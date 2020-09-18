Misano Moto3: Cuma gününün lideri Masia, Deniz 26. sırada

Misano pistinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Red Bull KTM Ajo sürücüsü Raul Fernandez’in liderliği vardı.

İspanyol sürücü 1:41.962’lik bir turlar ilk sırada yer almayı başarırken, Gresini’den Jeremy Alcoba 0.164 saniye geride ikinci, Leopard Racing’den Dennis Foggia 0.190 saniye geride üçüncü oldu.

Gabriel Rodrigo’nun dördüncü olduğu seansta Andrea Migno beşinci, Jaume Masia altıncı, Filip Salac yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler Albert Arenas, Darryn Binder ve Ayumu Sasaki oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü bu seansı 1.705 saniye geride 27. sırada tamamladı.

İkinci seansta ise Masia’nın liderliği vardı. Çoğu sürücünün zamanlarını geliştirdiği seansta 1:41.663’lük bir derece elde eden Masia günün en hızlı zamanını elde etti.

Celestino Vietti 0.320 saniye geride seansı ikinci tamamlarken, Tatsuki Suzuki 0.412 saniye geride üçüncü oldu.

Migno kendisine dördüncü sırada ye bulurken, Fernandez beşinci, Salac altıncı, Foggia yedinci oldu.

İlk 10’u Stefano Nepa, Sasaki ve Arenas tamamladı.

Deniz Öncü hem bu seansı hem de günü 1.182 saniye geride 26. sırada tamamladı.

1. antrenman seansı:

2. antrenman seansı: