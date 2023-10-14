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Mandalika Moto3: Moreira pole pozisyonunu aldı, Deniz 5. oldu

KTM sürücüsü Diogo Moreira, Endonezya'da gerçekleştirilen Moto3 sıralama turlarında pole pozisyonunu kazandı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Diogo Moreira, MT Helmets - MSI

Sıralama turlarının ilk bölümünde keyifli bir Q2'ye kalma savaşı vardı ve seansı  ilk dört sırada tamamlayan Taiyo Furusato'nun (Honda), Collin Veijer (Husqvarna), Adrian Fernandez (Honda) ve Josh Whatley (Honda) doğrudan ikinci bölüme kalmış oldu.

Q2'de de yine iyi mücadeleler vardı. Masia, üst üste dördüncü pole pozisyonunu almak için çabalasa da, ilk turların ardından liderlik Moreira'daydı.

İkinci denemelerde Masia liderliği aldı fakat attığı tur pole için yeterli olmadı; Moreira son turunda Masia'yı 0.040 saniye farkla geçerek pole pozisyonunu kazandı.

Masia'nın ikinci olduğu seansta, David Alonso 0.2 saniye geride ilk üçü tamamladı.

Veijer, ikinci bölüme kalmasının ardından dördüncü olurken, temsilcimiz Deniz Öncü de beşinci en iyi zamanı yaptı. Pazar günü yanında Furusato olacak.

Bu isimleri Matteo Bertelle (Honda), Stefano Nepa (KTM) ve David Munoz (KTM) takip ediyor.

Şu anda Masia'nın şampiyonadaki en yakın rakibi olan Ayumu Sasaki (Husqvarna) sıralama turlarını 10. sırada birinci bitirirken, onu Ivan Ortola (KTM) ve Joel Kelso (CFMoto) takip etti.

Öte yandan Scott Ogden (Honda) Q2'nin son anlarında 4. virajda büyük bir kaza yaptı fakat durumunun iyi olduğu açıklandı.

Q2 sonucu:

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Brazil D. Moreira MT Helmets - MSI 10 KTM 7 1'39.085   156.592 219
2 Spain J. Masia Leopard Racing 5 Honda 8 +0.040 0.040 156.529 216
3
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
 80 GASGAS 7 +0.225 0.185 156.238 218
4
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 95 Husqvarna 8 +0.278 0.053 156.154 214
5 Turkey D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing 53 KTM 7 +0.283 0.005 156.146 217
6 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Honda 5 +0.284 0.001 156.145 216
7 Spain D. Holgado Red Bull KTM Tech 3 96 KTM 9 +0.341 0.057 156.055 216
8 Italy M. Bertelle Rivacold Snipers Team 18 Honda 8 +0.358 0.017 156.029 219
9 Italy S. Nepa Angeluss MTA Team 82 KTM 8 +0.381 0.023 155.993 219
10 Spain D. Munoz BOE Motorsports 44 KTM 9 +0.388 0.007 155.982 218
11 Japan A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP 71 Husqvarna 9 +0.465 0.077 155.861 216
12
I. Ortola Angeluss MTA Team
 48 KTM 7 +0.675 0.210 155.533 218
13 Australia J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP 66 CF MOTO 8 +0.728 0.053 155.450 216
14 Mexico A. Fernandez Leopard Racing 31 Honda 8 +0.825 0.097 155.299 220
15
F. Aditama Idemitsu Honda Team Asia
 93 Honda 8 +0.933 0.108 155.132 215
16
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
 99 KTM 8 +1.079 0.146 154.905 219
17 United Kingdom S. Ogden VisionTrack Racing Team 19 Honda 5 +1.186 0.107 154.740 216
18 United Kingdom J. Whatley VisionTrack Racing Team 70 Honda 6 +1.822 0.636 153.765 216
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Moto3 Mandalika: Cuma antrenmanlarının lideri Deniz Öncü!

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