Mandalika Moto3: Moreira pole pozisyonunu aldı, Deniz 5. oldu
KTM sürücüsü Diogo Moreira, Endonezya'da gerçekleştirilen Moto3 sıralama turlarında pole pozisyonunu kazandı.
Sıralama turlarının ilk bölümünde keyifli bir Q2'ye kalma savaşı vardı ve seansı ilk dört sırada tamamlayan Taiyo Furusato'nun (Honda), Collin Veijer (Husqvarna), Adrian Fernandez (Honda) ve Josh Whatley (Honda) doğrudan ikinci bölüme kalmış oldu.
Q2'de de yine iyi mücadeleler vardı. Masia, üst üste dördüncü pole pozisyonunu almak için çabalasa da, ilk turların ardından liderlik Moreira'daydı.
İkinci denemelerde Masia liderliği aldı fakat attığı tur pole için yeterli olmadı; Moreira son turunda Masia'yı 0.040 saniye farkla geçerek pole pozisyonunu kazandı.
Masia'nın ikinci olduğu seansta, David Alonso 0.2 saniye geride ilk üçü tamamladı.
Veijer, ikinci bölüme kalmasının ardından dördüncü olurken, temsilcimiz Deniz Öncü de beşinci en iyi zamanı yaptı. Pazar günü yanında Furusato olacak.
Bu isimleri Matteo Bertelle (Honda), Stefano Nepa (KTM) ve David Munoz (KTM) takip ediyor.
Şu anda Masia'nın şampiyonadaki en yakın rakibi olan Ayumu Sasaki (Husqvarna) sıralama turlarını 10. sırada birinci bitirirken, onu Ivan Ortola (KTM) ve Joel Kelso (CFMoto) takip etti.
Öte yandan Scott Ogden (Honda) Q2'nin son anlarında 4. virajda büyük bir kaza yaptı fakat durumunun iyi olduğu açıklandı.
Q2 sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|D. Moreira MT Helmets - MSI
|10
|KTM
|7
|1'39.085
|156.592
|219
|2
|J. Masia Leopard Racing
|5
|Honda
|8
|+0.040
|0.040
|156.529
|216
|3
|
D. Alonso GAVIOTA GASGAS Aspar Team
|80
|GASGAS
|7
|+0.225
|0.185
|156.238
|218
|4
|
C. Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|95
|Husqvarna
|8
|+0.278
|0.053
|156.154
|214
|5
|D. Öncü Red Bull KTM Factory Racing
|53
|KTM
|7
|+0.283
|0.005
|156.146
|217
|6
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Honda
|5
|+0.284
|0.001
|156.145
|216
|7
|D. Holgado Red Bull KTM Tech 3
|96
|KTM
|9
|+0.341
|0.057
|156.055
|216
|8
|M. Bertelle Rivacold Snipers Team
|18
|Honda
|8
|+0.358
|0.017
|156.029
|219
|9
|S. Nepa Angeluss MTA Team
|82
|KTM
|8
|+0.381
|0.023
|155.993
|219
|10
|D. Munoz BOE Motorsports
|44
|KTM
|9
|+0.388
|0.007
|155.982
|218
|11
|A. Sasaki Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|71
|Husqvarna
|9
|+0.465
|0.077
|155.861
|216
|12
|
I. Ortola Angeluss MTA Team
|48
|KTM
|7
|+0.675
|0.210
|155.533
|218
|13
|J. Kelso CFMoto Racing PruestelGP
|66
|CF MOTO
|8
|+0.728
|0.053
|155.450
|216
|14
|A. Fernandez Leopard Racing
|31
|Honda
|8
|+0.825
|0.097
|155.299
|220
|15
|
F. Aditama Idemitsu Honda Team Asia
|93
|Honda
|8
|+0.933
|0.108
|155.132
|215
|16
|
J. Antonio Red Bull KTM Factory Racing
|99
|KTM
|8
|+1.079
|0.146
|154.905
|219
|17
|S. Ogden VisionTrack Racing Team
|19
|Honda
|5
|+1.186
|0.107
|154.740
|216
|18
|J. Whatley VisionTrack Racing Team
|70
|Honda
|6
|+1.822
|0.636
|153.765
|216
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