Moto3 / Doha / Sıralama turları raporu
Doha Moto3: Masia pole pozisyonunda
Ekleyen: Abdullah Çelik , Şef Editör
2021 Moto3 Şampiyonası'nın Katar'da gerçekleştirilecek 2. yarışı öncesinde pole pozisyonunu ilk yarışın galibi Jaume Masia kazandı.
Losail'deki ilk yarışı kazanan Masia, aynı pistte gerçekleştirilecek 2. yarış öncesinde 1:05.913'lük derecesiyle pole pozisyonunu kazanmayı başardı.
Sergio Garcia Dols, Masia'nın sadece 0.099 sn arkasında 2. olurken Jeremy Alcoba 3. oldu. Ancak Garcia'nın ceza almasının ardından Alcoba 2., Gabriel Rodrigo ise 3. sıradan başlayacak.
Cezaların ardından Tatsuki Suzuki 4. sıraya yükselirken Andrea Migno ve Darryn Binder 2. çizgiyi tamamladılar.
Doha hafta sonunda gridden başlama cezası alan 7 isimden birisi olan Deniz Öncü, yarışa son sıradan başlayacak.
|Sıra
|Sürücü
|Zaman
|Fark
|km/s
|1
|Jaume Masia
|2'05.913
|153.820
|2
|Sergio Garcia Dols
|2'06.012
|0.099
|153.699
|3
|Jeremy Alcoba
|2'06.158
|0.245
|153.521
|4
|Gabriel Rodrigo
|2'06.346
|0.433
|153.293
|5
|Tatsuki Suzuki
|2'06.407
|0.494
|153.219
|6
|Andrea Migno
|2'06.619
|0.706
|152.962
|7
|Darryn Binder
|2'06.643
|0.730
|152.933
|8
|John McPhee
|2'06.646
|0.733
|152.930
|9
|Pedro Acosta
|2'06.829
|0.916
|152.709
|10
|Izan Guevara
|2'06.833
|0.920
|152.704
|11
|Jason Dupasquier
|2'06.967
|1.054
|152.543
|12
|Niccolò Antonelli
|2'07.025
|1.112
|152.473
|13
|Kaito Toba
|2'07.108
|1.195
|152.374
|14
|Romano Fenati
|2'07.145
|1.232
|152.330
|15
|Stefano Nepa
|2'07.197
|1.284
|152.267
|16
|Xavier Artigas
|2'07.252
|1.339
|152.201
|17
|Ryusei Yamanaka
|2'07.429
|1.516
|151.990
|18
|Dennis Foggia
|2'07.498
|1.585
|151.908
|19
|Adrian Fernandez
|2'07.541
|1.628
|151.857
|20
|Filip Salač
|2'07.661
|1.748
|151.714
|21
|Lorenzo Fellon
|2'07.749
|1.836
|151.609
|22
|Ayumu Sasaki
|2'07.948
|2.035
|151.373
|23
|Riccardo Rossi
|2'07.994
|2.081
|151.319
|24
|Carlos Tatay
|2'08.011
|2.098
|151.299
|25
|Yuki Kunii
|2'08.011
|2.098
|151.299
|26
|Maximilian Kofler
|2'08.233
|2.320
|151.037
|27
|Andi Gilang
|2'08.469
|2.556
|150.760
|28
|Deniz Öncü
|2'06.142
|0.229
|153.541
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|Alt-etkinlik
|Q2
|Editör
|Abdullah Çelik
Doha Moto3: Masia pole pozisyonunda
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