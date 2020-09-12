Misano Moto3: Ogura pole pozisyonunda, Deniz 28. sırada
2020 Moto3 sezonunun Misano ayağında pole pozisyonu Ai Ogura’nın olurken, temsilcimiz Deniz Öncü 28. sırada yer aldı.
Sıralama turlarının ilk bölümünde ilk dört sırada yer alan Tony Arbolino, Romano Fenati, Alonso Lopez ve Riccardo Rossi ikinci bölüme geçmeyi başardı.
İkinci bölümde ise Gabriel Rodrigo pole pozisyonunu alacak gibi görünüyordu. Ancak son sektöre 0.1 saniye geride giren Honda Team Asia sürücüsü Ogura, harika bir son sektör derecesiyle beraber Moto3 kariyerinin ilk pole pozisyonunu almayı başardı.
Rodrigo 0.016 saniye geride ikincilikle yetinirken, Tatsuki Suzuki 0.031 saniye geride üçüncü, Andrea Migno 0.042 saniye geride dördüncü oldu.
Romano Fenati kendisine beşinci sırada yer bulurken, Raul Fernandez altıncı, Celestino Vietti yedinci olmayı başardı.
İlk 10’u tamamlayan isimler Jeremy Alcoba, Tony Arbolino ve Filip Salac oldu.
Temsilcimiz Deniz Öncü ise ilk bölümde elenerek 28. sırada yer aldı.
Q2 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Ai Ogura
|Honda
|5
|1'42.403
|2
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|6
|1'42.419
|0.016
|0.016
|3
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|7
|1'42.434
|0.031
|0.015
|4
|Andrea Migno
|KTM
|7
|1'42.445
|0.042
|0.011
|5
|Romano Fenati
|Husqvarna
|7
|1'42.604
|0.201
|0.159
|6
|Raul Fernandez
|KTM
|6
|1'42.656
|0.253
|0.052
|7
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|7
|1'42.781
|0.378
|0.125
|8
|Jeremy Alcoba
|Honda
|8
|1'42.808
|0.405
|0.027
|9
|Tony Arbolino
|Honda
|7
|1'42.865
|0.462
|0.057
|10
|Filip Salač
|Honda
|7
|1'42.908
|0.505
|0.043
|11
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|6
|1'42.994
|0.591
|0.086
|12
|Riccardo Rossi
|KTM
|7
|1'43.007
|0.604
|0.013
|13
|Albert Arenas
|KTM
|6
|1'43.054
|0.651
|0.047
|14
|Jaume Masia
|Honda
|8
|1'43.091
|0.688
|0.037
|15
|Dennis Foggia
|Honda
|8
|1'43.115
|0.712
|0.024
|16
|Stefano Nepa
|KTM
|8
|1'43.198
|0.795
|0.083
|17
|John McPhee
|Honda
|5
|1'43.327
|0.924
|0.129
|18
|Alonso Lopez
|Husqvarna
|6
|1'43.718
|1.315
|0.391
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Q1 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Tony Arbolino
|Honda
|6
|1'42.531
|2
|Romano Fenati
|Husqvarna
|8
|1'42.603
|0.072
|0.072
|3
|Alonso Lopez
|Husqvarna
|8
|1'43.137
|0.606
|0.534
|4
|Riccardo Rossi
|KTM
|8
|1'43.203
|0.672
|0.066
|5
|Darryn Binder
|KTM
|6
|1'43.307
|0.776
|0.104
|6
|Niccolò Antonelli
|Honda
|7
|1'43.402
|0.871
|0.095
|7
|Ayumu Sasaki
|KTM
|6
|1'43.571
|1.040
|0.169
|8
|Carlos Tatay
|KTM
|5
|1'43.595
|1.064
|0.024
|9
|Davide Pizzoli
|KTM
|6
|1'43.643
|1.112
|0.048
|10
|Khairul Pawi
|Honda
|8
|1'43.889
|1.358
|0.246
|11
|Kaito Toba
|KTM
|5
|1'43.905
|1.374
|0.016
|12
|Jason Dupasquier
|KTM
|7
|1'44.004
|1.473
|0.099
|13
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|6
|1'44.070
|1.539
|0.066
|14
|Deniz Öncü
|KTM
|6
|1'44.073
|1.542
|0.003
|15
|Barry Baltus
|KTM
|6
|1'44.109
|1.578
|0.036
|16
|Yuki Kunii
|Honda
|8
|1'44.445
|1.914
|0.336
|17
|Maximilian Kofler
|KTM
|6
|1'44.612
|2.081
|0.167
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3
|Etkinlik
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|Alt-etkinlik
|Q2
|Pilotlar
|Deniz Öncü
|Editör
|Cem Özel