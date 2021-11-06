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Moto3 / Algarve II Sıralama turları raporu

Moto3 Algarve: Sergio Garcia pole'de, Acosta sadece 14. olabildi

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Sergio Garcia, tur rekorunu kırarak pole pozisyonuna uzanırken; şampiyona lideri Pedro Acosta sadece 14. olabildi ve yarınki Portekiz Grand Prix'si öncesinde Dennis Foggia'nın şampiyonluk umutları artmış oldu.

Moto3 Algarve: Sergio Garcia pole'de, Acosta sadece 14. olabildi

Sergio Garcia, 1:47.274'lük derecesiyle, Autodromo Internacional do Algarve'nin Moto3 tur rekorunu kırmayı başardı ve pole pozisyonunun sahibi oldu.

 

Üçüncü antrenmanın en hızlı ismi John McPhee ise Garcia'nın sadece 0.017sn arkasında 2. sırada yer aldı. Adrian Fernandez, iyi bir performans ortaya koyarak 3. olmayı başardı ve ilk çizgide kendisine yer buldu. 

Şampiyonluğu kovalayan ve Acosta'nın 21 puan gerisinde olan Dennis Foggia, dördüncü olmayı başarırken; şampiyona lideri Pedro Acosta, sadece 14. olabildi. 

Q2'de ilk turların atılmasının ardından Filip Salač liderdi ve Foggia, 9. sıradaydı. Seansın ilerleyen bölümlerinde Garcia ilk sıraya yükseldi ve ilk sırayı bir daha rakiplerine bırakmadı. Acosta'nın seans içinde silinen turu ise şampiyona liderini olumsuz etkiledi. 

Yarınki yarışa ikinci çizgiden başlayacak isimler, şampiyonluk mücadelesinde önemli bir rol oynayacak.  Şampiyonluğu kovalayan Foggia, 4. sırada yer alırken; şampiyona lideri Acosta'nın takım arkadaşı Masia ise Foggia'nın arkasında 5. sıradan start alacak. Foggia'nın takım arkadaşı Xavier Artigas ise Masia'nın arkasında 6. sırada yer alıyor. 

Darryn Binder üçüncü çizgideki ilk isim olacak ve 7. sıradan start alacak. Q1'den çıkmayı başaran Niccolo Antonelli ise Binder'in hemen arkasında, 8. sırada yer alıyor. 

Q2'nin ilk bölümlerinde ilk sırada yer alan Salac, seansı 9. sırada tamamlayabildi. Uzun tur cezası bulunan Sasaki ise ilk 10'u tamamlayan isim oldu. 

Şampiyonada 21 puan farkla lider durumda olan Acosta, yarışa 14. sıradan başlayacak ve yarışta yükselmesi gerekecek. Sıralama turlarını 4. sırada tamamlayan ve hafta sonu boyunca güçlü gözüken Foggia ise Acosta'yla arasındaki farkı azaltmaya çalışacak. Yarış, yarın 14.20'de başlayacak ve Ssport'tan naklen yayınlanacak. 
 
Seans sonucu: 
Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Sergio Garcia Dols 6 1'47.274     154.102
2 United Kingdom John McPhee 7 1'47.291 0.017 0.017 154.078
3 Mexico Adrian Fernandez 7 1'47.404 0.130 0.113 153.916
4 Italy Dennis Foggia 7 1'47.517 0.243 0.113 153.754
5 Spain Jaume Masia 7 1'47.570 0.296 0.053 153.678
6 Spain Xavier Artigas 7 1'47.586 0.312 0.016 153.655
7 South Africa Darryn Binder 7 1'47.712 0.438 0.126 153.475
8 Italy Niccolò Antonelli 7 1'47.774 0.500 0.062 153.387
9 Czech Republic Filip Salač 7 1'47.811 0.537 0.037 153.335
10 Japan Ayumu Sasaki 7 1'47.817 0.543 0.006 153.326
11 Spain Jeremy Alcoba 7 1'47.829 0.555 0.012 153.309
12 Spain Izan Guevara 7 1'47.835 0.561 0.006 153.300
13 Italy Romano Fenati 6 1'47.900 0.626 0.065 153.208
14 Spain Pedro Acosta 7 1'47.986 0.712 0.086 153.086
15 Italy Alberto Surra 7 1'48.096 0.822 0.110 152.930
16 Italy Andrea Migno 5 1'48.270 0.996 0.174 152.684
17 Japan Yuki Kunii 7 1'48.682 1.408 0.412 152.106
  Japan Tatsuki Suzuki 0        
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