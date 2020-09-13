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Moto3 / Misano / Yarış raporu

Misano Moto3: McPhee kazandı, Deniz 16. oldu

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Misano Moto3: McPhee kazandı, Deniz 16. oldu
Ekleyen:
Çeviren: İnci Beğen , Editör

John McPhee, Misano'da gerçekleştirilen Moto3 yarışında zafere ulaşan isim oldu.

San Marino'da gerçekleştirilen Moto3 yarışın başlangıcında ilk 6 cepte sırasıyla Ai Ogura, Gabriel Rodrigo, Tatsuki Suzuki, Andrea Migno, Romano Fenati, Raul Fernandez vardı. Temsilcimiz Deniz Öncü ise 28. sıradan yarışa başladı.

Start ile birlikte Ai Ogura ilk virajda hata yaptı ve liderliğe Tatsuki Suzuki yükseldi. İlk turda 3 isim virajı alırken kazaya karıştı. Ön grubun arkasındaki Fernandez, Vietti ve Garcia yerde kalan isimler oldular.

İlk turun ardından ilk 5 Rodriguez, Suzuki, Ogura, Arbolino, Migno şeklindeydi.

Yarış genel anlamda hatasız ve sakin ilerledi. Ön grupta mücadele yakındı ancak çok heyecanlı değildi. Sadece ilk 5 arasında hummalıydı diyebiliriz.

Yarışın bitimine 17 tur kala Deniz'in takım arkadaşı Ayumi Sasaki ve Lopez kazaya karıştı. Sasaki geçtiğimiz hafta sonunda ne yazık ki kazaya karışmıştı. Deniz yarışı bu esnada 22. sırada götürüyordu.

13 tur kala Darryn Binder yarış liderliğine yükseldi. Onun peşinde Rodrigo ve Suzuki vardı. Liderlik sürekli Binder ve Rodrigo ikilisi arasında el değiştiriyordu.

15. turda yarış lideri Binder'a nazar değdi (!) ve atak esnasında düşerek yarış dışı kaldı. Temsilcimiz Deniz Öncü yarış boyunca harika iş çıkararak rakiplerini avladı ve 15. turda 15. sıraya kadar yükseldi.

Yarışın bitimine 5 tur kala lider lik sürekli el değiştirmeye başladı. Rodrigo, Suzuki, Masia arasında değişiyordu. Deniz Öncü 11. sıraya kadar yükseldi.

Yarışta bir dikkat çeken isim de John McPhee oldu diyebiliriz. 17. sıradan yarışa başlayan isim 14 sıra yükselerek 3. sıraya kadar geldi ve podyumda yer edinme çabasına girişti.

Bitime iki tur kala şampiyona lideri Albert Arenas kaza yaptı ve yarışa veda etti. Deniz Öncü Albert Arenas'a çarpmamak adına çok vakit kaybetti ve 17. sıraya geriledi.

Son turda ilk 3 McPhee, Suzuki, Ogura şeklindeydi ve sürekli yer değişiyorlardı. Ancak yarışın galibine John McPhee oldu.

Ogura yarışı ikinci bitirirken, Suzuki 3. oldu.

Deniz ilk 10'a kadar yükselmişti ancak Arenas yüzünden gerileyerek 16. sırada yarışı tamamladı.

İlk onu tamamlayan isimler Alcoba, Rodrigo, Arbolino, Masia, Fenati, Foggia ve Migno oldu.

Sıralama turları sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman
1 17 United Kingdom John McPhee Honda 39'48.952
2 79 Japan Ai Ogura Honda 39'48.989
3 24 Japan Tatsuki Suzuki Honda 39'49.184
4 52 Spain Jeremy Alcoba Honda 39'49.345
5 2 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 39'49.442
6 14 Italy Tony Arbolino Honda 39'49.495
7 5 Spain Jaume Masia Honda 39'49.785
8 55 Italy Romano Fenati Husqvarna 39'49.880
9 7 Italy Dennis Foggia Honda 39'49.928
10 16 Italy Andrea Migno KTM 39'50.073
11 23 Italy Niccolò Antonelli Honda 39'50.506
12 6 Japan Ryusei Yamanaka Honda 39'50.643
13 54 Italy Riccardo Rossi KTM 39'50.873
14 82 Italy Stefano Nepa KTM 39'50.913
15 99 Spain Carlos Tatay KTM 39'51.191
16 53 Turkey Deniz Öncü KTM 39'52.879
17 27 Japan Kaito Toba KTM 39'57.469
18 9 Italy Davide Pizzoli KTM 40'00.351
19 50 Switzerland Jason Dupasquier KTM 40'00.631
20 12 Czech Republic Filip Salač Honda 40'00.787
21 89 Malaysia Khairul Pawi Honda 40'07.283
22 73 Austria Maximilian Kofler KTM 40'07.550
23 92 Japan Yuki Kunii Honda 40'07.843
24 70 Belgium Barry Baltus KTM 40'30.890
25 11 Spain Sergio Garcia Dols Honda 40'50.029
  75 Spain Albert Arenas KTM 36'21.830
  40 South Africa Darryn Binder KTM 24'15.184
  71 Japan Ayumu Sasaki KTM 10'28.222
  21 Spain Alonso Lopez Husqvarna 10'28.829
  25 Spain Raul Fernandez KTM  
  13 Italy Celestino Vietti Ramus KTM  
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Misano Moto3: Ogura pole pozisyonunda, Deniz 28. sırada

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Misano Moto3: Ogura pole pozisyonunda, Deniz 28. sırada
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Misano
Pilotlar John McPhee
Editör Lewis Duncan

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