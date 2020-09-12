Misano Moto3: Ogura pole pozisyonunda, Deniz 28. sırada

Sıralama turlarının ilk bölümünde ilk dört sırada yer alan Tony Arbolino, Romano Fenati, Alonso Lopez ve Riccardo Rossi ikinci bölüme geçmeyi başardı.

İkinci bölümde ise Gabriel Rodrigo pole pozisyonunu alacak gibi görünüyordu. Ancak son sektöre 0.1 saniye geride giren Honda Team Asia sürücüsü Ogura, harika bir son sektör derecesiyle beraber Moto3 kariyerinin ilk pole pozisyonunu almayı başardı.

Rodrigo 0.016 saniye geride ikincilikle yetinirken, Tatsuki Suzuki 0.031 saniye geride üçüncü, Andrea Migno 0.042 saniye geride dördüncü oldu.

Romano Fenati kendisine beşinci sırada yer bulurken, Raul Fernandez altıncı, Celestino Vietti yedinci olmayı başardı.

İlk 10’u tamamlayan isimler Jeremy Alcoba, Tony Arbolino ve Filip Salac oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise ilk bölümde elenerek 28. sırada yer aldı.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: