Deniz Öncü, 2022’de KTM Tech3 ile Moto3’te devam edecek!

Takımın mevcut sürücülerinden Ayumu Sasaki, gelecek sene için Max Racing Team ile anlaşmıştı ve bir koltuk böylece boşa çıkmıştı.

Bugün yapılan açıklama ile beraber, bu sezon iyi bir atılım gerçekleştiren temsilcimiz Deniz Öncü’nün gelecek sene de takımda yer almaya devam edeceği açıklandı.

Steiermark GP’de pole pozisyonunu alan Deniz, Avusturya ve Aragon yarışlarında da podyuma çıkmayı başarmıştı. Temsilcimiz şu anda şampiyonayı 73 puanla 11. sırada götürüyor.

Deniz Öncü, "2022'de Red Bull KTM Tech3 ile devam edeceğim için çok mutluyum. Tüm takıma ve tabii ki Red Bull ve KTM'ye çok minnettarım çünkü bana büyük destek verdiler."

"Her zaman ihtiyacım olan her şeyi alıyorum. Bu sezon büyük bir gelişim gösterdik, neredeyse her yarışta podyum için mücadele ettik ve ilk galibiyetimizi birkaç kez çok az farkla kaybettik.”

"Ancak şimdiden birkaç podyum ve bir pole pozisyonu elde ettik. Sezon bitmeden ilk galibiyetimizi alacağımıza inanıyorum ve gelecek yıl bu harika ailede daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Deniz’in yeni takım arkadaşı ise, CEV Moto3 şampiyonasının lideri olan ve Katalunya’da Maximilian Kofler’in yerini alarak Moto3’te ilk kez mücadele eden Daniel Holgado olacak.