Katar Moto3: Fernandez en hızlısı, Deniz 10. oldu

Geçen hafta Katar'da MotoGP yarışının yapılmamasına rağmen Moto2 ve Moto3 yarışlarının yapılacağı açıklanmıştı.

Sürücüler hafta sonu yapılacak yarış öncesinde bugün piste çıktılar ve Sergio Garcia Dols 2:05.407'lik turuyla ilk antrenman seansının en hızlı ismi olmayı başardı.

Tatsuki Suzuki ikinci sırada yer alırken, Alonso Lopez üçüncü, Ai Ogura dördüncü ve Ricciardo Rossi beşinci oldu.

Filip Slac'ın altıncı olduğu seansta Kaito Toba yedinci, Tony Arbolino sekizinci ve Dennis Foggia dokuzuncu oldu.

İlk onu Darryn Binder tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ilk seansta 2:06.222 yaparak 12. sırada yer aldı.

1. antrenman sonuçları:

İkinci seansta ise Raul Fernandez en hızlı isimdi ve 2:04.577 yaparak zirvede yer almayı başardı.

Onu sadece 0.121 saniye geriden Darryn Binder takım ederken, Sergio Garcia Dols üçüncü, Ai Ogura dördüncü ve Kaito Toba beşinci oldu.

İlk onu Tony Aroblino, Andrea Migno, Jaume Masia, Romano Fenati ve temsilcimiz Deniz Öncü tamamladı.

Deniz 2:05.355'lik derecesiyle liderin 0.778 saniye gerisinde kaldı.

2. antrenman sonucu: