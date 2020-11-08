Avrupa Moto3: Fernandez kazandı, Deniz 14. oldu

Moto3'te kuru zeminde gerçekleştirilen yarışta startla birlikte Celestino Vietti ilk sıraya yükselmeyi başardı.

Onun arkasında Alonso Lopez yer alırken, Albert Arenas üçüncü sırada yer aldı.

Bitime 22 tur kala Raul Fernandez ilk sıraya yükselirken, Celestino Vietti ve Alonso Lopez temas yaşayarak kaza yaptılar.

Şampiyona lideri Albert Arenas'ın motosikleti de bu kazada hasar gördü ve pite girmek zorunda kaldı. Sonrasında da yarıştan çekildi.

Fernandez, liderliğe yükseldikten sonra farkı 3 saniyeye kadar yükseltti ve tüm yarışı domine etti. Son bölüme fark 2 saniyenin altına inse de Fernandez hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaştı.

Bu, Fernandez'in serideki ilk zaferiydi.

İkincilik mücadelesi ise oldukça yakındı. Sergio Garcia, Tony Arbolino ve Ai Ogura podyum için mücadele ettiler.

Garcia, iyi bir atakla bu iki ismi geride bırakarak podyuma çıkmayı başardı. Ogura ise son turdaki atağıyla birlikte Arbolino'yu geçerek podyumu tamamladı.

Arbolino da dördüncü sırada finiş gördü. Darryn Binder son turdaki geçişiyle beşinci olurken, Carlos Tatay altıncı ve Stefano Nepa yedinci oldu.

İlk onu Jeremy Alcoba, Filip Salac ve Ayumu Sasaki tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, gerilerden başladığı yarışta 14. sırada finiş gördü ve günü puanla kapattı.

Yarış sonucu: