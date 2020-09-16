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Moto3 / Son dakika

Deniz Öncü, 2021’de Red Bull KTM Tech3 ile Moto3’te devam edecek!

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Deniz Öncü, 2021’de Red Bull KTM Tech3 ile Moto3’te devam edecek!
Ekleyen:
, Editör

Temsilcimiz Deniz Öncü, 2021 sezonunda da Red Bull KTM Tech3 ile Moto3’te yarışmaya devam edecek.

Ülkemizi MotoGP’nin alt serisi olan Moto3’te temsil eden Deniz Öncü, geçtiğimiz sene ikizi Can Öncü’nün sakatlandığı dönemde Moto3’te bazı yarışlarda mücadele etmişti.

Bu sezon tam zamanlı olarak Tech3’de yarışmaya başlayan Deniz, her yarış kendisini geliştirerek düzenli olarak ilk 10 için mücadele etmeye başladı.

Çarşamba günü yapılan açıklamayla beraber ise Deniz Öncü’nün gelecek sene de Red Bull KTM Tech3 ile Moto3’te yarışmaya devam edeceği açıklandı.

Ayrıca Deniz’in takım arkadaşı Ayumu Sasaki’nin de takımda yer almaya devam edeceği belirtildi.

Deniz Öncü, “Takımla bir sene daha devam edeceğim için çok mutluyum. Menajerim Kenan Sofuoğlu’ya, kariyerim boyunca bana her zaman güvendiği ve yardımcı olduğu için teşekkür ederim. Aynı şekilde aileme, babama, anneme, kardeşime çok teşekkür ederim.”

“Bu takımda devam edeceğim için çok gurur duyuyorum. Çünkü Herve’ye (Poncharal, takım patronu), ekibime ve takımdaki herkese inanıyorum. Beni mutlu etmek ve iyi sonuçlar almak için çok zorluyorlar, ki bunun için gerçekten minnettarım. Birlikte birçok güzel an yaşayacağımıza inanıyorum. Şimdi, hayallerimi gerçekleştirmek için çalışmaya devam ediyorum.” şeklinde konuştu.

Deniz Oncu, Tech 3

Deniz Oncu, Tech 3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Deniz Oncu, Tech 3

Deniz Oncu, Tech 3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Pilotlar Deniz Öncü
Editör Cem Özel

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