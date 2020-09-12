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Moto3 / Misano / Sıralama turları raporu

Misano Moto3: Ogura pole pozisyonunda, Deniz 28. sırada

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Misano Moto3: Ogura pole pozisyonunda, Deniz 28. sırada
Ekleyen:
, Editör

2020 Moto3 sezonunun Misano ayağında pole pozisyonu Ai Ogura’nın olurken, temsilcimiz Deniz Öncü 28. sırada yer aldı.

Sıralama turlarının ilk bölümünde ilk dört sırada yer alan Tony Arbolino, Romano Fenati, Alonso Lopez ve Riccardo Rossi ikinci bölüme geçmeyi başardı.

İkinci bölümde ise Gabriel Rodrigo pole pozisyonunu alacak gibi görünüyordu. Ancak son sektöre 0.1 saniye geride giren Honda Team Asia sürücüsü Ogura, harika bir son sektör derecesiyle beraber Moto3 kariyerinin ilk pole pozisyonunu almayı başardı.

Rodrigo 0.016 saniye geride ikincilikle yetinirken, Tatsuki Suzuki 0.031 saniye geride üçüncü, Andrea Migno 0.042 saniye geride dördüncü oldu.

Romano Fenati kendisine beşinci sırada yer bulurken, Raul Fernandez altıncı, Celestino Vietti yedinci olmayı başardı.

İlk 10’u tamamlayan isimler Jeremy Alcoba, Tony Arbolino ve Filip Salac oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise ilk bölümde elenerek 28. sırada yer aldı.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Japan Ai Ogura Honda 5 1'42.403    
2 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 6 1'42.419 0.016 0.016
3 Japan Tatsuki Suzuki Honda 7 1'42.434 0.031 0.015
4 Italy Andrea Migno KTM 7 1'42.445 0.042 0.011
5 Italy Romano Fenati Husqvarna 7 1'42.604 0.201 0.159
6 Spain Raul Fernandez KTM 6 1'42.656 0.253 0.052
7 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 7 1'42.781 0.378 0.125
8 Spain Jeremy Alcoba Honda 8 1'42.808 0.405 0.027
9 Italy Tony Arbolino Honda 7 1'42.865 0.462 0.057
10 Czech Republic Filip Salač Honda 7 1'42.908 0.505 0.043
11 Spain Sergio Garcia Dols Honda 6 1'42.994 0.591 0.086
12 Italy Riccardo Rossi KTM 7 1'43.007 0.604 0.013
13 Spain Albert Arenas KTM 6 1'43.054 0.651 0.047
14 Spain Jaume Masia Honda 8 1'43.091 0.688 0.037
15 Italy Dennis Foggia Honda 8 1'43.115 0.712 0.024
16 Italy Stefano Nepa KTM 8 1'43.198 0.795 0.083
17 United Kingdom John McPhee Honda 5 1'43.327 0.924 0.129
18 Spain Alonso Lopez Husqvarna 6 1'43.718 1.315 0.391
Tüm sonuçları görüntüle

Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Italy Tony Arbolino Honda 6 1'42.531    
2 Italy Romano Fenati Husqvarna 8 1'42.603 0.072 0.072
3 Spain Alonso Lopez Husqvarna 8 1'43.137 0.606 0.534
4 Italy Riccardo Rossi KTM 8 1'43.203 0.672 0.066
5 South Africa Darryn Binder KTM 6 1'43.307 0.776 0.104
6 Italy Niccolò Antonelli Honda 7 1'43.402 0.871 0.095
7 Japan Ayumu Sasaki KTM 6 1'43.571 1.040 0.169
8 Spain Carlos Tatay KTM 5 1'43.595 1.064 0.024
9 Italy Davide Pizzoli KTM 6 1'43.643 1.112 0.048
10 Malaysia Khairul Pawi Honda 8 1'43.889 1.358 0.246
11 Japan Kaito Toba KTM 5 1'43.905 1.374 0.016
12 Switzerland Jason Dupasquier KTM 7 1'44.004 1.473 0.099
13 Japan Ryusei Yamanaka Honda 6 1'44.070 1.539 0.066
14 Turkey Deniz Öncü KTM 6 1'44.073 1.542 0.003
15 Belgium Barry Baltus KTM 6 1'44.109 1.578 0.036
16 Japan Yuki Kunii Honda 8 1'44.445 1.914 0.336
17 Austria Maximilian Kofler KTM 6 1'44.612 2.081 0.167
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Moto3 Misano 3. antrenman: McPhee lider, Deniz 19. oldu

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Moto3 Misano 3. antrenman: McPhee lider, Deniz 19. oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Misano
Alt-etkinlik Q2
Pilotlar Deniz Öncü
Editör Cem Özel

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