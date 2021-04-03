Doha Moto3: Masia pole pozisyonunda

Losail'deki ilk yarışı kazanan Masia, aynı pistte gerçekleştirilecek 2. yarış öncesinde 1:05.913'lük derecesiyle pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Sergio Garcia Dols, Masia'nın sadece 0.099 sn arkasında 2. olurken Jeremy Alcoba 3. oldu. Ancak Garcia'nın ceza almasının ardından Alcoba 2., Gabriel Rodrigo ise 3. sıradan başlayacak.

Cezaların ardından Tatsuki Suzuki 4. sıraya yükselirken Andrea Migno ve Darryn Binder 2. çizgiyi tamamladılar.

Doha hafta sonunda gridden başlama cezası alan 7 isimden birisi olan Deniz Öncü, yarışa son sıradan başlayacak.