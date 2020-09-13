Misano Moto3: McPhee kazandı, Deniz 16. oldu

San Marino'da gerçekleştirilen Moto3 yarışın başlangıcında ilk 6 cepte sırasıyla Ai Ogura, Gabriel Rodrigo, Tatsuki Suzuki, Andrea Migno, Romano Fenati, Raul Fernandez vardı. Temsilcimiz Deniz Öncü ise 28. sıradan yarışa başladı.

Start ile birlikte Ai Ogura ilk virajda hata yaptı ve liderliğe Tatsuki Suzuki yükseldi. İlk turda 3 isim virajı alırken kazaya karıştı. Ön grubun arkasındaki Fernandez, Vietti ve Garcia yerde kalan isimler oldular.

İlk turun ardından ilk 5 Rodriguez, Suzuki, Ogura, Arbolino, Migno şeklindeydi.

Yarış genel anlamda hatasız ve sakin ilerledi. Ön grupta mücadele yakındı ancak çok heyecanlı değildi. Sadece ilk 5 arasında hummalıydı diyebiliriz.

Yarışın bitimine 17 tur kala Deniz'in takım arkadaşı Ayumi Sasaki ve Lopez kazaya karıştı. Sasaki geçtiğimiz hafta sonunda ne yazık ki kazaya karışmıştı. Deniz yarışı bu esnada 22. sırada götürüyordu.

13 tur kala Darryn Binder yarış liderliğine yükseldi. Onun peşinde Rodrigo ve Suzuki vardı. Liderlik sürekli Binder ve Rodrigo ikilisi arasında el değiştiriyordu.

15. turda yarış lideri Binder'a nazar değdi (!) ve atak esnasında düşerek yarış dışı kaldı. Temsilcimiz Deniz Öncü yarış boyunca harika iş çıkararak rakiplerini avladı ve 15. turda 15. sıraya kadar yükseldi.

Yarışın bitimine 5 tur kala lider lik sürekli el değiştirmeye başladı. Rodrigo, Suzuki, Masia arasında değişiyordu. Deniz Öncü 11. sıraya kadar yükseldi.

Yarışta bir dikkat çeken isim de John McPhee oldu diyebiliriz. 17. sıradan yarışa başlayan isim 14 sıra yükselerek 3. sıraya kadar geldi ve podyumda yer edinme çabasına girişti.

Bitime iki tur kala şampiyona lideri Albert Arenas kaza yaptı ve yarışa veda etti. Deniz Öncü Albert Arenas'a çarpmamak adına çok vakit kaybetti ve 17. sıraya geriledi.

Son turda ilk 3 McPhee, Suzuki, Ogura şeklindeydi ve sürekli yer değişiyorlardı. Ancak yarışın galibine John McPhee oldu.

Ogura yarışı ikinci bitirirken, Suzuki 3. oldu.

Deniz ilk 10'a kadar yükselmişti ancak Arenas yüzünden gerileyerek 16. sırada yarışı tamamladı.

İlk onu tamamlayan isimler Alcoba, Rodrigo, Arbolino, Masia, Fenati, Foggia ve Migno oldu.