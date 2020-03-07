Katar Moto3: Pole pozisyonu Suzuki'nin, Deniz 8. oldu!

Sezonun ilk yarışı bu hafta sonu Katar'da yapılacak ve sıralama turları bugün gerçekleştirildi.

Temsilcimiz Deniz Öncü, antrenman turlarında ortaya koyduğu performans sonrası direkt olarak Q2 bölümünde mücadele etti.

Son beş dakikaya girilirken Tatsuki Suzuki 2:04.815'lik turuyla zirvedeydi ve pole pozisyonuna yakın olan isimdi.

Raul Fernandez son saniyelerde 2:04.823 yaptı ve Suzuki'ye yaklaştı. Ancak bu, rakibini geçmesi için yeterli olmadı.

Suzuki, motosikletindeki sorun nedeniyle son saniyelerde tur atamadı, ancak buna rağmen ilk turu pole pozisyonu için yeterliydi. Suzuki'yi 0.008 saniye geriden Fernandez takip etti.

Albert Arenas 2:04.925'lik derecesiyle 0.110 saniye geride üçüncü oldu.

Bu üç isim 2:05'in altına inebilen üç isimdi. Darryn Binder 0.211 saniye geride dördüncü olurken, Ai Ogura beşinci, Jaume Masia ise altıncı oldu.

Andrea Migno yedinci sırada kendisine yer bulurken, Moto3'teki ilk tam sezonuna harika şekilde başlayan temsilcimiz Deniz Öncü 2:05.176'lık derecesiyle sekizinci oldu.

İlk onu John McPhee ve Tony Arbolino tamamladı.

Q2 sonuçları:

Deniz Öncü, Tech 3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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