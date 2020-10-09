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Moto3 / Le Mans / Son dakika

Le Mans Moto3: Bol kazalı günün lideri Salac oldu, Deniz 12.

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Le Mans Moto3: Bol kazalı günün lideri Salac oldu, Deniz 12.
Ekleyen:
, Editör

Moto3 sürücüleri için oldukça zorlu olan yağmur ve düşük pist sıcaklığı koşullarında, VNE Snipers sürücüsü Filip Salac cuma gününün en hızlı zamanını kaydetmeyi başardı.

Hava muhalefeti nedeniyle sürücüler çok zorlu bir antrenman seansı geçirdi. Sürücüler piste tutunup güzel zamanlar elde etmeye çalışırken ne yazık ki çoğu isim umduğunu bulamadı ve ilk seansta tamı tamına 17 kaza gerçekleşti.

İskoç sürücü John McPhee, 2019'daki tek zaferini kazandığı bu pistte, 1:55.217'lik zamanı ile seansı birinci sırada noktaladı. İlk üçü tamamlayan isimler SKY Racing Team sürücüsü Andrea Migno (+0.215) ve Gaviota Aspar Team Moto3 sürücüsü Albert Arenas (+0.372) oldu.

Kazaya karışan isimler ise Romano Fenati,  Jason Dupasquier, Deniz Öncü, Niccolo Antonelli, Khairul Idham Pawi, Alonso Lopez, Tony Arbolino, Carlos Tatay, Celestino Vietti, Ai Ogura, Sergio Garcia, Raul Fernandez, Gabriel Rodrigo, Stefano Nepa oldu. Bazı sürücülerin de birkaç kez kaza yaptığını belirtelim.

İkinci seansta ise, ıslak hava koşulları yerini kuruluğa bırakınca pist oldukça kalabalık oldu ve herkes iyi bir zaman için mücadele etti. İlk seansın aksine hiçbir kaza yaşanmadı.

Filip Salac, 1:44.820'lik zamanıyla en hızlı turu atarken, Romano Fenati (+0.039) ikinci, John McPhee (+0.525) üçüncü oldu. Temsilcimiz Deniz Öncü 1:46.398'lik zamanıyla 12. sırada yer aldı.

1. seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom John McPhee Honda 19 1'55.217    
2 Italy Andrea Migno KTM 20 1'55.432 0.215 0.215
3 Spain Albert Arenas KTM 16 1'55.589 0.372 0.157
4 Czech Republic Filip Salač Honda 16 1'55.845 0.628 0.256
5 Spain Raul Fernandez KTM 13 1'56.349 1.132 0.504
6 Spain Jaume Masia Honda 16 1'56.477 1.260 0.128
7 Spain Sergio Garcia Dols Honda 13 1'56.489 1.272 0.012
8 Italy Stefano Nepa KTM 16 1'56.690 1.473 0.201
9 Japan Yuki Kunii Honda 17 1'56.757 1.540 0.067
10 Japan Kaito Toba KTM 13 1'56.820 1.603 0.063
11 Italy Romano Fenati Husqvarna 14 1'56.902 1.685 0.082
12 Spain Alonso Lopez Husqvarna 5 1'57.162 1.945 0.260
13 Switzerland Jason Dupasquier KTM 14 1'57.169 1.952 0.007
14 Belgium Barry Baltus KTM 20 1'57.334 2.117 0.165
15 Japan Ai Ogura Honda 10 1'57.443 2.226 0.109
16 Italy Dennis Foggia Honda 17 1'57.554 2.337 0.111
17 South Africa Darryn Binder KTM 18 1'57.559 2.342 0.005
18 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 12 1'57.576 2.359 0.017
19 Malaysia Khairul Pawi Honda 13 1'57.673 2.456 0.097
20 Spain Jeremy Alcoba Honda 14 1'57.888 2.671 0.215
21 Italy Tony Arbolino Honda 10 1'57.905 2.688 0.017
22 Italy Niccolò Antonelli Honda 9 1'57.940 2.723 0.035
23 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 10 1'57.967 2.750 0.027
24 Austria Maximilian Kofler KTM 17 1'58.001 2.784 0.034
25 Italy Riccardo Rossi KTM 17 1'58.285 3.068 0.284
26 Japan Ayumu Sasaki KTM 17 1'59.047 3.830 0.762
27 Spain Carlos Tatay KTM 12 1'59.265 4.048 0.218
28 Turkey Deniz Öncü KTM 14 1'59.496 4.279 0.231
29 Japan Ryusei Yamanaka Honda 16 1'59.503 4.286 0.007
30 Italy Davide Pizzoli KTM 16 1'59.519 4.302 0.016
31 Japan Tatsuki Suzuki Honda 1      
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2. seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Czech Republic Filip Salač Honda 16 1'44.820    
2 Italy Romano Fenati Husqvarna 12 1'44.859 0.039 0.039
3 United Kingdom John McPhee Honda 12 1'45.345 0.525 0.486
4 Spain Jaume Masia Honda 16 1'45.436 0.616 0.091
5 Italy Andrea Migno KTM 17 1'45.811 0.991 0.375
6 Malaysia Khairul Pawi Honda 12 1'45.879 1.059 0.068
7 Japan Ai Ogura Honda 12 1'46.076 1.256 0.197
8 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 15 1'46.082 1.262 0.006
9 Italy Niccolò Antonelli Honda 13 1'46.106 1.286 0.024
10 Japan Yuki Kunii Honda 14 1'46.151 1.331 0.045
11 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 11 1'46.203 1.383 0.052
12 Turkey Deniz Öncü KTM 15 1'46.398 1.578 0.195
13 Spain Albert Arenas KTM 15 1'46.587 1.767 0.189
14 Spain Sergio Garcia Dols Honda 15 1'46.688 1.868 0.101
15 Italy Dennis Foggia Honda 15 1'46.815 1.995 0.127
16 Spain Raul Fernandez KTM 10 1'46.857 2.037 0.042
17 Italy Tony Arbolino Honda 15 1'46.897 2.077 0.040
18 Spain Jeremy Alcoba Honda 10 1'47.010 2.190 0.113
19 South Africa Darryn Binder KTM 13 1'47.035 2.215 0.025
20 Austria Maximilian Kofler KTM 15 1'47.062 2.242 0.027
21 Italy Davide Pizzoli KTM 12 1'47.243 2.423 0.181
22 Spain Carlos Tatay KTM 15 1'47.357 2.537 0.114
23 Italy Riccardo Rossi KTM 17 1'47.383 2.563 0.026
24 Japan Ayumu Sasaki KTM 15 1'47.404 2.584 0.021
25 Italy Stefano Nepa KTM 14 1'47.412 2.592 0.008
26 Belgium Barry Baltus KTM 15 1'47.780 2.960 0.368
27 Japan Kaito Toba KTM 12 1'47.924 3.104 0.144
28 Switzerland Jason Dupasquier KTM 12 1'48.565 3.745 0.641
29 Spain Alonso Lopez Husqvarna 16 1'48.617 3.797 0.052
30 Japan Ryusei Yamanaka Honda 17 1'48.739 3.919 0.122
31 Japan Tatsuki Suzuki Honda 6 1'50.325 5.505 1.586
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Le Mans
Alt-etkinlik FP2
Pilotlar John McPhee
Editör İnci Beğen

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