Deniz Öncü'ye büyük ceza: Yarışa son sıradan başlayacak, uzun tur cezası çekecek!

Şampiyonada lider Daniel Holgado'nun 17 puan gerisine kadar gelen Deniz Öncü için işler yolunda denebilirdi, nitekim Holgado formdan epey düşmüş vaziyette ve bu hafta sonu da sıralama turlarına Q1'den başlıyor.

Ancak üçüncü antrenman seansında iyi bir tur atmakta zorlanan Deniz, seansın orta noktasına doğru pit yoluna girerken highside yaşayarak kendini yerde buldu.

Highside'ın ardından kendisinin bir bilek sakatlığı yaşadığı düşünülüyordu, dolayısıyla ilk olarak sağlık merkezine gitmesi gerekmekteydi.

Ancak hızlıca motosiklete geri dönen ve derecesini geliştiren Deniz, kısa süre içinde komiserler kurulu tarafından siyah bayrak gösterilerek seanstan çekilmek zorunda bırakıldı.

Dahası, kendisini 13. sıraya yükselten turu da silindiği için 18. sıraya geriledi; bu da tıpkı Holgado gibi Q1'e kalacağı anlamına geliyordu.

Deniz'in olayı seanstan sonra "sağlık protokolü ihlali" ve "siyah bayrak ihlali" sebebiyle incelemeye alındı. İkinci incelemenin sebebi, siyah bayrak sonrası pite dönerken yavaşlamamasıydı.

İncelemenin sonucu olarak kendisine iki büyük ceza verildi: yarışa son sıradan başlama cezası ve yarış içinde uzun tur cezası!

KTM Ajo patronu Aki Ajo cezaya itiraz edeceklerini duyurdu, bu da Deniz'in her şeye rağmen sıralama turlarına çıkmasına ve pole pozisyonu mücadelesi vermesine açık kapı bırakıyor.