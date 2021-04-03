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Önceki / Moto3, Doha GP 3. antrenman: Dupasquier lider, Deniz 22. oldu
Moto3 / Doha / Sıralama turları raporu

Doha Moto3: Masia pole pozisyonunda

Ekleyen:
, Şef Editör

2021 Moto3 Şampiyonası'nın Katar'da gerçekleştirilecek 2. yarışı öncesinde pole pozisyonunu ilk yarışın galibi Jaume Masia kazandı.

Doha Moto3: Masia pole pozisyonunda

Losail'deki ilk yarışı kazanan Masia, aynı pistte gerçekleştirilecek 2. yarış öncesinde 1:05.913'lük derecesiyle pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Sergio Garcia Dols, Masia'nın sadece 0.099 sn arkasında 2. olurken Jeremy Alcoba 3. oldu. Ancak Garcia'nın ceza almasının ardından Alcoba 2., Gabriel Rodrigo ise 3. sıradan başlayacak.

Cezaların ardından Tatsuki Suzuki 4. sıraya yükselirken Andrea Migno ve Darryn Binder 2. çizgiyi tamamladılar. 

Doha hafta sonunda gridden başlama cezası alan 7 isimden birisi olan Deniz Öncü, yarışa son sıradan başlayacak.

Sıra Sürücü Zaman Fark km/s
1 Spain Jaume Masia 2'05.913   153.820
2 Spain Sergio Garcia Dols 2'06.012 0.099 153.699
3 Spain Jeremy Alcoba 2'06.158 0.245 153.521
4 Argentina Gabriel Rodrigo 2'06.346 0.433 153.293
5 Japan Tatsuki Suzuki 2'06.407 0.494 153.219
6 Italy Andrea Migno 2'06.619 0.706 152.962
7 South Africa Darryn Binder 2'06.643 0.730 152.933
8 United Kingdom John McPhee 2'06.646 0.733 152.930
9 Spain Pedro Acosta 2'06.829 0.916 152.709
10 Spain Izan Guevara 2'06.833 0.920 152.704
11 Switzerland Jason Dupasquier 2'06.967 1.054 152.543
12 Italy Niccolò Antonelli 2'07.025 1.112 152.473
13 Japan Kaito Toba 2'07.108 1.195 152.374
14 Italy Romano Fenati 2'07.145 1.232 152.330
15 Italy Stefano Nepa 2'07.197 1.284 152.267
16 Spain Xavier Artigas 2'07.252 1.339 152.201
17 Japan Ryusei Yamanaka 2'07.429 1.516 151.990
18 Italy Dennis Foggia 2'07.498 1.585 151.908
19 Mexico Adrian Fernandez 2'07.541 1.628 151.857
20 Czech Republic Filip Salač 2'07.661 1.748 151.714
21 France Lorenzo Fellon 2'07.749 1.836 151.609
22 Japan Ayumu Sasaki 2'07.948 2.035 151.373
23 Italy Riccardo Rossi 2'07.994 2.081 151.319
24 Spain Carlos Tatay 2'08.011 2.098 151.299
25 Japan Yuki Kunii 2'08.011 2.098 151.299
26 Austria Maximilian Kofler 2'08.233 2.320 151.037
27 Indonesia Andi Gilang 2'08.469 2.556 150.760
28 Turkey Deniz Öncü 2'06.142 0.229 153.541
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Moto3, Doha GP 3. antrenman: Dupasquier lider, Deniz 22. oldu

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Moto3, Doha GP 3. antrenman: Dupasquier lider, Deniz 22. oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Doha
Alt-etkinlik Q2
Editör Abdullah Çelik

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