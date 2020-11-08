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Moto3 / Valencia / Yarış raporu

Avrupa Moto3: Fernandez kazandı, Deniz 14. oldu

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Avrupa Moto3: Fernandez kazandı, Deniz 14. oldu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Raul Fernandez, Avrupa yarışında damalı bayrağı ilk sırada gördü ve kariyerinin ilk Moto3 zaferini elde etti.

Moto3'te kuru zeminde gerçekleştirilen yarışta startla birlikte Celestino Vietti ilk sıraya yükselmeyi başardı.

Onun arkasında Alonso Lopez yer alırken, Albert Arenas üçüncü sırada yer aldı.

Bitime 22 tur kala Raul Fernandez ilk sıraya yükselirken, Celestino Vietti ve Alonso Lopez temas yaşayarak kaza yaptılar.

Şampiyona lideri Albert Arenas'ın motosikleti de bu kazada hasar gördü ve pite girmek zorunda kaldı. Sonrasında da yarıştan çekildi.

Fernandez, liderliğe yükseldikten sonra farkı 3 saniyeye kadar yükseltti ve tüm yarışı domine etti. Son bölüme fark 2 saniyenin altına inse de Fernandez hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaştı.

Bu, Fernandez'in serideki ilk zaferiydi.

İkincilik mücadelesi ise oldukça yakındı. Sergio Garcia, Tony Arbolino ve Ai Ogura podyum için mücadele ettiler.

Garcia, iyi bir atakla bu iki ismi geride bırakarak podyuma çıkmayı başardı. Ogura ise son turdaki atağıyla birlikte Arbolino'yu geçerek podyumu tamamladı.

Arbolino da dördüncü sırada finiş gördü. Darryn Binder son turdaki geçişiyle beşinci olurken, Carlos Tatay altıncı ve Stefano Nepa yedinci oldu.

İlk onu Jeremy Alcoba, Filip Salac ve Ayumu Sasaki tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, gerilerden başladığı yarışta 14. sırada finiş gördü ve günü puanla kapattı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman
1 Spain Raul Fernandez KTM  
2 Spain Sergio Garcia Dols Honda 0.703
3 Japan Ai Ogura Honda 1.005
4 Italy Tony Arbolino Honda 1.037
5 South Africa Darryn Binder KTM 13.392
6 Spain Carlos Tatay KTM 13.424
7 Italy Stefano Nepa KTM 16.719
8 Spain Jeremy Alcoba Honda 16.824
9 Czech Republic Filip Salač Honda 16.964
10 Japan Ayumu Sasaki KTM 17.088
11 Italy Riccardo Rossi KTM 17.344
12 Italy Andrea Migno KTM 17.467
13 Italy Romano Fenati Husqvarna 17.589
14 Turkey Deniz Öncü KTM 18.191
15 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 18.358
16 Japan Ryusei Yamanaka Honda 18.441
17 Japan Yuki Kunii Honda 19.128
18 Switzerland Jason Dupasquier KTM 19.583
19 Italy Davide Pizzoli KTM 27.457
20 Belgium Barry Baltus KTM 27.836
21 Austria Maximilian Kofler KTM 31.328
22 Malaysia Khairul Pawi Honda 31.661
23 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 1'20.533
  Italy Niccolò Antonelli Honda  
  Japan Kaito Toba KTM  
  Japan Tatsuki Suzuki Honda  
  Italy Dennis Foggia Honda  
  Spain Jaume Masia Honda  
  United Kingdom John McPhee Honda  
  Spain Alonso Lopez Husqvarna  
  Spain Albert Arenas KTM  
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Valencia
Pilotlar Raul Fernandez
Editör Lewis Duncan

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