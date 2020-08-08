Öne çıkan etkinlikler
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund V: Suzuka
18 Tem
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VI: Le Mans
01 Ağu
Etkinlik Bitti
Formula 1
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Sıralama:
00 Saat
:
04 Dakika
:
45 Saniye
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Çek GP
07 Ağu
Warm Up:
18 Saat
:
44 Dakika
:
45 Saniye
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
Postponed
R
WRC
Estonya Rallisi
04 Eyl
Sıradaki Etkinlik
26 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Jerez
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Algarve
07 Ağu
SBK Yarış 1:
00 Saat
:
04 Dakika
:
45 Saniye
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Berlin ePrix II
06 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Berlin ePrix III
08 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Moto3 / Brno / Sıralama turları raporu

Brno Moto3: Pole pozisyonu Fernandez’in, Deniz 19. oldu

paylaşım
yorumlar
Brno Moto3: Pole pozisyonu Fernandez’in, Deniz 19. oldu
Ekleyen:
, Editör
8 Ağu 2020 12:36

Moto3’ün Brno ayağında pole pozisyonu Raul Fernandez’in olurken, temsilcimiz Deniz Öncü yarışa 19. sıradan başlayacak.

Sıralama turlarının ilk seansında ilk dört sırada yer alan Tony Arbolino, Darryn Binder, Jaume Masia ve Andrea Migno ikinci seansa kalmayı başardı. Deniz Öncü ise bu seansta beşinci olarak sonraki seansa kalmayı çok az farkla kaçırdı.

İkinci seansta ise 2:08.372’lik çok iyi bir tur atan Red Bull KTM Ajo sürücüsü Fernandez, pole pozisyonunu almayı başardı.

Gresini’den Gabriel Rodrigo 0.211sn geride ikinci olurken, SIC58 Squadra Corse sürücüsü Tatsuki Suzuki ilk çizgiyi tamamlayan isim oldu.

Ai Ogura’nın dördüncü olduğu sıralama turlarında Dennis Foggia beşinci, Jeremy Alcoba altıncı, Albert Arenas yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Arbolino, Romano Fenati ve Yuki Kunii oldu.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Raul Fernandez KTM 5 2'08.372    
2 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 6 2'08.583 0.211 0.211
3 Japan Tatsuki Suzuki Honda 4 2'08.708 0.336 0.125
4 Japan Ai Ogura Honda 6 2'08.773 0.401 0.065
5 Italy Dennis Foggia Honda 5 2'08.801 0.429 0.028
6 Spain Jeremy Alcoba Honda 5 2'08.864 0.492 0.063
7 Spain Albert Arenas KTM 5 2'08.969 0.597 0.105
8 Italy Tony Arbolino Honda 5 2'09.061 0.689 0.092
9 Italy Romano Fenati Husqvarna 6 2'09.205 0.833 0.144
10 Japan Yuki Kunii Honda 6 2'09.414 1.042 0.209
11 Italy Andrea Migno KTM 4 2'09.518 1.146 0.104
12 Italy Niccolò Antonelli Honda 5 2'09.565 1.193 0.047
13 Spain Jaume Masia Honda 6 2'09.566 1.194 0.001
14 Italy Stefano Nepa KTM 5 2'09.655 1.283 0.089
15 South Africa Darryn Binder KTM 6 2'09.886 1.514 0.231
16 Japan Kaito Toba KTM 4 2'10.181 1.809 0.295
17 Japan Ryusei Yamanaka Honda 5 2'11.697 3.325 1.516
  United Kingdom John McPhee Honda 0      
Tüm sonuçları görüntüle

Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Italy Tony Arbolino Honda 5 2'09.267    
2 South Africa Darryn Binder KTM 4 2'09.412 0.145 0.145
3 Spain Jaume Masia Honda 5 2'09.736 0.469 0.324
4 Italy Andrea Migno KTM 6 2'09.936 0.669 0.200
5 Turkey Deniz Öncü KTM 5 2'10.017 0.750 0.081
6 Czech Republic Filip Salač Honda 6 2'10.030 0.763 0.013
7 Belgium Barry Baltus KTM 6 2'10.084 0.817 0.054
8 Spain Carlos Tatay KTM 7 2'10.120 0.853 0.036
9 Italy Riccardo Rossi KTM 6 2'10.142 0.875 0.022
10 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 6 2'10.222 0.955 0.080
11 Spain Alonso Lopez Husqvarna 6 2'10.292 1.025 0.070
12 Austria Maximilian Kofler KTM 6 2'10.383 1.116 0.091
13 Spain Sergio Garcia Dols Honda 5 2'10.514 1.247 0.131
14 Japan Ayumu Sasaki KTM 4 2'10.567 1.300 0.053
15 Switzerland Jason Dupasquier KTM 6 2'11.173 1.906 0.606
  Italy Davide Pizzoli KTM 0      
  Malaysia Khairul Pawi Honda 0      
Tüm sonuçları görüntüle
Moto3, Brno 3. antrenman: Fernandez ilk sırada, Deniz 20. oldu

Önceki haber

Moto3, Brno 3. antrenman: Fernandez ilk sırada, Deniz 20. oldu

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Brno
Alt-etkinlik Q2
Pilotlar Deniz Öncü
Editör Cem Özel

Çok Okunanlar Bugün

70. Yıl Dönümü GP 3. antrenman: Hamilton ve Mercedes'in liderliği sürüyor
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu
1s

70. Yıl Dönümü GP 3. antrenman: Hamilton ve Mercedes'in liderliği sürüyor

Canlı Anlatım: 70. Yıl Dönümü GP sıralama turları
Formula 1 Formula 1 / Canlı anlatım
10dk

Canlı Anlatım: 70. Yıl Dönümü GP sıralama turları

Racing Point kararı sonucu hakaretler havada uçuşuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point kararı sonucu hakaretler havada uçuşuyor

Vettel: "Geleceğimle ilgili kararı verdim ve bunun doğru olup olmadığını göreceğiz!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Geleceğimle ilgili kararı verdim ve bunun doğru olup olmadığını göreceğiz!"

Leclerc: "Ferrari, lastiklerle ilgili 'tuhaf' duruma yanıt bulmalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Ferrari, lastiklerle ilgili 'tuhaf' duruma yanıt bulmalı"

Dört takım, FIA'nın Racing Point'le ilgili kararına itiraz etti!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Dört takım, FIA'nın Racing Point'le ilgili kararına itiraz etti!

Ferrari, Vettel'in yaşadığı sorunun ardından her iki aracın da güç ünitesini değiştirdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Ferrari, Vettel'in yaşadığı sorunun ardından her iki aracın da güç ünitesini değiştirdi

Pirelli, takımların tek pit stopla gereksiz riskler almamasını umuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
59dk

Pirelli, takımların tek pit stopla gereksiz riskler almamasını umuyor

Son Haberler

Brno Moto3: Pole pozisyonu Fernandez’in, Deniz 19. oldu
MOT3 Moto3 / Sıralama turları raporu
19dk

Brno Moto3: Pole pozisyonu Fernandez’in, Deniz 19. oldu

Moto3, Brno 3. antrenman: Fernandez ilk sırada, Deniz 20. oldu
MOT3 Moto3 / Antrenman raporu

Moto3, Brno 3. antrenman: Fernandez ilk sırada, Deniz 20. oldu

Moto3, Brno 2. antrenman: Fernandez lider, Deniz 22. sırada
MOT3 Moto3 / Antrenman raporu

Moto3, Brno 2. antrenman: Fernandez lider, Deniz 22. sırada

Moto3, Brno, 1. antrenman: Rodirigo lider, Deniz 27. oldu
MOT3 Moto3 / Antrenman raporu

Moto3, Brno, 1. antrenman: Rodirigo lider, Deniz 27. oldu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

70. Yıl Dönümü GP 3. antrenman: Hamilton ve Mercedes'in liderliği sürüyor

1s
2
Formula 1

Canlı Anlatım: 70. Yıl Dönümü GP sıralama turları

10dk
3
Formula 1

Racing Point kararı sonucu hakaretler havada uçuşuyor

4
Formula 1

Vettel: "Geleceğimle ilgili kararı verdim ve bunun doğru olup olmadığını göreceğiz!"

5
Formula 1

Leclerc: "Ferrari, lastiklerle ilgili 'tuhaf' duruma yanıt bulmalı"

Son Haberler

Brno Moto3: Pole pozisyonu Fernandez’in, Deniz 19. oldu
MOT3

Brno Moto3: Pole pozisyonu Fernandez’in, Deniz 19. oldu

Moto3, Brno 3. antrenman: Fernandez ilk sırada, Deniz 20. oldu
MOT3

Moto3, Brno 3. antrenman: Fernandez ilk sırada, Deniz 20. oldu

Moto3, Brno 2. antrenman: Fernandez lider, Deniz 22. sırada
MOT3

Moto3, Brno 2. antrenman: Fernandez lider, Deniz 22. sırada

Moto3, Brno, 1. antrenman: Rodirigo lider, Deniz 27. oldu
MOT3

Moto3, Brno, 1. antrenman: Rodirigo lider, Deniz 27. oldu

Rossi, öğrencilerinin yarış sonrası “felaketine” inanamıyor
MOT2

Rossi, öğrencilerinin yarış sonrası “felaketine” inanamıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.