Moto3 Algarve: Sergio Garcia pole'de, Acosta sadece 14. olabildi
Sergio Garcia, tur rekorunu kırarak pole pozisyonuna uzanırken; şampiyona lideri Pedro Acosta sadece 14. olabildi ve yarınki Portekiz Grand Prix'si öncesinde Dennis Foggia'nın şampiyonluk umutları artmış oldu.
Sergio Garcia, 1:47.274'lük derecesiyle, Autodromo Internacional do Algarve'nin Moto3 tur rekorunu kırmayı başardı ve pole pozisyonunun sahibi oldu.
Üçüncü antrenmanın en hızlı ismi John McPhee ise Garcia'nın sadece 0.017sn arkasında 2. sırada yer aldı. Adrian Fernandez, iyi bir performans ortaya koyarak 3. olmayı başardı ve ilk çizgide kendisine yer buldu.
Şampiyonluğu kovalayan ve Acosta'nın 21 puan gerisinde olan Dennis Foggia, dördüncü olmayı başarırken; şampiyona lideri Pedro Acosta, sadece 14. olabildi.
Q2'de ilk turların atılmasının ardından Filip Salač liderdi ve Foggia, 9. sıradaydı. Seansın ilerleyen bölümlerinde Garcia ilk sıraya yükseldi ve ilk sırayı bir daha rakiplerine bırakmadı. Acosta'nın seans içinde silinen turu ise şampiyona liderini olumsuz etkiledi.
Yarınki yarışa ikinci çizgiden başlayacak isimler, şampiyonluk mücadelesinde önemli bir rol oynayacak. Şampiyonluğu kovalayan Foggia, 4. sırada yer alırken; şampiyona lideri Acosta'nın takım arkadaşı Masia ise Foggia'nın arkasında 5. sıradan start alacak. Foggia'nın takım arkadaşı Xavier Artigas ise Masia'nın arkasında 6. sırada yer alıyor.
Darryn Binder üçüncü çizgideki ilk isim olacak ve 7. sıradan start alacak. Q1'den çıkmayı başaran Niccolo Antonelli ise Binder'in hemen arkasında, 8. sırada yer alıyor.
Q2'nin ilk bölümlerinde ilk sırada yer alan Salac, seansı 9. sırada tamamlayabildi. Uzun tur cezası bulunan Sasaki ise ilk 10'u tamamlayan isim oldu.
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Sergio Garcia Dols
|6
|1'47.274
|154.102
|2
|John McPhee
|7
|1'47.291
|0.017
|0.017
|154.078
|3
|Adrian Fernandez
|7
|1'47.404
|0.130
|0.113
|153.916
|4
|Dennis Foggia
|7
|1'47.517
|0.243
|0.113
|153.754
|5
|Jaume Masia
|7
|1'47.570
|0.296
|0.053
|153.678
|6
|Xavier Artigas
|7
|1'47.586
|0.312
|0.016
|153.655
|7
|Darryn Binder
|7
|1'47.712
|0.438
|0.126
|153.475
|8
|Niccolò Antonelli
|7
|1'47.774
|0.500
|0.062
|153.387
|9
|Filip Salač
|7
|1'47.811
|0.537
|0.037
|153.335
|10
|Ayumu Sasaki
|7
|1'47.817
|0.543
|0.006
|153.326
|11
|Jeremy Alcoba
|7
|1'47.829
|0.555
|0.012
|153.309
|12
|Izan Guevara
|7
|1'47.835
|0.561
|0.006
|153.300
|13
|Romano Fenati
|6
|1'47.900
|0.626
|0.065
|153.208
|14
|Pedro Acosta
|7
|1'47.986
|0.712
|0.086
|153.086
|15
|Alberto Surra
|7
|1'48.096
|0.822
|0.110
|152.930
|16
|Andrea Migno
|5
|1'48.270
|0.996
|0.174
|152.684
|17
|Yuki Kunii
|7
|1'48.682
|1.408
|0.412
|152.106
|Tatsuki Suzuki
|0
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