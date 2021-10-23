Emilia Romagna Moto3: Antonelli büyük farkla pole pozisyonunda!

Antonelli, ikinci sıralama seansında attığı 1.48.563'lük inanılmaz turu ile, en yakın rakibi CarXpert PruestelGP pilotu Filip Salac'ın 0.611 saniye önünde pole pozisyonunu almayı başardı. BOE Owlride pilotu Riccardo Rossi ise, 1.49.280'lik turu ile üçüncü sırayı alan isim oldu.

GAVIOTA GASGAS Aspar Team pilotu ve Austin'de yapılan son yarışın galibi Izan Guevara, 1.49.495 ile dördüncü sıranın sahibi olurken, Red Bull KTM Ajo pilotları Pedro Acosta ve Jaume Masia beşinci ve altıncı sırada yer aldılar.

Böylece yarın yapılacak yarışta ilk 6 sırada KTM motosikletleri start alacaklar.

Alberto Surra Honda'ların en hızlısı olarak yedinci sırayı alırken, ilk 10'u tamamlayan isimler Stefano Nepa, Xavier Artigas ve Ayumu Sasaki oldu.

İkinci sıralama seansı sonuçları:

Birinci sıralama seansı sonuçları: