Brno Moto3: Pole pozisyonu Fernandez’in, Deniz 19. oldu

Sıralama turlarının ilk seansında ilk dört sırada yer alan Tony Arbolino, Darryn Binder, Jaume Masia ve Andrea Migno ikinci seansa kalmayı başardı. Deniz Öncü ise bu seansta beşinci olarak sonraki seansa kalmayı çok az farkla kaçırdı.

İkinci seansta ise 2:08.372’lik çok iyi bir tur atan Red Bull KTM Ajo sürücüsü Fernandez, pole pozisyonunu almayı başardı.

Gresini’den Gabriel Rodrigo 0.211sn geride ikinci olurken, SIC58 Squadra Corse sürücüsü Tatsuki Suzuki ilk çizgiyi tamamlayan isim oldu.

Ai Ogura’nın dördüncü olduğu sıralama turlarında Dennis Foggia beşinci, Jeremy Alcoba altıncı, Albert Arenas yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Arbolino, Romano Fenati ve Yuki Kunii oldu.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: