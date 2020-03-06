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Moto3 / Losail / Antrenman raporu

Katar Moto3: Fernandez en hızlısı, Deniz 10. oldu

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Katar Moto3: Fernandez en hızlısı, Deniz 10. oldu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
6 Mar 2020 17:17

KTM Ajo sürücüsü Raul Fernandez, Katar Grand Prix'si öncesi yapılan ikinci antrenman seansını zirvede tamamladı.

Geçen hafta Katar'da MotoGP yarışının yapılmamasına rağmen Moto2 ve Moto3 yarışlarının yapılacağı açıklanmıştı.

Sürücüler hafta sonu yapılacak yarış öncesinde bugün piste çıktılar ve Sergio Garcia Dols 2:05.407'lik turuyla ilk antrenman seansının en hızlı ismi olmayı başardı.

Tatsuki Suzuki ikinci sırada yer alırken, Alonso Lopez üçüncü, Ai Ogura dördüncü ve Ricciardo Rossi beşinci oldu.

Filip Slac'ın altıncı olduğu seansta Kaito Toba yedinci, Tony Arbolino sekizinci ve  Dennis Foggia dokuzuncu oldu.

İlk onu Darryn Binder tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ilk seansta 2:06.222 yaparak 12. sırada yer aldı.

1. antrenman sonuçları:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Sergio Garcia Dols Honda 13 2'05.407  
2 Japan Tatsuki Suzuki Honda 10 2'05.606 0.199
3 Spain Alonso Lopez Husqvarna 13 2'05.795 0.388
4 Japan Ai Ogura Honda 14 2'05.814 0.407
5 Italy Riccardo Rossi KTM 13 2'05.914 0.507
6 Czech Republic Filip Salač Honda 12 2'05.964 0.557
7 Japan Kaito Toba KTM 12 2'06.000 0.593
8 Italy Tony Arbolino Honda 12 2'06.099 0.692
9 Italy Dennis Foggia Honda 12 2'06.203 0.796
10 South Africa Darryn Binder KTM 11 2'06.208 0.801
11 United Kingdom John McPhee Honda 13 2'06.219 0.812
12 Turkey Deniz Öncü KTM 11 2'06.222 0.815
13 Italy Romano Fenati Husqvarna 13 2'06.309 0.902
14 Japan Ryusei Yamanaka Honda 13 2'06.319 0.912
15 Spain Raul Fernandez KTM 13 2'06.337 0.930
16 Carlos Tatay KTM 13 2'06.384 0.977
17 Japan Yuki Kunii Honda 15 2'06.429 1.022
18 Spain Jaume Masia Honda 11 2'06.490 1.083
19 Spain Albert Arenas KTM 9 2'06.500 1.093
20 Italy Davide Pizzoli KTM 12 2'06.536 1.129
21 Italy Andrea Migno KTM 13 2'06.992 1.585
22 Spain Jeremy Alcoba Honda 13 2'06.999 1.592
23 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 12 2'07.068 1.661
24 Jason Dupasquier KTM 13 2'07.163 1.756
25 Malaysia Khairul Pawi Honda 13 2'07.337 1.930
26 Italy Stefano Nepa KTM 12 2'07.357 1.950
27 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 14 2'07.533 2.126
28 Japan Ayumu Sasaki KTM 12 2'07.567 2.160
29 Austria Maximilian Kofler KTM 13 2'07.908 2.501
30 Dirk Geiger KTM 12 2'09.005 3.598
31 Spain Jose Garcia Honda 15 2'09.577 4.170
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İkinci seansta ise Raul Fernandez en hızlı isimdi ve 2:04.577 yaparak zirvede yer almayı başardı.

Onu sadece 0.121 saniye geriden Darryn Binder takım ederken, Sergio Garcia Dols üçüncü, Ai Ogura dördüncü ve Kaito Toba beşinci oldu.

İlk onu Tony Aroblino, Andrea Migno, Jaume Masia, Romano Fenati ve temsilcimiz Deniz Öncü tamamladı.

Deniz 2:05.355'lik derecesiyle liderin 0.778 saniye gerisinde kaldı.

2. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Raul Fernandez KTM 12 2'04.577  
2 South Africa Darryn Binder KTM 13 2'04.698 0.121
3 Spain Sergio Garcia Dols Honda 14 2'04.723 0.146
4 Japan Ai Ogura Honda 10 2'04.922 0.345
5 Japan Kaito Toba KTM 12 2'04.988 0.411
6 Italy Tony Arbolino Honda 12 2'05.227 0.650
7 Italy Andrea Migno KTM 14 2'05.287 0.710
8 Spain Jaume Masia Honda 14 2'05.332 0.755
9 Italy Romano Fenati Husqvarna 11 2'05.348 0.771
10 Turkey Deniz Öncü KTM 13 2'05.355 0.778
11 United Kingdom John McPhee Honda 11 2'05.383 0.806
12 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 13 2'05.502 0.925
13 Japan Yuki Kunii Honda 14 2'05.587 1.010
14 Carlos Tatay KTM 15 2'05.598 1.021
15 Italy Stefano Nepa KTM 12 2'05.612 1.035
16 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 15 2'05.622 1.045
17 Spain Albert Arenas KTM 11 2'05.668 1.091
18 Japan Tatsuki Suzuki Honda 10 2'05.758 1.181
19 Czech Republic Filip Salač Honda 12 2'05.765 1.188
20 Spain Jeremy Alcoba Honda 13 2'05.779 1.202
21 Italy Dennis Foggia Honda 13 2'05.862 1.285
22 Spain Alonso Lopez Husqvarna 13 2'06.024 1.447
23 Japan Ryusei Yamanaka Honda 12 2'06.086 1.509
24 Malaysia Khairul Pawi Honda 11 2'06.117 1.540
25 Japan Ayumu Sasaki KTM 11 2'06.270 1.693
26 Italy Davide Pizzoli KTM 13 2'06.295 1.718
27 Austria Maximilian Kofler KTM 12 2'06.981 2.404
28 Jason Dupasquier KTM 12 2'07.268 2.691
29 Italy Riccardo Rossi KTM 14 2'07.374 2.797
30 Dirk Geiger KTM 12 2'07.713 3.136
31 Spain Jose Garcia Honda 11 2'08.302 3.725
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Losail
Pilotlar Raul Fernandez
Takımlar Ajo Motorsport
Editör Lewis Duncan

Moto3 Sıradaki seans

Losail

Losail

6 Mar - 8 Mar
FP3 Başlangıç:
16 Saat
:
20 Dakika
:
29 Saniye

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