Brno Moto3: Pole pozisyonu Fernandez’in, Deniz 19. oldu
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Moto3’ün Brno ayağında pole pozisyonu Raul Fernandez’in olurken, temsilcimiz Deniz Öncü yarışa 19. sıradan başlayacak.
Sıralama turlarının ilk seansında ilk dört sırada yer alan Tony Arbolino, Darryn Binder, Jaume Masia ve Andrea Migno ikinci seansa kalmayı başardı. Deniz Öncü ise bu seansta beşinci olarak sonraki seansa kalmayı çok az farkla kaçırdı.
İkinci seansta ise 2:08.372’lik çok iyi bir tur atan Red Bull KTM Ajo sürücüsü Fernandez, pole pozisyonunu almayı başardı.
Gresini’den Gabriel Rodrigo 0.211sn geride ikinci olurken, SIC58 Squadra Corse sürücüsü Tatsuki Suzuki ilk çizgiyi tamamlayan isim oldu.
Ai Ogura’nın dördüncü olduğu sıralama turlarında Dennis Foggia beşinci, Jeremy Alcoba altıncı, Albert Arenas yedinci sırada yer aldı.
İlk 10’u tamamlayan isimler ise Arbolino, Romano Fenati ve Yuki Kunii oldu.
Q2 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Raul Fernandez
|KTM
|5
|2'08.372
|2
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|6
|2'08.583
|0.211
|0.211
|3
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|4
|2'08.708
|0.336
|0.125
|4
|Ai Ogura
|Honda
|6
|2'08.773
|0.401
|0.065
|5
|Dennis Foggia
|Honda
|5
|2'08.801
|0.429
|0.028
|6
|Jeremy Alcoba
|Honda
|5
|2'08.864
|0.492
|0.063
|7
|Albert Arenas
|KTM
|5
|2'08.969
|0.597
|0.105
|8
|Tony Arbolino
|Honda
|5
|2'09.061
|0.689
|0.092
|9
|Romano Fenati
|Husqvarna
|6
|2'09.205
|0.833
|0.144
|10
|Yuki Kunii
|Honda
|6
|2'09.414
|1.042
|0.209
|11
|Andrea Migno
|KTM
|4
|2'09.518
|1.146
|0.104
|12
|Niccolò Antonelli
|Honda
|5
|2'09.565
|1.193
|0.047
|13
|Jaume Masia
|Honda
|6
|2'09.566
|1.194
|0.001
|14
|Stefano Nepa
|KTM
|5
|2'09.655
|1.283
|0.089
|15
|Darryn Binder
|KTM
|6
|2'09.886
|1.514
|0.231
|16
|Kaito Toba
|KTM
|4
|2'10.181
|1.809
|0.295
|17
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|5
|2'11.697
|3.325
|1.516
|John McPhee
|Honda
|0
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Q1 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Tony Arbolino
|Honda
|5
|2'09.267
|2
|Darryn Binder
|KTM
|4
|2'09.412
|0.145
|0.145
|3
|Jaume Masia
|Honda
|5
|2'09.736
|0.469
|0.324
|4
|Andrea Migno
|KTM
|6
|2'09.936
|0.669
|0.200
|5
|Deniz Öncü
|KTM
|5
|2'10.017
|0.750
|0.081
|6
|Filip Salač
|Honda
|6
|2'10.030
|0.763
|0.013
|7
|Barry Baltus
|KTM
|6
|2'10.084
|0.817
|0.054
|8
|Carlos Tatay
|KTM
|7
|2'10.120
|0.853
|0.036
|9
|Riccardo Rossi
|KTM
|6
|2'10.142
|0.875
|0.022
|10
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|6
|2'10.222
|0.955
|0.080
|11
|Alonso Lopez
|Husqvarna
|6
|2'10.292
|1.025
|0.070
|12
|Maximilian Kofler
|KTM
|6
|2'10.383
|1.116
|0.091
|13
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|5
|2'10.514
|1.247
|0.131
|14
|Ayumu Sasaki
|KTM
|4
|2'10.567
|1.300
|0.053
|15
|Jason Dupasquier
|KTM
|6
|2'11.173
|1.906
|0.606
|Davide Pizzoli
|KTM
|0
|Khairul Pawi
|Honda
|0
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|Seri
|Moto3
|Etkinlik
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|Alt-etkinlik
|Q2
|Pilotlar
|Deniz Öncü
|Editör
|Cem Özel
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Brno Moto3: Pole pozisyonu Fernandez’in, Deniz 19. oldu
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