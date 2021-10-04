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Moto3 / Austin Haberler

Deniz Öncü, Austin kazası nedeniyle iki Moto3 yarışından men cezası aldı

Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Tech3 Moto3 sürücüsü Deniz Öncü, Pazar günü Amerika Grand Prix'sinde, kırmızı bayrağın çıktığı korkunç bir kazaya sebebiyet verdiği için iki yarıştan men cezası aldı.

Deniz Öncü, Austin kazası nedeniyle iki Moto3 yarışından men cezası aldı

Temsilcimiz Deniz Öncü, Amerika'da gerçekleştirilen yarışta Gresini sürücüsü Jeremy Alcoba'yı 11. ve 12. virajlar arasındaki düzlükte arkasında tutmaya çalışıyordu ve yaptığı savunmanın ardından, Alcoba kendisine çarptı.

Alcoba düzlükte büyük bir süratle yere düştü. Ardından gelen Andrea Migno ve şampiyona lideri Pedro Acosta, kendisine çarptılar ve düzlükte yere savruldular.

Temasın etkisiyle hava savrulan ikili, ardından ağır şekilde yere düştü. Neyse ki sürücülerin hepsi olaydan yara almadan kurtuldu.

İlk startın ardından, yarışın sekizinci turunda Filip Salac da kaza yapmış ve yarış, kırmızı bayrakla durdurulmuştu. Deniz'in olayı da, kırmızı bayrak sonrası beş turluk bir yarış gerçekleştirme kararının ardından geldi.

Bu beş turluk yarışın üçüncü turunda yaşanan olayın ardından yarış tekrar başlamadı ve pazar günkü yarışı sonucu, kırmızı bayraktan önceki orijinal başlangıcın sonucuna göre belirlendi. Olaya neden olduğu için Deniz'e, Emilia Romagna ve Algarve yarışlarından men cezası verildi. Deniz her iki yarışta da yer alamayacak.

Hakemlerden yapılan açıklamada, Deniz'in "sorumsuz" hareket ettiği ve kurallara uymayarak, başka bir sürücünün kaza yapmasına sebep olduğuna yer verildi. Sonuç olarak da kendisine iki yarış men cezası geldi.

Hakemler ayrıca Tech3'nın karara itiraz etmeyeceğini doğruladılar. Böylelikle Deniz'in iki yarışta olmayacağı kesinleşmiş oldu.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

 

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Moto3 Austin: Olaylı yarışın galibi Guevara oldu, Deniz beşinci oldu

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