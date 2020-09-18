Misano Moto3: Cuma gününün lideri Masia, Deniz 26. sırada
Moto3’ün Misano pistinde gerçekleştirilecek olan Emilia Romagna Grand Prix’si öncesinde cuma gününü Jaume Masia ilk sırada tamamladı.
Misano pistinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Red Bull KTM Ajo sürücüsü Raul Fernandez’in liderliği vardı.
İspanyol sürücü 1:41.962’lik bir turlar ilk sırada yer almayı başarırken, Gresini’den Jeremy Alcoba 0.164 saniye geride ikinci, Leopard Racing’den Dennis Foggia 0.190 saniye geride üçüncü oldu.
Gabriel Rodrigo’nun dördüncü olduğu seansta Andrea Migno beşinci, Jaume Masia altıncı, Filip Salac yedinci sırada yer aldı.
İlk 10’u tamamlayan isimler Albert Arenas, Darryn Binder ve Ayumu Sasaki oldu.
Temsilcimiz Deniz Öncü bu seansı 1.705 saniye geride 27. sırada tamamladı.
İkinci seansta ise Masia’nın liderliği vardı. Çoğu sürücünün zamanlarını geliştirdiği seansta 1:41.663’lük bir derece elde eden Masia günün en hızlı zamanını elde etti.
Celestino Vietti 0.320 saniye geride seansı ikinci tamamlarken, Tatsuki Suzuki 0.412 saniye geride üçüncü oldu.
Migno kendisine dördüncü sırada ye bulurken, Fernandez beşinci, Salac altıncı, Foggia yedinci oldu.
İlk 10’u Stefano Nepa, Sasaki ve Arenas tamamladı.
Deniz Öncü hem bu seansı hem de günü 1.182 saniye geride 26. sırada tamamladı.
1. antrenman seansı:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Raul Fernandez
|KTM
|17
|1'41.962
|2
|Jeremy Alcoba
|Honda
|13
|1'42.126
|0.164
|0.164
|3
|Dennis Foggia
|Honda
|18
|1'42.152
|0.190
|0.026
|4
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|16
|1'42.212
|0.250
|0.060
|5
|Andrea Migno
|KTM
|16
|1'42.224
|0.262
|0.012
|6
|Jaume Masia
|Honda
|16
|1'42.246
|0.284
|0.022
|7
|Filip Salač
|Honda
|16
|1'42.389
|0.427
|0.143
|8
|Albert Arenas
|KTM
|15
|1'42.400
|0.438
|0.011
|9
|Darryn Binder
|KTM
|11
|1'42.462
|0.500
|0.062
|10
|Ayumu Sasaki
|KTM
|16
|1'42.471
|0.509
|0.009
|11
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|15
|1'42.521
|0.559
|0.050
|12
|Ai Ogura
|Honda
|13
|1'42.548
|0.586
|0.027
|13
|Kaito Toba
|KTM
|16
|1'42.640
|0.678
|0.092
|14
|Tony Arbolino
|Honda
|14
|1'42.651
|0.689
|0.011
|15
|Romano Fenati
|Husqvarna
|13
|1'42.663
|0.701
|0.012
|16
|Alonso Lopez
|Husqvarna
|18
|1'42.728
|0.766
|0.065
|17
|Stefano Nepa
|KTM
|12
|1'42.839
|0.877
|0.111
|18
|Niccolò Antonelli
|Honda
|17
|1'42.902
|0.940
|0.063
|19
|Jason Dupasquier
|KTM
|17
|1'42.916
|0.954
|0.014
|20
|John McPhee
|Honda
|15
|1'42.978
|1.016
|0.062
|21
|Barry Baltus
|KTM
|14
|1'43.055
|1.093
|0.077
|22
|Khairul Pawi
|Honda
|18
|1'43.059
|1.097
|0.004
|23
|Carlos Tatay
|KTM
|13
|1'43.060
|1.098
|0.001
|24
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|11
|1'43.110
|1.148
|0.050
|25
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|17
|1'43.180
|1.218
|0.070
|26
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|17
|1'43.654
|1.692
|0.474
|27
|Deniz Öncü
|KTM
|6
|1'43.667
|1.705
|0.013
|28
|Davide Pizzoli
|KTM
|14
|1'43.684
|1.722
|0.017
|29
|Maximilian Kofler
|KTM
|14
|1'43.707
|1.745
|0.023
|30
|Yuki Kunii
|Honda
|15
|1'43.947
|1.985
|0.240
|31
|Riccardo Rossi
|KTM
|15
|1'44.056
|2.094
|0.109
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2. antrenman seansı:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Jaume Masia
|Honda
|16
|1'41.663
|2
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|20
|1'41.983
|0.320
|0.320
|3
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|15
|1'42.075
|0.412
|0.092
|4
|Andrea Migno
|KTM
|20
|1'42.089
|0.426
|0.014
|5
|Raul Fernandez
|KTM
|7
|1'42.120
|0.457
|0.031
|6
|Filip Salač
|Honda
|11
|1'42.133
|0.470
|0.013
|7
|Dennis Foggia
|Honda
|19
|1'42.198
|0.535
|0.065
|8
|Stefano Nepa
|KTM
|16
|1'42.227
|0.564
|0.029
|9
|Ayumu Sasaki
|KTM
|10
|1'42.277
|0.614
|0.050
|10
|Albert Arenas
|KTM
|11
|1'42.310
|0.647
|0.033
|11
|Tony Arbolino
|Honda
|17
|1'42.313
|0.650
|0.003
|12
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|8
|1'42.353
|0.690
|0.040
|13
|Kaito Toba
|KTM
|10
|1'42.360
|0.697
|0.007
|14
|John McPhee
|Honda
|17
|1'42.445
|0.782
|0.085
|15
|Jeremy Alcoba
|Honda
|14
|1'42.483
|0.820
|0.038
|16
|Romano Fenati
|Husqvarna
|16
|1'42.487
|0.824
|0.004
|17
|Riccardo Rossi
|KTM
|10
|1'42.493
|0.830
|0.006
|18
|Darryn Binder
|KTM
|15
|1'42.559
|0.896
|0.066
|19
|Ai Ogura
|Honda
|18
|1'42.561
|0.898
|0.002
|20
|Alonso Lopez
|Husqvarna
|11
|1'42.572
|0.909
|0.011
|21
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|10
|1'42.593
|0.930
|0.021
|22
|Jason Dupasquier
|KTM
|9
|1'42.617
|0.954
|0.024
|23
|Davide Pizzoli
|KTM
|16
|1'42.656
|0.993
|0.039
|24
|Carlos Tatay
|KTM
|18
|1'42.679
|1.016
|0.023
|25
|Niccolò Antonelli
|Honda
|11
|1'42.773
|1.110
|0.094
|26
|Deniz Öncü
|KTM
|16
|1'42.845
|1.182
|0.072
|27
|Maximilian Kofler
|KTM
|15
|1'42.912
|1.249
|0.067
|28
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|16
|1'42.912
|1.249
|0.000
|29
|Khairul Pawi
|Honda
|11
|1'43.211
|1.548
|0.299
|30
|Barry Baltus
|KTM
|16
|1'43.349
|1.686
|0.138
|31
|Yuki Kunii
|Honda
|15
|1'43.563
|1.900
|0.214
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3
|Etkinlik
|Misano II
|Alt-etkinlik
|FP2
|Pilotlar
|Deniz Öncü
|Editör
|Cem Özel