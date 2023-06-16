Moto3 Almanya 1.antrenman: Ayumu Sasaki lider, Deniz hemen arkasında
Deniz Öncü'nün bir kez daha hızını gösterdiği seansta lider, 1.26 barajının altına inen tek isim konumundaki Ayumu Sasaki.
Bu hafta sonu karşımızda dört yeni isim olacak: bacak sakatlığından dönen Danial Shahril, elinden sakatlanan Tatsuki Suzuki'nin yerini alan Adrian Fernandez, iki yarışlık aranın ardından dönen David Munoz ve wildcard ile piste çıkan Thatcakorn Buasri.
Seansın ilk dakikalarında Ivan Ortola liderdi, ancak genel olarak iki ismin öne çıktığını söyleyebiliriz: Ayumu Sasaki ve Deniz Öncü.
Yarım saatlik seansın sekizinci dakikasında zirveye yerleşen Deniz, kısa süre sonra 1.27.461 yaparak liderliğe yükselen Sasaki'ye geçildi.
Bitime 17 dakika kala Romano Fenati 8. virajda motosikletin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı.
Bitime dokuz dakika kala Sasaki derecesini geliştirdi: 1.26.239! Kısa süre sonra bu derece daha da gelişti: 1.25.840! Bu noktada Sasaki ile Deniz arasındaki fark 0.9 saniyeye kadar çıkmıştı.
Son altı dakikada Deniz derecesini geliştirerek 1.26.089 yaptı ve farkı 0.249 saniyeye kadar indirdi, ancak bu derece yeterli olmadı.
Böylece damalı bayrağı ilk sırada gören Sasaki, 1.26 barajının altına inen tek sürücü olarak ilk seansı lider kapattı.
Deniz ikinciliği alırken, onu Jaume Masia ve ilk dakikaların liderlerinden Ortola takip etti.
Beşincilik Ryusei Yamanaka'ya giderken, şampiyona lideri ve Deniz'in takım arkadaşı Daniel Holgado bir saniye geride altıncıydı.
İlk onu tamamlayan isimler Kaito Toba, Stefano Nepa, Jose Antonio Rueda ve Matteo Bertelle oldular.
Moto3 Almanya - İlk antrenman sonuç tablosu
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Ayumu Sasaki
|14
|1'25.840
|2
|Deniz Öncü
|18
|1'26.089
|0.249
|3
|Jaume Masia
|19
|1'26.407
|0.567
|4
|Ivan Ortola
|18
|1'26.673
|0.833
|5
|Ryusei Yamanaka
|19
|1'26.841
|1.001
|6
|Daniel Holgado
|17
|1'26.843
|1.003
|7
|Kaito Toba
|18
|1'27.068
|1.228
|8
|Stefano Nepa
|17
|1'27.120
|1.280
|9
|Jose Antonio
|19
|1'27.242
|1.402
|10
|Matteo Bertelle
|17
|1'27.272
|1.432
|11
|David Alonso
|19
|1'27.299
|1.459
|12
|Andrea Migno
|15
|1'27.347
|1.507
|13
|Diogo Moreira
|18
|1'27.390
|1.550
|14
|Collin Veijer
|19
|1'27.502
|1.662
|15
|Romano Fenati
|10
|1'27.579
|1.739
|16
|Scott Ogden
|20
|1'27.585
|1.745
|17
|David Munoz
|14
|1'27.641
|1.801
|18
|Xavier Artigas
|18
|1'27.719
|1.879
|19
|David Salvador
|17
|1'27.800
|1.960
|20
|Taiyo Furusato
|20
|1'27.815
|1.975
|21
|Filippo Farioli
|17
|1'27.820
|1.980
|22
|Joshua Whatley
|18
|1'27.822
|1.982
|23
|Joel Kelso
|15
|1'28.014
|2.174
|24
|Adrian Fernandez
|20
|1'28.483
|2.643
|25
|Riccardo Rossi
|17
|1'28.866
|3.026
|26
|Mario Suryo Aji
|20
|1'29.166
|3.326
|27
|Ana Carrasco
|16
|1'29.197
|3.357
|28
|Tatchakorn Buasri
|18
|1'29.207
|3.367
|29
|Danial Syahmi
|17
|1'29.920
|4.080
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