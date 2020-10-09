Le Mans Moto3: Bol kazalı günün lideri Salac oldu, Deniz 12.

Hava muhalefeti nedeniyle sürücüler çok zorlu bir antrenman seansı geçirdi. Sürücüler piste tutunup güzel zamanlar elde etmeye çalışırken ne yazık ki çoğu isim umduğunu bulamadı ve ilk seansta tamı tamına 17 kaza gerçekleşti.

İskoç sürücü John McPhee, 2019'daki tek zaferini kazandığı bu pistte, 1:55.217'lik zamanı ile seansı birinci sırada noktaladı. İlk üçü tamamlayan isimler SKY Racing Team sürücüsü Andrea Migno (+0.215) ve Gaviota Aspar Team Moto3 sürücüsü Albert Arenas (+0.372) oldu.

Kazaya karışan isimler ise Romano Fenati, Jason Dupasquier, Deniz Öncü, Niccolo Antonelli, Khairul Idham Pawi, Alonso Lopez, Tony Arbolino, Carlos Tatay, Celestino Vietti, Ai Ogura, Sergio Garcia, Raul Fernandez, Gabriel Rodrigo, Stefano Nepa oldu. Bazı sürücülerin de birkaç kez kaza yaptığını belirtelim.

İkinci seansta ise, ıslak hava koşulları yerini kuruluğa bırakınca pist oldukça kalabalık oldu ve herkes iyi bir zaman için mücadele etti. İlk seansın aksine hiçbir kaza yaşanmadı.

Filip Salac, 1:44.820'lik zamanıyla en hızlı turu atarken, Romano Fenati (+0.039) ikinci, John McPhee (+0.525) üçüncü oldu. Temsilcimiz Deniz Öncü 1:46.398'lik zamanıyla 12. sırada yer aldı.

1. seans sonucu:

2. seans sonucu: