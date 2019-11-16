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Moto3 / Son dakika

Deniz Öncü, 2020'de Moto3'te yarışacak!

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Deniz Öncü, 2020'de Moto3'te yarışacak!
Ekleyen:
, Editör
16 Kas 2019 18:03

Deniz Öncü, 2020 yılında Red Bull KTM Tech 3 ile Moto3'te yarışacak.

Temsilcimiz Deniz Öncü, 2018'de Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta güçlü sonuçlar elde etmeyi başardı.

Son iki sezonda aynı zamanda FIM CEV Moto3 Junior Şampiyonası'nda mücadele eden temsilcimiz, Moto3 Dünya Şampiyonası için deneyim kazanmaya devam etti.

Bugün bir açıklama yayınlayan Red Bull KTM Tech3, 2020 sezonu için Deniz Öncü ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Temsilcimiz böylelikle tam sezon yarışacağı Moto3'te, Ayumu Sasaki'nin takım arkadaşı olacak.

Deniz Öncü, "Red Bull KTM Tech 3 ile Moto3 Dünya Şampiyonası'na katılacağım için çok mutluyum. Rüyam gerçek oluyor, hep tam zamanlı olarak yarışmak istediğimi söyledim. Gelecek yıl her yarışta gelişmek istiyorum ve bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ek olarak puan pozisyonlarında olmak istiyorum. Bana bu şansı verdiği için Herve Poncharal'a teşekkür ederim!" dedi.

Herve Poncharal ise, "Deniz Öncü'nün Ayumu Sasaki ile takım arkadaşı olacağını açıklamaktan gurur duyuyoruz. Bu iki sürücü çok genç ve çok yüksek bir potansiyele sahip." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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