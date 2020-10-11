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Moto3 / Le Mans / Yarış raporu

Le Mans Moto3: Vietti kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı

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Le Mans Moto3: Vietti kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı
Ekleyen:
, Editör

2020 Moto3 sezonunun Fransa ayağını kazanan isim Celestino Vietti olurken, temsilcimiz Deniz Öncü 22. sırada yer aldı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jaume Masia, ilk virajda yerini Albert Arenas’a kaptırdı. Masia sonrasında Tony Arbolino’ya da geçildi.

İlk turun sonunda Arenas-Masia-Arbolino sıralaması oluştu. Yarışa 27. sıradan başlayan temsilcimiz Deniz Öncü ise ilk turu 21. sırada tamamladı.

Üçüncü tura girilirken start düzlüğünde Masia’ya geçilen Arenas, tur sonuna kadar beşinciliğe geriledi.

Son 15 tura girilirken son virajda temas yaşayan Husqvarna sürücüleri Alonso Lopez ile Romano Fenati yarış dışı kaldı. Hemen sonrasında ise Tatsuki Suzuki yerde kalarak yarışa erken veda etti.

Son bölümlere yaklaşılırken 12 motosikletlik bir lider grup oluştu. Ancak Darryn Binder’in teknik bir sorun yaşaması, Kaito Toba’nın yarış dışı kalmasının ardından bu sayı 10’a düştü.

Bitime 5 tur kala ise lider gruptaki Jeremy Alcoba ile John McPhee kaza yaparak yarış dışı kaldılar.

Son tura lider giren isim Celestino Vietti oldu. Son sektörde Arbolino ve Arenas’tan gelen baskıya iyi karşılık veren İtalyan sürücü yarışı kazanmayı başardı.

Yarışın büyük bölümünü lider götüren Masia dördüncü olabilirken, Andrea Migno beşinci, Ayumu Sasaki altıncı, Raul Fernandez yedinci sırada yer aldı.

İlk 10'u Gabriel Rodrigo, Ai Ogura ve Carlos Tatay tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü yarışa iyi başlasa da sonrasında gerileyerek 22. sırada yer aldı.

Bu sonuçla beraber 135 puana ulaşan Arenas yeniden şampiyona liderliğine yükseldi. Ogura 6, Vietti 16, Arbolino ise 20 puan geride yer alıyor.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 22      
2 Italy Tony Arbolino Honda 22 0.142    
3 Spain Albert Arenas KTM 22 0.198    
4 Spain Jaume Masia Honda 22 0.336    
5 Italy Andrea Migno KTM 22 0.569    
6 Japan Ayumu Sasaki KTM 22 0.834    
7 Spain Raul Fernandez KTM 22 1.361    
8 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 22 1.625    
9 Japan Ai Ogura Honda 22 15.003    
10 Spain Carlos Tatay KTM 22 15.139    
11 Spain Sergio Garcia Dols Honda 22 15.269    
12 Czech Republic Filip Salač Honda 22 15.381    
13 Italy Dennis Foggia Honda 22 15.574    
14 Italy Riccardo Rossi KTM 22 15.729    
15 Italy Stefano Nepa KTM 22 17.743    
16 Belgium Barry Baltus KTM 22 18.991    
17 Switzerland Jason Dupasquier KTM 22 19.173    
18 Japan Ryusei Yamanaka Honda 22 25.148    
19 Malaysia Khairul Pawi Honda 22 26.189    
20 Japan Yuki Kunii Honda 22 26.360    
21 Austria Maximilian Kofler KTM 22 26.959    
22 Turkey Deniz Öncü KTM 22 30.306    
  Italy Niccolò Antonelli Honda 18      
  United Kingdom John McPhee Honda 17      
  Spain Jeremy Alcoba Honda 17      
  Japan Kaito Toba KTM 17      
  South Africa Darryn Binder KTM 15      
  Italy Davide Pizzoli KTM 12      
  Japan Tatsuki Suzuki Honda 7      
  Italy Romano Fenati Husqvarna 6      
  Spain Alonso Lopez Husqvarna 6      
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Le Mans Moto3: Masia pole pozisyonunda, Deniz 27.

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Le Mans Moto3: Masia pole pozisyonunda, Deniz 27.
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Le Mans
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Deniz Öncü
Editör Cem Özel

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