok sürücü şartları görmek için piste çıkarken, ilk zaman turu Scott Ogden'dan geldi, en hızlı turu ilk seansa göre 20 saniye daha yavaştı!
Bitime 18 dakika kala önce Andrea Migno, sonra da Mario Suryo Aji liderliği aldılar. Zirveyi kaybettikten sonra sıkıntı yaşayan Ogden, kısa süre sonra kaza yaptı ve kırmızı bayraklara sebep oldu.
Seans yeniden başladığında yağmur durmuştu ancak pist çok ıslaktı. Buna rağmen neredeyse herkes piste çıktı, liderlik de ilk dakikadan Ryusei Yamanaka'ya geçti.
Sonraki dakikalarda dereceler sürekli değişti: temsilcimiz Deniz Öncü ilk olarak 1.40.810, sonra da 1.39.685 yaparak liderliği aldı.
Son altı dakikaya girilmeden önce liderlik Adrian Fernandez'e geçti, kısa bir süre sonra da Deniz kendini yerde buldu ve seansı noktaladı.
Seans sona yaklaşırken sürpriz bir isim sahneye çıktı: 1.38.972 ile liderliği alan Matteo Bertelle!
Kalan dakikalarda daha iyi bir derece elde edebilen kimse olmadı, böylece Bertelle ikinci antrenman seansını zirvede tamamladı.
Fernandez ikinci olurken, Deniz kazaya rağmen üçüncü, Suryo Aji dördüncü, Andrea Migno beşinci sırada yer aldı.
Deniz dışında şampiyonanın zirvesindeki birçok sürücünün zorlandığı söylenebilir: Diogo Moreira altıncı, Daniel Holgado 13, Jaume Masia 15, Ivan Ortola 19, ilk seansın yıldızı Ayumu Sasaki ise 21. sıralarda yer alabildiler.
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Matteo Bertelle
|17
|1'38.972
|2
|Adrian Fernandez
|14
|1'39.364
|0.392
|3
|Deniz Öncü
|13
|1'39.440
|0.468
|4
|Mario Suryo Aji
|15
|1'39.529
|0.557
|5
|Andrea Migno
|17
|1'39.857
|0.885
|6
|Diogo Moreira
|9
|1'39.970
|0.998
|7
|Ryusei Yamanaka
|15
|1'40.189
|1.217
|8
|Xavier Artigas
|14
|1'40.201
|1.229
|9
|Stefano Nepa
|11
|1'40.278
|1.306
|10
|David Alonso
|17
|1'40.291
|1.319
|11
|David Salvador
|18
|1'40.486
|1.514
|12
|Romano Fenati
|14
|1'40.529
|1.557
|13
|Daniel Holgado
|7
|1'40.649
|1.677
|14
|Riccardo Rossi
|19
|1'40.846
|1.874
|15
|Jaume Masia
|8
|1'41.048
|2.076
|16
|Taiyo Furusato
|13
|1'41.054
|2.082
|17
|Joshua Whatley
|16
|1'41.138
|2.166
|18
|Kaito Toba
|14
|1'41.478
|2.506
|19
|Ivan Ortola
|10
|1'41.627
|2.655
|20
|Jose Antonio
|16
|1'41.648
|2.676
|21
|Ayumu Sasaki
|10
|1'41.826
|2.854
|22
|Danial Syahmi
|14
|1'41.986
|3.014
|23
|Filippo Farioli
|14
|1'42.003
|3.031
|24
|Collin Veijer
|13
|1'42.532
|3.560
|25
|Tatchakorn Buasri
|15
|1'42.590
|3.618
|26
|Ana Carrasco
|12
|1'42.910
|3.938
|27
|Scott Ogden
|4
|1'42.968
|3.996
|Joel Kelso
|9
|1'45.530
|6.558
|29
|David Munoz
|0
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