Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Americas GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
24 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
38 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
İsveç Rallisi
12 Şub
-
16 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
Shakedown:
4 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Phillip Island
28 Şub
-
01 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Losail
13 Mar
-
15 Mar
SSP FP1:
4 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Marakeş ePrix
27 Şub
-
29 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Sıradaki Etkinlik
25 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Moto3 / Losail / Yarış raporu

Katar Moto3: Sezonun ilk yarışını Arenas kazandı, Deniz 12. oldu!

paylaşım
yorumlar
Katar Moto3: Sezonun ilk yarışını Arenas kazandı, Deniz 12. oldu!
Ekleyen:
, Editör
8 Mar 2020 14:10

2020 Moto3 sezonunun ilk ayağı olan Katar’ı kazanan isim Aspar sürücüsü Albert Arenas olurken, temsilcimiz Deniz Öncü 12. oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Tatsuki Suzuki, iyi bir startla yerini korumayı başardı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise çok iyi bir startla 4. sıraya yükseldi.

Ancak turlar ilerledikçe ön tarafta 12 sürücülük bir lider grup oluştu ve Deniz 17. sıraya kadar geriledi.

Son 10 tura girilirken ön ve arka grup yeniden birleşti ve 19 motosikletlik büyük bir grup oluştu. Deniz de bu grubun içerisindeydi.

Yarışın bitimine 7 tur kala Jeremy Alcoba ile temas yaşayan Celestino Vietti yerde kaldı, ancak yarışa devam edebildi. Bu olaya herhangi bir ceza kalmadı.

Son 4 tura girilirken Jose Julian Garcia yerde kaldı ve yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Son tura girilirken ilk virajda Darryn Binder ile Tony Arbolino temas yaşadı ve Binder yerde kaldı, Arbolino ise geriye düştü.

Müthiş bir liderlik mücadelesine sahne olan son turlarda önde kalmayı başaran Albert Arenas yarışı kazanmayı başardı.

John McPhee 0.053sn geride ikinci olurken, podyumu Jaume Masia tamamladı. Ancak Masia, son turda pist sınırlarını ihlal ettiği için bir sıra geriye düşürüldü ve dördüncülüğe geriledi.

Böylece Ai Ogura üçüncü olmuş oldu.

Gabriel Rodrigo beşinci sırada yer alırken, Alcoba altıncı, Suzuki yedinci oldu.

İlk 10'u Filip Salac, Raul Fernandez ve Dennis Foggia tamamladı.

Son turlarda lider gruba yetişen Deniz Öncü ise 12. olmayı başardı.

 

Güncelleme: Yarışın ardından yapılan açıklamada, son turda pist sınırlarını ihlal ettikleri için Arbolino, Fernandez, Alcoba ve Rodrigo birer sıra geriye düşürüldüler.

 

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Spain Albert Arenas KTM 18 38'08.941     25
2 United Kingdom John McPhee Honda 18 38'08.994 0.053 0.053 20
3 Japan Ai Ogura Honda 18 38'09.285 0.344 0.291 16
4 Spain Jaume Masia Honda 18 38'09.188 0.247   13
5 Japan Tatsuki Suzuki Honda 18 38'09.730 0.789 0.542 11
6 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 18 38'09.367 0.426   10
7 Spain Jeremy Alcoba Honda 18 38'09.500 0.559 0.133 9
8 Czech Republic Filip Salač Honda 18 38'09.764 0.823 0.264 8
9 Italy Dennis Foggia Honda 18 38'09.905 0.964 0.141 7
10 Spain Raul Fernandez KTM 18 38'09.775 0.834   6
11 Spain Sergio Garcia Dols Honda 18 38'10.202 1.261 0.427 5
12 Turkey Deniz Öncü KTM 18 38'10.426 1.485 0.224 4
13 Spain Alonso Lopez Husqvarna 18 38'10.543 1.602 0.117 3
14 Japan Kaito Toba KTM 18 38'11.731 2.790 1.188 2
15 Italy Tony Arbolino Honda 18 38'11.516 2.575   1
16 Italy Andrea Migno KTM 18 38'12.121 3.180 0.605  
17 Italy Romano Fenati Husqvarna 18 38'14.743 5.802 2.622  
18 Japan Yuki Kunii Honda 18 38'14.770 5.829 0.027  
19 Japan Ayumu Sasaki KTM 18 38'15.050 6.109 0.280  
20 Japan Ryusei Yamanaka Honda 18 38'17.398 8.457 2.348  
21 Carlos Tatay KTM 18 38'17.421 8.480 0.023  
22 Italy Stefano Nepa KTM 18 38'25.181 16.240 7.760  
23 Italy Davide Pizzoli KTM 18 38'30.391 21.450 5.210  
24 Italy Riccardo Rossi KTM 18 38'35.150 26.209 4.759  
25 Jason Dupasquier KTM 18 38'35.353 26.412 0.203  
26 Malaysia Khairul Pawi Honda 18 38'37.130 28.189 1.777  
27 Austria Maximilian Kofler KTM 18 38'37.458 28.517 0.328  
28 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 18 38'41.047 32.106 3.589  
29 Dirk Geiger KTM 18 38'50.872 41.931 9.825  
  South Africa Darryn Binder KTM 17 36'02.360 1 Lap 1 Lap  
  Spain Jose Garcia Honda 13 27'55.707 5 Laps 4 Laps  
Tüm sonuçları görüntüle

Alakalı video

Sonraki haber
Katar Moto3: Pole pozisyonu Suzuki'nin, Deniz 8. oldu!

Önceki haber

Katar Moto3: Pole pozisyonu Suzuki'nin, Deniz 8. oldu!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Losail
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Deniz Öncü
Editör Cem Özel

Moto3 Sıradaki seans

Losail

Losail

6 Mar - 8 Mar

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2020'nin en güzel F1 aracı anketi sonuçlandı

1s
2
Formula 1

Ferrari’nin Avustralya GP’ye gitmesine izin çıktı

3s
3
Formula 1

Resmi: Bahreyn GP seyircisiz yapılacak!

4
Formula 1

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

5
Formula 1

Racing Point, gerçekten Ferrari ile mücadele edebilir mi?

Son Haberler

Katar Moto3: Sezonun ilk yarışını Arenas kazandı, Deniz 12. oldu!
MOT3

Katar Moto3: Sezonun ilk yarışını Arenas kazandı, Deniz 12. oldu!

Katar Moto3: Pole pozisyonu Suzuki'nin, Deniz 8. oldu!
MOT3

Katar Moto3: Pole pozisyonu Suzuki'nin, Deniz 8. oldu!

Katar Moto3: Son antrenman seansında lider Fernandez, Deniz 11. oldu
MOT3

Katar Moto3: Son antrenman seansında lider Fernandez, Deniz 11. oldu

Katar Moto3: Fernandez en hızlısı, Deniz 10. oldu
MOT3

Katar Moto3: Fernandez en hızlısı, Deniz 10. oldu

Miller: “2019, kariyerimin en komple sezonuydu”
MGP

Miller: “2019, kariyerimin en komple sezonuydu”

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar - 15 Mar
Biletler
19 Mar - 22 Mar
Biletler
2 Nis - 5 Nis
Biletler
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
21 May - 24 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.