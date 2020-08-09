Brno Moto3: Foggia kazandı, Deniz 15. oldu!

Yarışa Raul Fernandez ilk sıradan başlayan isimdi ve ilk turlarda Albert Arenas liderliği aldı.

Liderlik ilk bölümde Arenas ve Fernandez arasında birkaç kez el değişti. Son 12 tura girilirken Dennis Foggia liderliğe, Ai Ogura ise ikinciliğe çıktı.

Sonrasındaki turlarda ikincilik sürekli el değişse de Foggia liderliğini korumaya devam etti ve son bölümdeki baskıya rağmen galibiyete uzanan isim oldu.

Foggia'nın en yakın takipçisi, şampiyona lideri Albert Arenas'tı 0.2 saniye ardında ikinci oldu.

Ai Ogura son metrelerde Arenas'ı zorlasa da sadece 0.046 saniye geride üçüncü oldu ve podyumu tamamladı.

Niccolo Antonelli dördüncü olurken, John McPhee beşinci, Raul Fernandez altıncı, Jeremy Alcoba yedinci, Tony Arbolino sekizinci, Romano Fenati dokuzuncu ve Stefano Nepa onuncu oldu.

İlk yedi sadece 0.8, ilk dokuz sadece 1.6 saniye içinde dizildi.

Temsilcimiz Deniz Öncü de 15. olarak hafta sonunu puanla kapattı.