Misano Moto3: Pole pozisyonu Fernandez’in, Deniz 13.
Moto3 Emilia Romagna Grand Prix’si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Red Bull KTM Ajo sürücüsü Raul Fernandez’in oldu.
Güneşli bir havada gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde ilk dört sırada yer alan temsilcimiz Deniz Öncü, Tony Arbolino, Kaito Toba ve Filip Salac ikinci bölüme kalmayı başardı.
İkinci bölümdeki ilk denemelerin ardından Tony Arbolino 1:41.793’lük turu ile ilk sıradaydı.
Celestino Vietti ikinci, Romano Fenati üçüncü, temsilcimiz Deniz Öncü dokuzuncu sıradaydı.
Son denemelerde Raul Fernandez 1:41.705 ile ilk sıraya yerleşti ve pole pozisyonunu almayı başardı.
Arbolino 0.088 saniye geride ikinci olurken, ilk çizgiyi 0.092 saniye gerideki Andrea Migno tamamladı.
Şampiyona lideri Albert Arenas dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Vietti beşinci, Romano Fenati altıncı, Kaito Toba yedinci oldu.
İlk 10’u Tatsuki Suzuki, Jaume Masia ve Jeremy Alcoba tamamladı.
Temsilcimiz Deniz Öncü ise 0.670 saniye geride 13. sırada yer aldı.
Yarış pazar günü TSİ 12:00'de başlayacak.
Q2 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Raul Fernandez
|KTM
|6
|1'41.705
|2
|Tony Arbolino
|Honda
|7
|1'41.793
|0.088
|0.088
|3
|Andrea Migno
|KTM
|7
|1'41.797
|0.092
|0.004
|4
|Albert Arenas
|KTM
|6
|1'41.851
|0.146
|0.054
|5
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|7
|1'41.873
|0.168
|0.022
|6
|Romano Fenati
|Husqvarna
|7
|1'41.961
|0.256
|0.088
|7
|Kaito Toba
|KTM
|6
|1'41.963
|0.258
|0.002
|8
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|4
|1'41.971
|0.266
|0.008
|9
|Jaume Masia
|Honda
|7
|1'42.044
|0.339
|0.073
|10
|Jeremy Alcoba
|Honda
|5
|1'42.129
|0.424
|0.085
|11
|Dennis Foggia
|Honda
|5
|1'42.296
|0.591
|0.167
|12
|Ai Ogura
|Honda
|7
|1'42.314
|0.609
|0.018
|13
|Deniz Öncü
|KTM
|6
|1'42.375
|0.670
|0.061
|14
|Filip Salač
|Honda
|7
|1'42.460
|0.755
|0.085
|15
|Stefano Nepa
|KTM
|7
|1'42.742
|1.037
|0.282
|16
|Ayumu Sasaki
|KTM
|6
|1'42.855
|1.150
|0.113
|17
|Barry Baltus
|KTM
|6
|1'43.133
|1.428
|0.278
|18
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|5
|1'43.671
|1.966
|0.538
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Q1 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Deniz Öncü
|KTM
|6
|1'42.223
|2
|Tony Arbolino
|Honda
|5
|1'42.305
|0.082
|0.082
|3
|Kaito Toba
|KTM
|5
|1'42.378
|0.155
|0.073
|4
|Filip Salač
|Honda
|7
|1'42.421
|0.198
|0.043
|5
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|6
|1'42.564
|0.341
|0.143
|6
|John McPhee
|Honda
|6
|1'42.704
|0.481
|0.140
|7
|Darryn Binder
|KTM
|7
|1'42.717
|0.494
|0.013
|8
|Niccolò Antonelli
|Honda
|7
|1'42.751
|0.528
|0.034
|9
|Alonso Lopez
|Husqvarna
|7
|1'42.868
|0.645
|0.117
|10
|Riccardo Rossi
|KTM
|6
|1'43.052
|0.829
|0.184
|11
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|5
|1'43.074
|0.851
|0.022
|12
|Khairul Pawi
|Honda
|7
|1'43.210
|0.987
|0.136
|13
|Yuki Kunii
|Honda
|7
|1'43.217
|0.994
|0.007
|14
|Maximilian Kofler
|KTM
|7
|1'43.388
|1.165
|0.171
|15
|Carlos Tatay
|KTM
|6
|1'43.418
|1.195
|0.030
|16
|Jason Dupasquier
|KTM
|5
|1'43.794
|1.571
|0.376
|17
|Davide Pizzoli
|KTM
|4
|1'43.850
|1.627
|0.056
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3
|Etkinlik
|Misano II
|Alt-etkinlik
|Q2
|Pilotlar
|Deniz Öncü
|Editör
|Cem Özel