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Moto3 / Sachsenring Haberler

Moto3 Almanya 1.antrenman: Ayumu Sasaki lider, Deniz hemen arkasında

Deniz Öncü'nün bir kez daha hızını gösterdiği seansta lider, 1.26 barajının altına inen tek isim konumundaki Ayumu Sasaki.

Altay Gök
Ekleyen:
Ayumu Sasaki, Intact GP

Bu hafta sonu karşımızda dört yeni isim olacak: bacak sakatlığından dönen Danial Shahril, elinden sakatlanan Tatsuki Suzuki'nin yerini alan Adrian Fernandez, iki yarışlık aranın ardından dönen David Munoz ve wildcard ile piste çıkan Thatcakorn Buasri.

Seansın ilk dakikalarında Ivan Ortola liderdi, ancak genel olarak iki ismin öne çıktığını söyleyebiliriz: Ayumu Sasaki ve Deniz Öncü.

Yarım saatlik seansın sekizinci dakikasında zirveye yerleşen Deniz, kısa süre sonra 1.27.461 yaparak liderliğe yükselen Sasaki'ye geçildi.

Bitime 17 dakika kala Romano Fenati 8. virajda motosikletin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı.

Bitime dokuz dakika kala Sasaki derecesini geliştirdi: 1.26.239! Kısa süre sonra bu derece daha da gelişti: 1.25.840! Bu noktada Sasaki ile Deniz arasındaki fark 0.9 saniyeye kadar çıkmıştı. 

Son altı dakikada Deniz derecesini geliştirerek 1.26.089 yaptı ve farkı 0.249 saniyeye kadar indirdi, ancak bu derece yeterli olmadı.

Böylece damalı bayrağı ilk sırada gören Sasaki, 1.26 barajının altına inen tek sürücü olarak ilk seansı lider kapattı. 

Deniz ikinciliği alırken, onu Jaume Masia ve ilk dakikaların liderlerinden Ortola takip etti.

Beşincilik Ryusei Yamanaka'ya giderken, şampiyona lideri ve Deniz'in takım arkadaşı Daniel Holgado bir saniye geride altıncıydı.

İlk onu tamamlayan isimler Kaito Toba, Stefano Nepa, Jose Antonio Rueda ve Matteo Bertelle oldular.

 

Moto3 Almanya - İlk antrenman sonuç tablosu

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark
1 Japan Ayumu Sasaki 14 1'25.840  
2 Turkey Deniz Öncü 18 1'26.089 0.249
3 Spain Jaume Masia 19 1'26.407 0.567
4 Ivan Ortola 18 1'26.673 0.833
5 Japan Ryusei Yamanaka 19 1'26.841 1.001
6 Spain Daniel Holgado 17 1'26.843 1.003
7 Japan Kaito Toba 18 1'27.068 1.228
8 Italy Stefano Nepa 17 1'27.120 1.280
9 Jose Antonio 19 1'27.242 1.402
10 Italy Matteo Bertelle 17 1'27.272 1.432
11 David Alonso 19 1'27.299 1.459
12 Italy Andrea Migno 15 1'27.347 1.507
13 Brazil Diogo Moreira 18 1'27.390 1.550
14 Collin Veijer 19 1'27.502 1.662
15 Italy Romano Fenati 10 1'27.579 1.739
16 United Kingdom Scott Ogden 20 1'27.585 1.745
17 Spain David Munoz 14 1'27.641 1.801
18 Spain Xavier Artigas 18 1'27.719 1.879
19 David Salvador 17 1'27.800 1.960
20 Japan Taiyo Furusato 20 1'27.815 1.975
21 Filippo Farioli 17 1'27.820 1.980
22 United Kingdom Joshua Whatley 18 1'27.822 1.982
23 Australia Joel Kelso 15 1'28.014 2.174
24 Mexico Adrian Fernandez 20 1'28.483 2.643
25 Italy Riccardo Rossi 17 1'28.866 3.026
26 Indonesia Mario Suryo Aji 20 1'29.166 3.326
27 Spain Ana Carrasco 16 1'29.197 3.357
28 Tatchakorn Buasri 18 1'29.207 3.367
29 Danial Syahmi 17 1'29.920 4.080
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