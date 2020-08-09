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Moto3 / Brno / Yarış raporu

Brno Moto3: Foggia kazandı, Deniz 15. oldu!

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Brno Moto3: Foggia kazandı, Deniz 15. oldu!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Ağu 2020 11:14

Leopard Racing sürücüsü Dennis Foggia, Brno'da gerçekleştirilen Moto3 yarışında zafere ulaştı.

Yarışa Raul Fernandez ilk sıradan başlayan isimdi ve ilk turlarda Albert Arenas liderliği aldı.

Liderlik ilk bölümde Arenas ve Fernandez arasında birkaç kez el değişti. Son 12 tura girilirken Dennis Foggia liderliğe, Ai Ogura ise ikinciliğe çıktı.

Sonrasındaki turlarda ikincilik sürekli el değişse de Foggia liderliğini korumaya devam etti ve son bölümdeki baskıya rağmen galibiyete uzanan isim oldu.

Foggia'nın en yakın takipçisi, şampiyona lideri Albert Arenas'tı 0.2 saniye ardında ikinci oldu.

Ai Ogura son metrelerde Arenas'ı zorlasa da sadece 0.046 saniye geride üçüncü oldu ve podyumu tamamladı.

Niccolo Antonelli dördüncü olurken, John McPhee beşinci, Raul Fernandez altıncı, Jeremy Alcoba yedinci, Tony Arbolino sekizinci, Romano Fenati dokuzuncu ve Stefano Nepa onuncu oldu.

İlk yedi sadece 0.8, ilk dokuz sadece 1.6 saniye içinde dizildi.

Temsilcimiz Deniz Öncü de 15. olarak hafta sonunu puanla kapattı.

Brno Moto3 yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 7 Italy Dennis Foggia Honda 39'06.370  
2 75 Spain Albert Arenas KTM 39'06.575 0.205
3 79 Japan Ai Ogura Honda 39'06.621 0.251
4 23 Italy Niccolò Antonelli Honda 39'06.751 0.381
5 17 United Kingdom John McPhee Honda 39'06.879 0.509
6 25 Spain Raul Fernandez KTM 39'07.178 0.808
7 52 Spain Jeremy Alcoba Honda 39'07.259 0.889
8 14 Italy Tony Arbolino Honda 39'08.017 1.647
9 55 Italy Romano Fenati Husqvarna 39'08.018 1.648
10 82 Italy Stefano Nepa KTM 39'15.185 8.815
11 27 Japan Kaito Toba KTM 39'15.198 8.828
12 40 South Africa Darryn Binder KTM 39'15.219 8.849
13 13 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 39'15.236 8.866
14 16 Italy Andrea Migno KTM 39'15.356 8.986
15 53 Turkey Deniz Öncü KTM 39'15.459 9.089
16 11 Spain Sergio Garcia Dols Honda 39'15.494 9.124
17 6 Japan Ryusei Yamanaka Honda 39'15.959 9.589
18 99 Spain Carlos Tatay KTM 39'16.093 9.723
19 2 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 39'18.964 12.594
20 71 Japan Ayumu Sasaki KTM 39'19.026 12.656
21 70 Belgium Barry Baltus KTM 39'30.090 23.720
22 89 Malaysia Khairul Pawi Honda 39'30.136 23.766
23 50 Switzerland Jason Dupasquier KTM 39'38.325 31.955
24 9 Italy Davide Pizzoli KTM 39'43.104 36.734
25 12 Czech Republic Filip Salač Honda 39'53.416 47.046
  5 Spain Jaume Masia Honda 32'35.470 3 Laps
  92 Japan Yuki Kunii Honda 31'31.885 4 Laps
  24 Japan Tatsuki Suzuki Honda 19'34.725 9 Laps
  21 Spain Alonso Lopez Husqvarna 19'37.923 9 Laps
  73 Austria Maximilian Kofler KTM 19'01.715 10 Laps
  54 Italy Riccardo Rossi KTM 15'22.734 11 Laps
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Brno Moto3: Pole pozisyonu Fernandez’in, Deniz 19. oldu

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Brno Moto3: Pole pozisyonu Fernandez’in, Deniz 19. oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Brno
Pilotlar Dennis Foggia
Editör Lewis Duncan

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