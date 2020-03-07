Katar Moto3: Son antrenman seansında lider Fernandez, Deniz 11. oldu

2020 Moto3 şampiyonasının ilk ayağı öncesinde gerçekleştirilen son antrenman seansını 2:05.465’lik derecesiyle Raul Fernandez ilk sırada tamamladı.

Dünkü derecelerden daha yavaş kalınan seansta Leopard Racing’den Dennis Foggia 0.244sn geride ikinci, SIC58 Squadra Corse sürücüsü Tatsuki Suzuki 0.246sn geride üçüncü sırada yer aldı.

Ryusei Yamanaka’nın dördüncü olduğu seansta Filip Salac beşinci, Ai Ogura altıncı, Tony Arbolino yedinci sırada kendisine yer buldu.

İlk 10’u Albert Arenas, Andrea Migno ve Jaume Masia tamamladı.

Red Bull KTM Tech 3 sürücüsü ve temsilcimiz Deniz Öncü ise 0.652sn geride 11. sırada yer aldı.

Deniz bu sonuçla direkt olarak sıralama turlarının ikinci seansına kalmayı başarmış oldu.

Katar Moto3 sıralama turları TSİ 17:05'te başlayacak.

3. antrenman seansı sonucu:

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