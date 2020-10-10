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Moto3 / Le Mans / Sıralama turları raporu

Le Mans Moto3: Masia pole pozisyonunda, Deniz 27.

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Le Mans Moto3: Masia pole pozisyonunda, Deniz 27.
Ekleyen:
, Editör

Moto3’ün Fransa ayağında pole pozisyonu Jaume Masia’nın olurken, temsilcimiz Deniz Öncü 27. sırada yer aldı.

Sıralama turlarının ilk bölümünde ilk dört sırada yer alan Kaito Toba, Dennis Foggia, Ryusei Yamanaka ve Gabriel Rodrigo ikinci seansa geçmeye hak kazandı.

Temsilcimiz Deniz Öncü bu seansta elendi ve ikinci bölüme kalamadı.

İkinci bölümde ise heyecan son saniyeye kadar devam etti.

Son denemelerde Aspar sürücüsü Albert Arenas 1:41.419 ile ilk sırayı ele geçirdi ve pole pozisyonu için avantajlıydı.

Ancak son anda 1:41.399’luk bir derece elde eden Masia, pole pozisyonunu almayı başardı.

Arenas 0.020 saniye geride ikinci olurken, ilk çizgiyi 0.447 saniye gerideki John McPhee tamamladı.

Sergio Garcia kendisine dördüncü sırada yer bulurken, Rodrigo beşinci, Tony Arbolino altıncı, Ayumu Sasaki yedinci oldu.

İlk 10’u ise Romano Fenati, Raul Fernandez ve Celestino Vietti tamamladı.

Deniz Öncü ise ilk seansta elenmesinin ardından yarışa 27. sıradan başlayacak.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Jaume Masia Honda 7 1'41.399    
2 Spain Albert Arenas KTM 7 1'41.419 0.020 0.020
3 United Kingdom John McPhee Honda 7 1'41.846 0.447 0.427
4 Spain Sergio Garcia Dols Honda 7 1'41.920 0.521 0.074
5 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 6 1'41.947 0.548 0.027
6 Italy Tony Arbolino Honda 7 1'41.962 0.563 0.015
7 Japan Ayumu Sasaki KTM 8 1'41.982 0.583 0.020
8 Italy Romano Fenati Husqvarna 6 1'42.232 0.833 0.250
9 Spain Raul Fernandez KTM 7 1'42.349 0.950 0.117
10 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 8 1'42.363 0.964 0.014
11 Italy Dennis Foggia Honda 9 1'42.383 0.984 0.020
12 South Africa Darryn Binder KTM 7 1'42.539 1.140 0.156
13 Italy Andrea Migno KTM 5 1'42.544 1.145 0.005
14 Italy Stefano Nepa KTM 7 1'42.597 1.198 0.053
15 Spain Carlos Tatay KTM 7 1'43.112 1.713 0.515
  Japan Ryusei Yamanaka Honda 0      
  Japan Kaito Toba KTM 0      
  Japan Ai Ogura Honda 0      
Tüm sonuçları görüntüle

Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Japan Kaito Toba KTM 6 1'42.317    
2 Italy Dennis Foggia Honda 9 1'42.353 0.036 0.036
3 Japan Ryusei Yamanaka Honda 7 1'42.444 0.127 0.091
4 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 7 1'42.470 0.153 0.026
5 Italy Niccolò Antonelli Honda 6 1'42.627 0.310 0.157
6 Japan Tatsuki Suzuki Honda 6 1'42.636 0.319 0.009
7 Czech Republic Filip Salač Honda 6 1'42.796 0.479 0.160
8 Italy Davide Pizzoli KTM 6 1'43.023 0.706 0.227
9 Spain Alonso Lopez Husqvarna 9 1'43.117 0.800 0.094
10 Japan Yuki Kunii Honda 6 1'43.118 0.801 0.001
11 Spain Jeremy Alcoba Honda 6 1'43.226 0.909 0.108
12 Italy Riccardo Rossi KTM 7 1'43.338 1.021 0.112
13 Turkey Deniz Öncü KTM 6 1'43.623 1.306 0.285
14 Malaysia Khairul Pawi Honda 7 1'43.640 1.323 0.017
15 Switzerland Jason Dupasquier KTM 6 1'43.660 1.343 0.020
16 Austria Maximilian Kofler KTM 6 1'43.886 1.569 0.226
17 Belgium Barry Baltus KTM 6 1'44.161 1.844 0.275
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Le Mans Moto3: Bol kazalı günün lideri Salac oldu, Deniz 12.

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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Le Mans
Alt-etkinlik Q2
Pilotlar Deniz Öncü
Editör Cem Özel

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