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Moto3 / Doha / Son dakika

Deniz Öncü de dahil olmak üzere yedi sürücü Doha GP'ye pit yolundan başlayacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Katar Grand Prix'de podyuma çıkan Pedro Acosta ve temsilcimiz Deniz Öncü de dahil olmak üzere yedi Moto3 sürücüsü, Cuma antrenmanındaki olaylardan ötürü hafta sonu yapılacak Doha GP için yarışa pit yolundan başlama cezası aldılar.

Deniz Öncü de dahil olmak üzere yedi sürücü Doha GP'ye pit yolundan başlayacak

Cuma akşamı gerçekleştirilen Moto3 ikinci antrenman seansının sonlarına doğru büyük bir karışıklık vardı.

Sürücüler, sıralama turlarının son bölümüne kalabilmek için birbirlerinin hava koridorundan faydalanmak istiyordu. Losail'de hava koridorunun etkisi Moto3 motosikletleri için oldukça önemli ve bu yüzden sürücüler, birbirlerinin peşinde giderek en hızlı zamanı kaydetmeye çalıştılar.

Ancak MotoGP, bu konuda oldukça katı kurallara sahip ve sürücüler, hangi turlarında olursa olsun minimum sektör zamanlarına uymak zorundalar. Bu yüzden olması gerekenden daha yavaş gidemiyorlar.

Sonuç olarak beklenen oldu ve tehlikeli şekilde yavaş sürüş yapan sürücülere ceza verildi.

Ajo KTM’den Acosta, Leopard’dan Dennis Foggia, Max Racing'den  Romano Fenati, Aspar’dan Sergio Garcia, Tech3’dan temsilcimiz Deniz Öncü ve BOE Owlride sürücüleri Riccardo Rossi ve Stefano Nepa bu konu nedeniyle inceleme altına alındılar.

Hakemler, incelemelerin ardından bu yedi ismin tamamına Doha GP için pit yolundan başlama cezası verdi.

Start action, Darryn Binder, Petronas Sprinta Racing leads

Start action, Darryn Binder, Petronas Sprinta Racing leads

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Moto3, Doha GP 3. antrenman: Dupasquier lider, Deniz 22. oldu
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Seri Moto3
Etkinlik Doha
Editör Lewis Duncan

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