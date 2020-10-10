Le Mans Moto3: Masia pole pozisyonunda, Deniz 27.

Sıralama turlarının ilk bölümünde ilk dört sırada yer alan Kaito Toba, Dennis Foggia, Ryusei Yamanaka ve Gabriel Rodrigo ikinci seansa geçmeye hak kazandı.

Temsilcimiz Deniz Öncü bu seansta elendi ve ikinci bölüme kalamadı.

İkinci bölümde ise heyecan son saniyeye kadar devam etti.

Son denemelerde Aspar sürücüsü Albert Arenas 1:41.419 ile ilk sırayı ele geçirdi ve pole pozisyonu için avantajlıydı.

Ancak son anda 1:41.399’luk bir derece elde eden Masia, pole pozisyonunu almayı başardı.

Arenas 0.020 saniye geride ikinci olurken, ilk çizgiyi 0.447 saniye gerideki John McPhee tamamladı.

Sergio Garcia kendisine dördüncü sırada yer bulurken, Rodrigo beşinci, Tony Arbolino altıncı, Ayumu Sasaki yedinci oldu.

İlk 10’u ise Romano Fenati, Raul Fernandez ve Celestino Vietti tamamladı.

Deniz Öncü ise ilk seansta elenmesinin ardından yarışa 27. sıradan başlayacak.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: