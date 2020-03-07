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Moto3 / Losail / Antrenman raporu

Katar Moto3: Son antrenman seansında lider Fernandez, Deniz 11. oldu

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Katar Moto3: Son antrenman seansında lider Fernandez, Deniz 11. oldu
Ekleyen:
, Editör
7 Mar 2020 12:53

Moto3 sezonunun ilk ayağı olan Katar’da üçüncü antrenman seansının lideri KTM Ajo sürücüsü Raul Fernandez olurken, temsilcimiz Deniz Öncü 11. sırada yer aldı.

2020 Moto3 şampiyonasının ilk ayağı öncesinde gerçekleştirilen son antrenman seansını 2:05.465’lik derecesiyle Raul Fernandez ilk sırada tamamladı.

Dünkü derecelerden daha yavaş kalınan seansta Leopard Racing’den Dennis Foggia 0.244sn geride ikinci, SIC58 Squadra Corse sürücüsü Tatsuki Suzuki 0.246sn geride üçüncü sırada yer aldı.

Ryusei Yamanaka’nın dördüncü olduğu seansta Filip Salac beşinci, Ai Ogura altıncı, Tony Arbolino yedinci sırada kendisine yer buldu.

İlk 10’u Albert Arenas, Andrea Migno ve Jaume Masia tamamladı.

Red Bull KTM Tech 3 sürücüsü ve temsilcimiz Deniz Öncü ise 0.652sn geride 11. sırada yer aldı.

Deniz bu sonuçla direkt olarak sıralama turlarının ikinci seansına kalmayı başarmış oldu.

Katar Moto3 sıralama turları TSİ 17:05'te başlayacak.

3. antrenman seansı sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Raul Fernandez KTM 10 2'05.465    
2 Italy Dennis Foggia Honda 12 2'05.709 0.244 0.244
3 Japan Tatsuki Suzuki Honda 10 2'05.711 0.246 0.002
4 Japan Ryusei Yamanaka Honda 14 2'05.728 0.263 0.017
5 Czech Republic Filip Salač Honda 11 2'05.823 0.358 0.095
6 Japan Ai Ogura Honda 14 2'05.936 0.471 0.113
7 Italy Tony Arbolino Honda 11 2'05.956 0.491 0.020
8 Spain Albert Arenas KTM 12 2'05.982 0.517 0.026
9 Italy Andrea Migno KTM 12 2'05.996 0.531 0.014
10 Spain Jaume Masia Honda 10 2'06.062 0.597 0.066
11 Turkey Deniz Öncü KTM 10 2'06.117 0.652 0.055
12 Japan Kaito Toba KTM 10 2'06.123 0.658 0.006
13 Spain Sergio Garcia Dols Honda 14 2'06.161 0.696 0.038
14 Spain Alonso Lopez Husqvarna 13 2'06.175 0.710 0.014
15 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 13 2'06.262 0.797 0.087
16 United Kingdom John McPhee Honda 10 2'06.339 0.874 0.077
17 Japan Yuki Kunii Honda 9 2'06.373 0.908 0.034
18 Carlos Tatay KTM 11 2'06.666 1.201 0.293
19 Spain Jeremy Alcoba Honda 11 2'06.679 1.214 0.013
20 Japan Ayumu Sasaki KTM 10 2'06.726 1.261 0.047
21 Italy Stefano Nepa KTM 11 2'06.860 1.395 0.134
22 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 13 2'06.887 1.422 0.027
23 Malaysia Khairul Pawi Honda 10 2'07.083 1.618 0.196
24 South Africa Darryn Binder KTM 11 2'07.154 1.689 0.071
25 Italy Romano Fenati Husqvarna 10 2'07.176 1.711 0.022
26 Jason Dupasquier KTM 11 2'07.445 1.980 0.269
27 Spain Jose Garcia Honda 11 2'07.581 2.116 0.136
28 Italy Davide Pizzoli KTM 11 2'07.724 2.259 0.143
29 Dirk Geiger KTM 12 2'07.863 2.398 0.139
30 Austria Maximilian Kofler KTM 12 2'08.073 2.608 0.210
31 Italy Riccardo Rossi KTM 10 2'08.297 2.832 0.224
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Losail
Alt-etkinlik FP3
Editör Cem Özel

Moto3 Sıradaki seans

Losail

Losail

6 Mar - 8 Mar
Q1 Başlangıç:
00 Saat
:
36 Dakika
:
02 Saniye

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