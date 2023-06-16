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Moto3 Almanya 2. antrenman: Yağmurlu seansın lideri Bertelle, Deniz kazaya rağmen üçüncü

Sachsenring'deki ikinci antrenman seansına yağmur ve ıslak zemin damga vurdu, seansın lideri Matteo Bertelle olurken Deniz Öncü kaza yapmasına rağmen üçüncü.

Altay Gök
Ekleyen:
Matteo Bertelle, Snipers Team

MotoGP ilk antrenman seansının büyük bölümüne damga vuran yağmur, kısa bir aranın ardından Moto3 ikinci antrenman seansında kendini yeniden gösterdi.

Seansın ilk dakikaları yağmur nedeniyle boş geçti, ilk dakikalarda sadece Riccardo Rossi ve Kaito Toba şartları görmek için pistteydi.

Yedinci dakika civarı birçok sürücü şartları görmek için piste çıkarken, ilk zaman turu Scott Ogden'dan geldi, en hızlı turu ilk seansa göre 20 saniye daha yavaştı!

Bitime 18 dakika kala önce Andrea Migno, sonra da Mario Suryo Aji liderliği aldılar. Zirveyi kaybettikten sonra sıkıntı yaşayan Ogden, kısa süre sonra kaza yaptı ve kırmızı bayraklara sebep oldu.

Seans yeniden başladığında yağmur durmuştu ancak pist çok ıslaktı. Buna rağmen neredeyse herkes piste çıktı, liderlik de ilk dakikadan Ryusei Yamanaka'ya geçti.

Sonraki dakikalarda dereceler sürekli değişti: temsilcimiz Deniz Öncü ilk olarak 1.40.810, sonra da 1.39.685 yaparak liderliği aldı.

Son altı dakikaya girilmeden önce liderlik Adrian Fernandez'e geçti, kısa bir süre sonra da Deniz kendini yerde buldu ve seansı noktaladı.

Seans sona yaklaşırken sürpriz bir isim sahneye çıktı: 1.38.972 ile liderliği alan Matteo Bertelle!

Kalan dakikalarda daha iyi bir derece elde edebilen kimse olmadı, böylece Bertelle ikinci antrenman seansını zirvede tamamladı.

Fernandez ikinci olurken, Deniz kazaya rağmen üçüncü, Suryo Aji dördüncü, Andrea Migno beşinci sırada yer aldı.

Deniz dışında şampiyonanın zirvesindeki birçok sürücünün zorlandığı söylenebilir: Diogo Moreira altıncı, Daniel Holgado 13, Jaume Masia 15, Ivan Ortola 19, ilk seansın yıldızı Ayumu Sasaki ise 21. sıralarda yer alabildiler.

 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark
1 Italy Matteo Bertelle 17 1'38.972  
2 Mexico Adrian Fernandez 14 1'39.364 0.392
3 Turkey Deniz Öncü 13 1'39.440 0.468
4 Indonesia Mario Suryo Aji 15 1'39.529 0.557
5 Italy Andrea Migno 17 1'39.857 0.885
6 Brazil Diogo Moreira 9 1'39.970 0.998
7 Japan Ryusei Yamanaka 15 1'40.189 1.217
8 Spain Xavier Artigas 14 1'40.201 1.229
9 Italy Stefano Nepa 11 1'40.278 1.306
10 David Alonso 17 1'40.291 1.319
11 David Salvador 18 1'40.486 1.514
12 Italy Romano Fenati 14 1'40.529 1.557
13 Spain Daniel Holgado 7 1'40.649 1.677
14 Italy Riccardo Rossi 19 1'40.846 1.874
15 Spain Jaume Masia 8 1'41.048 2.076
16 Japan Taiyo Furusato 13 1'41.054 2.082
17 United Kingdom Joshua Whatley 16 1'41.138 2.166
18 Japan Kaito Toba 14 1'41.478 2.506
19 Ivan Ortola 10 1'41.627 2.655
20 Jose Antonio 16 1'41.648 2.676
21 Japan Ayumu Sasaki 10 1'41.826 2.854
22 Danial Syahmi 14 1'41.986 3.014
23 Filippo Farioli 14 1'42.003 3.031
24 Collin Veijer 13 1'42.532 3.560
25 Tatchakorn Buasri 15 1'42.590 3.618
26 Spain Ana Carrasco 12 1'42.910 3.938
27 United Kingdom Scott Ogden 4 1'42.968 3.996
  Australia Joel Kelso 9 1'45.530 6.558
29 Spain David Munoz 0    
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