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Moto3 / Misano II Sıralama turları raporu

Emilia Romagna Moto3: Antonelli büyük farkla pole pozisyonunda!

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Emilia Romagna GP'si Moto3 sıralama turlarında pole pozisyonu, Avintia VR46 KTM pilotu Niccolo Antonelli'nin oldu.

Emilia Romagna Moto3: Antonelli büyük farkla pole pozisyonunda!

Antonelli, ikinci sıralama seansında attığı 1.48.563'lük inanılmaz turu ile, en yakın rakibi CarXpert PruestelGP pilotu Filip Salac'ın 0.611 saniye önünde pole pozisyonunu almayı başardı. BOE Owlride pilotu Riccardo Rossi ise, 1.49.280'lik turu ile üçüncü sırayı alan isim oldu.

GAVIOTA GASGAS Aspar Team pilotu ve Austin'de yapılan son yarışın galibi Izan Guevara, 1.49.495 ile dördüncü sıranın sahibi olurken, Red Bull KTM Ajo pilotları Pedro Acosta ve Jaume Masia beşinci ve altıncı sırada yer aldılar. 

Böylece yarın yapılacak yarışta ilk 6 sırada KTM motosikletleri start alacaklar.

Alberto Surra Honda'ların en hızlısı olarak yedinci sırayı alırken, ilk 10'u tamamlayan isimler Stefano Nepa, Xavier Artigas ve Ayumu Sasaki oldu.

İkinci sıralama seansı sonuçları: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Niccolò Antonelli 8 1'48.563     140.202
2 Czech Republic Filip Salač 8 1'49.174 0.611 0.611 139.417
3 Italy Riccardo Rossi 8 1'49.280 0.717 0.106 139.282
4 Spain Izan Guevara 8 1'49.495 0.932 0.215 139.009
5 Spain Pedro Acosta 8 1'49.582 1.019 0.087 138.898
6 Spain Jaume Masia 7 1'49.633 1.070 0.051 138.834
7 Italy Alberto Surra 8 1'49.677 1.114 0.044 138.778
8 Italy Stefano Nepa 8 1'49.697 1.134 0.020 138.753
9 Spain Xavier Artigas 8 1'50.211 1.648 0.514 138.105
10 Japan Ayumu Sasaki 8 1'50.352 1.789 0.141 137.929
11 Mexico Adrian Fernandez 8 1'50.609 2.046 0.257 137.609
12 United Kingdom John McPhee 7 1'50.695 2.132 0.086 137.502
13 Japan Yuki Kunii 8 1'50.746 2.183 0.051 137.438
14 Italy Dennis Foggia 8 1'50.988 2.425 0.242 137.139
15 Indonesia Andi Gilang 8 1'51.004 2.441 0.016 137.119
16 South Africa Darryn Binder 8 1'51.025 2.462 0.021 137.093
17 France Lorenzo Fellon 8 1'51.349 2.786 0.324 136.694
18 Daniel Holgado 8 1'51.726 3.163 0.377 136.233
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Birinci sıralama seansı sonuçları:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Niccolò Antonelli 8 1'48.828     139.861
2 Italy Riccardo Rossi 8 1'50.053 1.225 1.225 138.304
3 United Kingdom John McPhee 8 1'50.260 1.432 0.207 138.044
4 Spain Jaume Masia 8 1'50.503 1.675 0.243 137.741
5 Italy Romano Fenati 8 1'50.522 1.694 0.019 137.717
6 Japan Ryusei Yamanaka 8 1'50.590 1.762 0.068 137.632
7 Spain Carlos Tatay 8 1'50.662 1.834 0.072 137.543
8 Italy Andrea Migno 8 1'50.819 1.991 0.157 137.348
9 Mario Aji 8 1'51.163 2.335 0.344 136.923
10 Japan Tatsuki Suzuki 8 1'51.280 2.452 0.117 136.779
11 David Alonso 8 1'52.013 3.185 0.733 135.884
12 Spain Jeremy Alcoba 5 1'52.084 3.256 0.071 135.798
13 Japan Kaito Toba 7 1'52.230 3.402 0.146 135.621
14 Austria Maximilian Kofler 6 1'53.602 4.774 1.372 133.983
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