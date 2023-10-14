Mandalika Moto3: Moreira pole pozisyonunu aldı, Deniz 5. oldu

Sıralama turlarının ilk bölümünde keyifli bir Q2'ye kalma savaşı vardı ve seansı ilk dört sırada tamamlayan Taiyo Furusato'nun (Honda), Collin Veijer (Husqvarna), Adrian Fernandez (Honda) ve Josh Whatley (Honda) doğrudan ikinci bölüme kalmış oldu.

Q2'de de yine iyi mücadeleler vardı. Masia, üst üste dördüncü pole pozisyonunu almak için çabalasa da, ilk turların ardından liderlik Moreira'daydı.

İkinci denemelerde Masia liderliği aldı fakat attığı tur pole için yeterli olmadı; Moreira son turunda Masia'yı 0.040 saniye farkla geçerek pole pozisyonunu kazandı.

Masia'nın ikinci olduğu seansta, David Alonso 0.2 saniye geride ilk üçü tamamladı.

Veijer, ikinci bölüme kalmasının ardından dördüncü olurken, temsilcimiz Deniz Öncü de beşinci en iyi zamanı yaptı. Pazar günü yanında Furusato olacak.

Bu isimleri Matteo Bertelle (Honda), Stefano Nepa (KTM) ve David Munoz (KTM) takip ediyor.

Şu anda Masia'nın şampiyonadaki en yakın rakibi olan Ayumu Sasaki (Husqvarna) sıralama turlarını 10. sırada birinci bitirirken, onu Ivan Ortola (KTM) ve Joel Kelso (CFMoto) takip etti.

Öte yandan Scott Ogden (Honda) Q2'nin son anlarında 4. virajda büyük bir kaza yaptı fakat durumunun iyi olduğu açıklandı.

Q2 sonucu: