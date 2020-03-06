Katar Moto3: Fernandez en hızlısı, Deniz 10. oldu
KTM Ajo sürücüsü Raul Fernandez, Katar Grand Prix'si öncesi yapılan ikinci antrenman seansını zirvede tamamladı.
Geçen hafta Katar'da MotoGP yarışının yapılmamasına rağmen Moto2 ve Moto3 yarışlarının yapılacağı açıklanmıştı.
Sürücüler hafta sonu yapılacak yarış öncesinde bugün piste çıktılar ve Sergio Garcia Dols 2:05.407'lik turuyla ilk antrenman seansının en hızlı ismi olmayı başardı.
Tatsuki Suzuki ikinci sırada yer alırken, Alonso Lopez üçüncü, Ai Ogura dördüncü ve Ricciardo Rossi beşinci oldu.
Filip Slac'ın altıncı olduğu seansta Kaito Toba yedinci, Tony Arbolino sekizinci ve Dennis Foggia dokuzuncu oldu.
İlk onu Darryn Binder tamamladı.
Temsilcimiz Deniz Öncü ilk seansta 2:06.222 yaparak 12. sırada yer aldı.
1. antrenman sonuçları:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|13
|2'05.407
|2
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|10
|2'05.606
|0.199
|3
|Alonso Lopez
|Husqvarna
|13
|2'05.795
|0.388
|4
|Ai Ogura
|Honda
|14
|2'05.814
|0.407
|5
|Riccardo Rossi
|KTM
|13
|2'05.914
|0.507
|6
|Filip Salač
|Honda
|12
|2'05.964
|0.557
|7
|Kaito Toba
|KTM
|12
|2'06.000
|0.593
|8
|Tony Arbolino
|Honda
|12
|2'06.099
|0.692
|9
|Dennis Foggia
|Honda
|12
|2'06.203
|0.796
|10
|Darryn Binder
|KTM
|11
|2'06.208
|0.801
|11
|John McPhee
|Honda
|13
|2'06.219
|0.812
|12
|Deniz Öncü
|KTM
|11
|2'06.222
|0.815
|13
|Romano Fenati
|Husqvarna
|13
|2'06.309
|0.902
|14
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|13
|2'06.319
|0.912
|15
|Raul Fernandez
|KTM
|13
|2'06.337
|0.930
|16
|Carlos Tatay
|KTM
|13
|2'06.384
|0.977
|17
|Yuki Kunii
|Honda
|15
|2'06.429
|1.022
|18
|Jaume Masia
|Honda
|11
|2'06.490
|1.083
|19
|Albert Arenas
|KTM
|9
|2'06.500
|1.093
|20
|Davide Pizzoli
|KTM
|12
|2'06.536
|1.129
|21
|Andrea Migno
|KTM
|13
|2'06.992
|1.585
|22
|Jeremy Alcoba
|Honda
|13
|2'06.999
|1.592
|23
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|12
|2'07.068
|1.661
|24
|Jason Dupasquier
|KTM
|13
|2'07.163
|1.756
|25
|Khairul Pawi
|Honda
|13
|2'07.337
|1.930
|26
|Stefano Nepa
|KTM
|12
|2'07.357
|1.950
|27
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|14
|2'07.533
|2.126
|28
|Ayumu Sasaki
|KTM
|12
|2'07.567
|2.160
|29
|Maximilian Kofler
|KTM
|13
|2'07.908
|2.501
|30
|Dirk Geiger
|KTM
|12
|2'09.005
|3.598
|31
|Jose Garcia
|Honda
|15
|2'09.577
|4.170
|Tüm sonuçları görüntüle
İkinci seansta ise Raul Fernandez en hızlı isimdi ve 2:04.577 yaparak zirvede yer almayı başardı.
Onu sadece 0.121 saniye geriden Darryn Binder takım ederken, Sergio Garcia Dols üçüncü, Ai Ogura dördüncü ve Kaito Toba beşinci oldu.
İlk onu Tony Aroblino, Andrea Migno, Jaume Masia, Romano Fenati ve temsilcimiz Deniz Öncü tamamladı.
Deniz 2:05.355'lik derecesiyle liderin 0.778 saniye gerisinde kaldı.
2. antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Raul Fernandez
|KTM
|12
|2'04.577
|2
|Darryn Binder
|KTM
|13
|2'04.698
|0.121
|3
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|14
|2'04.723
|0.146
|4
|Ai Ogura
|Honda
|10
|2'04.922
|0.345
|5
|Kaito Toba
|KTM
|12
|2'04.988
|0.411
|6
|Tony Arbolino
|Honda
|12
|2'05.227
|0.650
|7
|Andrea Migno
|KTM
|14
|2'05.287
|0.710
|8
|Jaume Masia
|Honda
|14
|2'05.332
|0.755
|9
|Romano Fenati
|Husqvarna
|11
|2'05.348
|0.771
|10
|Deniz Öncü
|KTM
|13
|2'05.355
|0.778
|11
|John McPhee
|Honda
|11
|2'05.383
|0.806
|12
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|13
|2'05.502
|0.925
|13
|Yuki Kunii
|Honda
|14
|2'05.587
|1.010
|14
|Carlos Tatay
|KTM
|15
|2'05.598
|1.021
|15
|Stefano Nepa
|KTM
|12
|2'05.612
|1.035
|16
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|15
|2'05.622
|1.045
|17
|Albert Arenas
|KTM
|11
|2'05.668
|1.091
|18
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|10
|2'05.758
|1.181
|19
|Filip Salač
|Honda
|12
|2'05.765
|1.188
|20
|Jeremy Alcoba
|Honda
|13
|2'05.779
|1.202
|21
|Dennis Foggia
|Honda
|13
|2'05.862
|1.285
|22
|Alonso Lopez
|Husqvarna
|13
|2'06.024
|1.447
|23
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|12
|2'06.086
|1.509
|24
|Khairul Pawi
|Honda
|11
|2'06.117
|1.540
|25
|Ayumu Sasaki
|KTM
|11
|2'06.270
|1.693
|26
|Davide Pizzoli
|KTM
|13
|2'06.295
|1.718
|27
|Maximilian Kofler
|KTM
|12
|2'06.981
|2.404
|28
|Jason Dupasquier
|KTM
|12
|2'07.268
|2.691
|29
|Riccardo Rossi
|KTM
|14
|2'07.374
|2.797
|30
|Dirk Geiger
|KTM
|12
|2'07.713
|3.136
|31
|Jose Garcia
|Honda
|11
|2'08.302
|3.725
|Tüm sonuçları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3
|Etkinlik
|Losail
|Pilotlar
|Raul Fernandez
|Takımlar
|Ajo Motorsport
|Editör
|Lewis Duncan
Katar Moto3: Fernandez en hızlısı, Deniz 10. oldu
Moto3 Sıradaki seans
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
12 Mar - 15 MarBiletler
|
19 Mar - 22 MarBiletler
|
2 Nis - 5 NisBiletler
|
30 Nis - 3 MayBiletler
|
7 May - 10 MayBiletler
|
21 May - 24 MayBiletler