Moto3 Algarve: Sergio Garcia pole'de, Acosta sadece 14. olabildi

Üçüncü antrenmanın en hızlı ismi John McPhee ise Garcia'nın sadece 0.017sn arkasında 2. sırada yer aldı. Adrian Fernandez, iyi bir performans ortaya koyarak 3. olmayı başardı ve ilk çizgide kendisine yer buldu.

Şampiyonluğu kovalayan ve Acosta'nın 21 puan gerisinde olan Dennis Foggia, dördüncü olmayı başarırken; şampiyona lideri Pedro Acosta, sadece 14. olabildi.

Q2'de ilk turların atılmasının ardından Filip Salač liderdi ve Foggia, 9. sıradaydı. Seansın ilerleyen bölümlerinde Garcia ilk sıraya yükseldi ve ilk sırayı bir daha rakiplerine bırakmadı. Acosta'nın seans içinde silinen turu ise şampiyona liderini olumsuz etkiledi.