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Moto3 / Misano II / Antrenman raporu

Misano Moto3: Cuma gününün lideri Masia, Deniz 26. sırada

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Misano Moto3: Cuma gününün lideri Masia, Deniz 26. sırada
Ekleyen:
, Editör

Moto3’ün Misano pistinde gerçekleştirilecek olan Emilia Romagna Grand Prix’si öncesinde cuma gününü Jaume Masia ilk sırada tamamladı.

Misano pistinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Red Bull KTM Ajo sürücüsü Raul Fernandez’in liderliği vardı.

İspanyol sürücü 1:41.962’lik bir turlar ilk sırada yer almayı başarırken, Gresini’den Jeremy Alcoba 0.164 saniye geride ikinci, Leopard Racing’den Dennis Foggia 0.190 saniye geride üçüncü oldu.

Gabriel Rodrigo’nun dördüncü olduğu seansta Andrea Migno beşinci, Jaume Masia altıncı, Filip Salac yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler Albert Arenas, Darryn Binder ve Ayumu Sasaki oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü bu seansı 1.705 saniye geride 27. sırada tamamladı.

İkinci seansta ise Masia’nın liderliği vardı. Çoğu sürücünün zamanlarını geliştirdiği seansta 1:41.663’lük bir derece elde eden Masia günün en hızlı zamanını elde etti.

Celestino Vietti 0.320 saniye geride seansı ikinci tamamlarken, Tatsuki Suzuki 0.412 saniye geride üçüncü oldu.

Migno kendisine dördüncü sırada ye bulurken, Fernandez beşinci, Salac altıncı, Foggia yedinci oldu.

İlk 10’u Stefano Nepa, Sasaki ve Arenas tamamladı.

Deniz Öncü hem bu seansı hem de günü 1.182 saniye geride 26. sırada tamamladı.

1. antrenman seansı:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Raul Fernandez KTM 17 1'41.962    
2 Spain Jeremy Alcoba Honda 13 1'42.126 0.164 0.164
3 Italy Dennis Foggia Honda 18 1'42.152 0.190 0.026
4 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 16 1'42.212 0.250 0.060
5 Italy Andrea Migno KTM 16 1'42.224 0.262 0.012
6 Spain Jaume Masia Honda 16 1'42.246 0.284 0.022
7 Czech Republic Filip Salač Honda 16 1'42.389 0.427 0.143
8 Spain Albert Arenas KTM 15 1'42.400 0.438 0.011
9 South Africa Darryn Binder KTM 11 1'42.462 0.500 0.062
10 Japan Ayumu Sasaki KTM 16 1'42.471 0.509 0.009
11 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 15 1'42.521 0.559 0.050
12 Japan Ai Ogura Honda 13 1'42.548 0.586 0.027
13 Japan Kaito Toba KTM 16 1'42.640 0.678 0.092
14 Italy Tony Arbolino Honda 14 1'42.651 0.689 0.011
15 Italy Romano Fenati Husqvarna 13 1'42.663 0.701 0.012
16 Spain Alonso Lopez Husqvarna 18 1'42.728 0.766 0.065
17 Italy Stefano Nepa KTM 12 1'42.839 0.877 0.111
18 Italy Niccolò Antonelli Honda 17 1'42.902 0.940 0.063
19 Switzerland Jason Dupasquier KTM 17 1'42.916 0.954 0.014
20 United Kingdom John McPhee Honda 15 1'42.978 1.016 0.062
21 Belgium Barry Baltus KTM 14 1'43.055 1.093 0.077
22 Malaysia Khairul Pawi Honda 18 1'43.059 1.097 0.004
23 Spain Carlos Tatay KTM 13 1'43.060 1.098 0.001
24 Japan Tatsuki Suzuki Honda 11 1'43.110 1.148 0.050
25 Japan Ryusei Yamanaka Honda 17 1'43.180 1.218 0.070
26 Spain Sergio Garcia Dols Honda 17 1'43.654 1.692 0.474
27 Turkey Deniz Öncü KTM 6 1'43.667 1.705 0.013
28 Italy Davide Pizzoli KTM 14 1'43.684 1.722 0.017
29 Austria Maximilian Kofler KTM 14 1'43.707 1.745 0.023
30 Japan Yuki Kunii Honda 15 1'43.947 1.985 0.240
31 Italy Riccardo Rossi KTM 15 1'44.056 2.094 0.109
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2. antrenman seansı:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Jaume Masia Honda 16 1'41.663    
2 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 20 1'41.983 0.320 0.320
3 Japan Tatsuki Suzuki Honda 15 1'42.075 0.412 0.092
4 Italy Andrea Migno KTM 20 1'42.089 0.426 0.014
5 Spain Raul Fernandez KTM 7 1'42.120 0.457 0.031
6 Czech Republic Filip Salač Honda 11 1'42.133 0.470 0.013
7 Italy Dennis Foggia Honda 19 1'42.198 0.535 0.065
8 Italy Stefano Nepa KTM 16 1'42.227 0.564 0.029
9 Japan Ayumu Sasaki KTM 10 1'42.277 0.614 0.050
10 Spain Albert Arenas KTM 11 1'42.310 0.647 0.033
11 Italy Tony Arbolino Honda 17 1'42.313 0.650 0.003
12 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 8 1'42.353 0.690 0.040
13 Japan Kaito Toba KTM 10 1'42.360 0.697 0.007
14 United Kingdom John McPhee Honda 17 1'42.445 0.782 0.085
15 Spain Jeremy Alcoba Honda 14 1'42.483 0.820 0.038
16 Italy Romano Fenati Husqvarna 16 1'42.487 0.824 0.004
17 Italy Riccardo Rossi KTM 10 1'42.493 0.830 0.006
18 South Africa Darryn Binder KTM 15 1'42.559 0.896 0.066
19 Japan Ai Ogura Honda 18 1'42.561 0.898 0.002
20 Spain Alonso Lopez Husqvarna 11 1'42.572 0.909 0.011
21 Spain Sergio Garcia Dols Honda 10 1'42.593 0.930 0.021
22 Switzerland Jason Dupasquier KTM 9 1'42.617 0.954 0.024
23 Italy Davide Pizzoli KTM 16 1'42.656 0.993 0.039
24 Spain Carlos Tatay KTM 18 1'42.679 1.016 0.023
25 Italy Niccolò Antonelli Honda 11 1'42.773 1.110 0.094
26 Turkey Deniz Öncü KTM 16 1'42.845 1.182 0.072
27 Austria Maximilian Kofler KTM 15 1'42.912 1.249 0.067
28 Japan Ryusei Yamanaka Honda 16 1'42.912 1.249 0.000
29 Malaysia Khairul Pawi Honda 11 1'43.211 1.548 0.299
30 Belgium Barry Baltus KTM 16 1'43.349 1.686 0.138
31 Japan Yuki Kunii Honda 15 1'43.563 1.900 0.214
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Deniz Öncü, 2021’de Red Bull KTM Tech3 ile Moto3’te devam edecek!

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Deniz Öncü, 2021’de Red Bull KTM Tech3 ile Moto3’te devam edecek!
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Misano II
Alt-etkinlik FP2
Pilotlar Deniz Öncü
Editör Cem Özel

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