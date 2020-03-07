Katar Moto3: Son antrenman seansında lider Fernandez, Deniz 11. oldu
Moto3 sezonunun ilk ayağı olan Katar’da üçüncü antrenman seansının lideri KTM Ajo sürücüsü Raul Fernandez olurken, temsilcimiz Deniz Öncü 11. sırada yer aldı.
2020 Moto3 şampiyonasının ilk ayağı öncesinde gerçekleştirilen son antrenman seansını 2:05.465’lik derecesiyle Raul Fernandez ilk sırada tamamladı.
Dünkü derecelerden daha yavaş kalınan seansta Leopard Racing’den Dennis Foggia 0.244sn geride ikinci, SIC58 Squadra Corse sürücüsü Tatsuki Suzuki 0.246sn geride üçüncü sırada yer aldı.
Ryusei Yamanaka’nın dördüncü olduğu seansta Filip Salac beşinci, Ai Ogura altıncı, Tony Arbolino yedinci sırada kendisine yer buldu.
İlk 10’u Albert Arenas, Andrea Migno ve Jaume Masia tamamladı.
Red Bull KTM Tech 3 sürücüsü ve temsilcimiz Deniz Öncü ise 0.652sn geride 11. sırada yer aldı.
Deniz bu sonuçla direkt olarak sıralama turlarının ikinci seansına kalmayı başarmış oldu.
Katar Moto3 sıralama turları TSİ 17:05'te başlayacak.
3. antrenman seansı sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Raul Fernandez
|KTM
|10
|2'05.465
|2
|Dennis Foggia
|Honda
|12
|2'05.709
|0.244
|0.244
|3
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|10
|2'05.711
|0.246
|0.002
|4
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|14
|2'05.728
|0.263
|0.017
|5
|Filip Salač
|Honda
|11
|2'05.823
|0.358
|0.095
|6
|Ai Ogura
|Honda
|14
|2'05.936
|0.471
|0.113
|7
|Tony Arbolino
|Honda
|11
|2'05.956
|0.491
|0.020
|8
|Albert Arenas
|KTM
|12
|2'05.982
|0.517
|0.026
|9
|Andrea Migno
|KTM
|12
|2'05.996
|0.531
|0.014
|10
|Jaume Masia
|Honda
|10
|2'06.062
|0.597
|0.066
|11
|Deniz Öncü
|KTM
|10
|2'06.117
|0.652
|0.055
|12
|Kaito Toba
|KTM
|10
|2'06.123
|0.658
|0.006
|13
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|14
|2'06.161
|0.696
|0.038
|14
|Alonso Lopez
|Husqvarna
|13
|2'06.175
|0.710
|0.014
|15
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|13
|2'06.262
|0.797
|0.087
|16
|John McPhee
|Honda
|10
|2'06.339
|0.874
|0.077
|17
|Yuki Kunii
|Honda
|9
|2'06.373
|0.908
|0.034
|18
|Carlos Tatay
|KTM
|11
|2'06.666
|1.201
|0.293
|19
|Jeremy Alcoba
|Honda
|11
|2'06.679
|1.214
|0.013
|20
|Ayumu Sasaki
|KTM
|10
|2'06.726
|1.261
|0.047
|21
|Stefano Nepa
|KTM
|11
|2'06.860
|1.395
|0.134
|22
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|13
|2'06.887
|1.422
|0.027
|23
|Khairul Pawi
|Honda
|10
|2'07.083
|1.618
|0.196
|24
|Darryn Binder
|KTM
|11
|2'07.154
|1.689
|0.071
|25
|Romano Fenati
|Husqvarna
|10
|2'07.176
|1.711
|0.022
|26
|Jason Dupasquier
|KTM
|11
|2'07.445
|1.980
|0.269
|27
|Jose Garcia
|Honda
|11
|2'07.581
|2.116
|0.136
|28
|Davide Pizzoli
|KTM
|11
|2'07.724
|2.259
|0.143
|29
|Dirk Geiger
|KTM
|12
|2'07.863
|2.398
|0.139
|30
|Maximilian Kofler
|KTM
|12
|2'08.073
|2.608
|0.210
|31
|Riccardo Rossi
|KTM
|10
|2'08.297
|2.832
|0.224
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