Katar Moto3: Sezonun ilk yarışını Arenas kazandı, Deniz 12. oldu!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Tatsuki Suzuki, iyi bir startla yerini korumayı başardı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise çok iyi bir startla 4. sıraya yükseldi.

Ancak turlar ilerledikçe ön tarafta 12 sürücülük bir lider grup oluştu ve Deniz 17. sıraya kadar geriledi.

Son 10 tura girilirken ön ve arka grup yeniden birleşti ve 19 motosikletlik büyük bir grup oluştu. Deniz de bu grubun içerisindeydi.

Yarışın bitimine 7 tur kala Jeremy Alcoba ile temas yaşayan Celestino Vietti yerde kaldı, ancak yarışa devam edebildi. Bu olaya herhangi bir ceza kalmadı.

Son 4 tura girilirken Jose Julian Garcia yerde kaldı ve yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Son tura girilirken ilk virajda Darryn Binder ile Tony Arbolino temas yaşadı ve Binder yerde kaldı, Arbolino ise geriye düştü.

Müthiş bir liderlik mücadelesine sahne olan son turlarda önde kalmayı başaran Albert Arenas yarışı kazanmayı başardı.

John McPhee 0.053sn geride ikinci olurken, podyumu Jaume Masia tamamladı. Ancak Masia, son turda pist sınırlarını ihlal ettiği için bir sıra geriye düşürüldü ve dördüncülüğe geriledi.

Böylece Ai Ogura üçüncü olmuş oldu.

Gabriel Rodrigo beşinci sırada yer alırken, Alcoba altıncı, Suzuki yedinci oldu.

İlk 10'u Filip Salac, Raul Fernandez ve Dennis Foggia tamamladı.

Son turlarda lider gruba yetişen Deniz Öncü ise 12. olmayı başardı.

Güncelleme: Yarışın ardından yapılan açıklamada, son turda pist sınırlarını ihlal ettikleri için Arbolino, Fernandez, Alcoba ve Rodrigo birer sıra geriye düşürüldüler.

Yarış sonucu:

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