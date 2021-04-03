Deniz Öncü de dahil olmak üzere yedi sürücü Doha GP'ye pit yolundan başlayacak

Cuma akşamı gerçekleştirilen Moto3 ikinci antrenman seansının sonlarına doğru büyük bir karışıklık vardı.

Sürücüler, sıralama turlarının son bölümüne kalabilmek için birbirlerinin hava koridorundan faydalanmak istiyordu. Losail'de hava koridorunun etkisi Moto3 motosikletleri için oldukça önemli ve bu yüzden sürücüler, birbirlerinin peşinde giderek en hızlı zamanı kaydetmeye çalıştılar.

Ancak MotoGP, bu konuda oldukça katı kurallara sahip ve sürücüler, hangi turlarında olursa olsun minimum sektör zamanlarına uymak zorundalar. Bu yüzden olması gerekenden daha yavaş gidemiyorlar.

Sonuç olarak beklenen oldu ve tehlikeli şekilde yavaş sürüş yapan sürücülere ceza verildi.

Ajo KTM’den Acosta, Leopard’dan Dennis Foggia, Max Racing'den Romano Fenati, Aspar’dan Sergio Garcia, Tech3’dan temsilcimiz Deniz Öncü ve BOE Owlride sürücüleri Riccardo Rossi ve Stefano Nepa bu konu nedeniyle inceleme altına alındılar.

Hakemler, incelemelerin ardından bu yedi ismin tamamına Doha GP için pit yolundan başlama cezası verdi.

Start action, Darryn Binder, Petronas Sprinta Racing leads Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images