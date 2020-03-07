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Moto3 / Sıralama turları raporu

Katar Moto3: Pole pozisyonu Suzuki'nin, Deniz 8. oldu!

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Katar Moto3: Pole pozisyonu Suzuki'nin, Deniz 8. oldu!
Ekleyen:
, Editör
7 Mar 2020 14:55

2020 Moto3 sezonunun ilk yarışı olan Katar Grand Prix'sine Tatsuki Suzuki ilk sıradan başlayacakken, temsilcimiz Deniz Öncü sekizinci sıradan start alacak.

Sezonun ilk yarışı bu hafta sonu Katar'da yapılacak ve sıralama turları bugün gerçekleştirildi.

Temsilcimiz Deniz Öncü, antrenman turlarında ortaya koyduğu performans sonrası direkt olarak Q2 bölümünde mücadele etti.

Son beş dakikaya girilirken Tatsuki Suzuki 2:04.815'lik turuyla zirvedeydi ve pole pozisyonuna yakın olan isimdi.

Raul Fernandez son saniyelerde 2:04.823 yaptı ve Suzuki'ye yaklaştı. Ancak bu, rakibini geçmesi için yeterli olmadı.

Suzuki, motosikletindeki sorun nedeniyle son saniyelerde tur atamadı, ancak buna rağmen ilk turu pole pozisyonu için yeterliydi. Suzuki'yi 0.008 saniye geriden Fernandez takip etti.

Albert Arenas 2:04.925'lik derecesiyle 0.110 saniye geride üçüncü oldu.

Bu üç isim 2:05'in altına inebilen üç isimdi. Darryn Binder 0.211 saniye geride dördüncü olurken, Ai Ogura beşinci, Jaume Masia ise altıncı oldu.

Andrea Migno yedinci sırada kendisine yer bulurken, Moto3'teki ilk tam sezonuna harika şekilde başlayan temsilcimiz Deniz Öncü 2:05.176'lık derecesiyle sekizinci oldu.

İlk onu John McPhee ve Tony Arbolino tamamladı.

Q2 sonuçları:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Japan Tatsuki Suzuki Honda 4 2'04.815  
2 Spain Raul Fernandez KTM 5 2'04.823 0.008
3 Spain Albert Arenas KTM 5 2'04.925 0.110
4 South Africa Darryn Binder KTM 6 2'05.026 0.211
5 Japan Ai Ogura Honda 6 2'05.065 0.250
6 Spain Jaume Masia Honda 6 2'05.086 0.271
7 Italy Andrea Migno KTM 6 2'05.129 0.314
8 Turkey Deniz Öncü KTM 5 2'05.176 0.361
9 United Kingdom John McPhee Honda 6 2'05.242 0.427
10 Italy Tony Arbolino Honda 6 2'05.327 0.512
11 Spain Jeremy Alcoba Honda 6 2'05.343 0.528
12 Japan Kaito Toba KTM 6 2'05.421 0.606
13 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 4 2'05.512 0.697
14 Spain Sergio Garcia Dols Honda 6 2'05.586 0.771
15 Japan Yuki Kunii Honda 6 2'05.843 1.028
16 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 6 2'05.906 1.091
17 Carlos Tatay KTM 6 2'06.003 1.188
18 Italy Romano Fenati Husqvarna 5 2'06.165 1.350
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Deniz Öncü, Tech 3

Deniz Öncü, Tech 3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Editör Kemal Şengül

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6 Mar - 8 Mar
Yarış Başlangıç:
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:
51 Dakika
:
13 Saniye

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