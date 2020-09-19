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Moto3 / Misano II / Sıralama turları raporu

Misano Moto3: Pole pozisyonu Fernandez’in, Deniz 13.

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Misano Moto3: Pole pozisyonu Fernandez’in, Deniz 13.
Ekleyen:
, Editör

Moto3 Emilia Romagna Grand Prix’si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Red Bull KTM Ajo sürücüsü Raul Fernandez’in oldu.

Güneşli bir havada gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde ilk dört sırada yer alan temsilcimiz Deniz Öncü, Tony Arbolino, Kaito Toba ve Filip Salac ikinci bölüme kalmayı başardı.

İkinci bölümdeki ilk denemelerin ardından Tony Arbolino 1:41.793’lük turu ile ilk sıradaydı.

Celestino Vietti ikinci, Romano Fenati üçüncü, temsilcimiz Deniz Öncü dokuzuncu sıradaydı.

Son denemelerde Raul Fernandez 1:41.705 ile ilk sıraya yerleşti ve pole pozisyonunu almayı başardı.

Arbolino 0.088 saniye geride ikinci olurken, ilk çizgiyi 0.092 saniye gerideki Andrea Migno tamamladı.

Şampiyona lideri Albert Arenas dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Vietti beşinci, Romano Fenati altıncı, Kaito Toba yedinci oldu.

İlk 10’u Tatsuki Suzuki, Jaume Masia ve Jeremy Alcoba tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise 0.670 saniye geride 13. sırada yer aldı.

Yarış pazar günü TSİ 12:00'de başlayacak.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Raul Fernandez KTM 6 1'41.705    
2 Italy Tony Arbolino Honda 7 1'41.793 0.088 0.088
3 Italy Andrea Migno KTM 7 1'41.797 0.092 0.004
4 Spain Albert Arenas KTM 6 1'41.851 0.146 0.054
5 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 7 1'41.873 0.168 0.022
6 Italy Romano Fenati Husqvarna 7 1'41.961 0.256 0.088
7 Japan Kaito Toba KTM 6 1'41.963 0.258 0.002
8 Japan Tatsuki Suzuki Honda 4 1'41.971 0.266 0.008
9 Spain Jaume Masia Honda 7 1'42.044 0.339 0.073
10 Spain Jeremy Alcoba Honda 5 1'42.129 0.424 0.085
11 Italy Dennis Foggia Honda 5 1'42.296 0.591 0.167
12 Japan Ai Ogura Honda 7 1'42.314 0.609 0.018
13 Turkey Deniz Öncü KTM 6 1'42.375 0.670 0.061
14 Czech Republic Filip Salač Honda 7 1'42.460 0.755 0.085
15 Italy Stefano Nepa KTM 7 1'42.742 1.037 0.282
16 Japan Ayumu Sasaki KTM 6 1'42.855 1.150 0.113
17 Belgium Barry Baltus KTM 6 1'43.133 1.428 0.278
18 Spain Sergio Garcia Dols Honda 5 1'43.671 1.966 0.538
Tüm sonuçları görüntüle

Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Turkey Deniz Öncü KTM 6 1'42.223    
2 Italy Tony Arbolino Honda 5 1'42.305 0.082 0.082
3 Japan Kaito Toba KTM 5 1'42.378 0.155 0.073
4 Czech Republic Filip Salač Honda 7 1'42.421 0.198 0.043
5 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 6 1'42.564 0.341 0.143
6 United Kingdom John McPhee Honda 6 1'42.704 0.481 0.140
7 South Africa Darryn Binder KTM 7 1'42.717 0.494 0.013
8 Italy Niccolò Antonelli Honda 7 1'42.751 0.528 0.034
9 Spain Alonso Lopez Husqvarna 7 1'42.868 0.645 0.117
10 Italy Riccardo Rossi KTM 6 1'43.052 0.829 0.184
11 Japan Ryusei Yamanaka Honda 5 1'43.074 0.851 0.022
12 Malaysia Khairul Pawi Honda 7 1'43.210 0.987 0.136
13 Japan Yuki Kunii Honda 7 1'43.217 0.994 0.007
14 Austria Maximilian Kofler KTM 7 1'43.388 1.165 0.171
15 Spain Carlos Tatay KTM 6 1'43.418 1.195 0.030
16 Switzerland Jason Dupasquier KTM 5 1'43.794 1.571 0.376
17 Italy Davide Pizzoli KTM 4 1'43.850 1.627 0.056
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Misano Moto3: Cuma gününün lideri Masia, Deniz 26. sırada

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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Misano II
Alt-etkinlik Q2
Pilotlar Deniz Öncü
Editör Cem Özel

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