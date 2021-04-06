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Moto3 / Haberler

McPhee, Doha Moto3’te yaşadığı kazanın ardından attığı yumruk için özür diledi

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Petronas Sprinta Moto 3 sürücüsü John McPhee, Doha Grand Prix’sinde yaşadıkları kazanın ardından kavga ettiği Jeremy Alcoba’dan özür diledi.

McPhee, Doha Moto3’te yaşadığı kazanın ardından attığı yumruk için özür diledi

McPhee ve Gresini sürücüsü Alcoba, Pazar gününün Moto3 yarışında lider grupta yer alıyordu.

Alcoba, 15. tura başladıktan sonra, birinci virajda McPhee’nin takım arkadaşı Darryn Binder’a arkadan çaptı ve Alcoba’nın motosikleti İskoçyalı sürücünün motosikletinin önüne çarptı.

Geçirdikleri korkutucu kazanın ardından çakıl havuzuna sürüklenen McPhee ve Alcoba'nın her ikisi de yarışa veda etti. Sonrasında McPhee'nin rakibine tekme ve yumruk attığı görüldü. Alcoba da kendisini koruma amaçlı karşılık verdi.

İkisi de davranışlarından dolayı 1000 euroluk cezaya çarptırıldı ve sürücüler Portekiz Grand Prix’sine pit yolundan başlayacak. Alcoba, yarışa griddeki sürücülerden beş saniye sonra başlayabilecek. McPhee ise yarışa 10 saniye sonra başlayabilecek.

John Mcphee, Petronas Sprinta Racing

John Mcphee, Petronas Sprinta Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

McPhee bu cezayı kabul ediyor ve verdiği tepkinin karakterine aykırı olduğunu söyledi.

Pazartesi akşamüstü yayınlanan bir duyuruda McPhee, ‘’İki hafta üst üste başka bir sürücünün hatası dolayısıyla yarışa veda etmek zorunda kaldığım için, Katar’da duygularıma yenik düştüm.’’

‘’Davranışım için özür dilerim, kazaya çok iyi bir tepki vermedim.’’

‘’Bu adrenalin içeren bir spor ve tehlike bu sporun doğasında var. Motosikletin bana çarpması beni, karakterime aykırı bir tepki vermem konusunda tetikledi. Taraftardan, takımımdan, Petronas’dan ve ortaklarımızdan özür dilemek istiyorum.’’

‘’Cezayı kabul ediyorum ve Portimao’ya elimizdekine odaklanarak gideceğim.’’ dedi.

Sezon öncesinde şampiyonanın favorilerinden biri olarak anılan McPhee, Katar Grand Prix’sinde Leopard’dan Xavi Artigas’la geçirdiği kazanın ardından yarışa veda etti ve sonuç olarak Katar'daki her iki yarıştan da eli boş döndü.

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Moto3 Doha: Çaylak Acosta pit yolundan başladığı yarışı kazanarak tarihe geçti

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Moto3 Doha: Çaylak Acosta pit yolundan başladığı yarışı kazanarak tarihe geçti
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Pilotlar John McPhee
Editör Lewis Duncan

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