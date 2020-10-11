Le Mans Moto3: Vietti kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jaume Masia, ilk virajda yerini Albert Arenas’a kaptırdı. Masia sonrasında Tony Arbolino’ya da geçildi.

İlk turun sonunda Arenas-Masia-Arbolino sıralaması oluştu. Yarışa 27. sıradan başlayan temsilcimiz Deniz Öncü ise ilk turu 21. sırada tamamladı.

Üçüncü tura girilirken start düzlüğünde Masia’ya geçilen Arenas, tur sonuna kadar beşinciliğe geriledi.

Son 15 tura girilirken son virajda temas yaşayan Husqvarna sürücüleri Alonso Lopez ile Romano Fenati yarış dışı kaldı. Hemen sonrasında ise Tatsuki Suzuki yerde kalarak yarışa erken veda etti.

Son bölümlere yaklaşılırken 12 motosikletlik bir lider grup oluştu. Ancak Darryn Binder’in teknik bir sorun yaşaması, Kaito Toba’nın yarış dışı kalmasının ardından bu sayı 10’a düştü.

Bitime 5 tur kala ise lider gruptaki Jeremy Alcoba ile John McPhee kaza yaparak yarış dışı kaldılar.

Son tura lider giren isim Celestino Vietti oldu. Son sektörde Arbolino ve Arenas’tan gelen baskıya iyi karşılık veren İtalyan sürücü yarışı kazanmayı başardı.

Yarışın büyük bölümünü lider götüren Masia dördüncü olabilirken, Andrea Migno beşinci, Ayumu Sasaki altıncı, Raul Fernandez yedinci sırada yer aldı.

İlk 10'u Gabriel Rodrigo, Ai Ogura ve Carlos Tatay tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü yarışa iyi başlasa da sonrasında gerileyerek 22. sırada yer aldı.

Bu sonuçla beraber 135 puana ulaşan Arenas yeniden şampiyona liderliğine yükseldi. Ogura 6, Vietti 16, Arbolino ise 20 puan geride yer alıyor.

Yarış sonucu: