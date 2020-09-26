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Moto3 / Barcelona / Sıralama turları raporu

Barcelona Moto3: Pole pozisyonu Arbolino’nun, Deniz 22.

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Barcelona Moto3: Pole pozisyonu Arbolino’nun, Deniz 22.
Ekleyen:
, Editör

Moto3’ün Barcelona yarışı öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Snipers Team sürücüsü Tony Arbolino’nun oldu.

Sıralama turlarının ilk bölümünde ilk dört sırada yer alan Alonso Lopez, Niccolo Antonelli, John McPhee ve Albert Arenas ikinci bölüme geçmeyi başardılar. Temsilcimiz Deniz Öncü ise bu bölümde 8. olarak son bölüme kalamadı.

İkinci bölümdeki ilk denemelerde 1:48.566’lık bir tur atan Tony Arbolino’nun liderliği vardı.

Son dakikaya girilirken 1:48.380’lik bir derece elde eden Raul Fernandez ilk sıraya yükseldi.

Ancak son turda 1:47.762 elde eden Arbolino tur rekoruyla beraber pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.

Son turunun son virajında düşen Fernandez 0.618 saniye geride ikinci, Fernandez ile aynı dereceyi elde eden Gabriel Rodrigo üçüncü, 0.628 saniye gerideki Arenas dördüncü oldu.

Jaume Masia kendisine beşinci sırada yer bulurken, Antonelli altıncı, Filip Salac yedinci, Kaito Toba sekizinci sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan sürücüler ise Darryn Binder ve Sergio Garcia oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise ilk bölümde elenmesinin ardından yarışa 22. sıradan başlayacak.

Yarış pazar günü TSİ 13:00’te başlayacak.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Italy Tony Arbolino Honda 6 1'47.762    
2 Spain Raul Fernandez KTM 6 1'48.380 0.618 0.618
3 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 6 1'48.380 0.618 0.000
4 Spain Albert Arenas KTM 6 1'48.390 0.628 0.010
5 Spain Jaume Masia Honda 6 1'48.490 0.728 0.100
6 Italy Niccolò Antonelli Honda 6 1'48.594 0.832 0.104
7 Czech Republic Filip Salač Honda 6 1'48.704 0.942 0.110
8 Japan Kaito Toba KTM 7 1'48.729 0.967 0.025
9 South Africa Darryn Binder KTM 7 1'48.788 1.026 0.059
10 Spain Sergio Garcia Dols Honda 7 1'48.824 1.062 0.036
11 Italy Andrea Migno KTM 7 1'48.873 1.111 0.049
12 United Kingdom John McPhee Honda 6 1'48.875 1.113 0.002
13 Italy Dennis Foggia Honda 6 1'48.938 1.176 0.063
14 Spain Jeremy Alcoba Honda 6 1'48.969 1.207 0.031
15 Italy Romano Fenati Husqvarna 7 1'49.085 1.323 0.116
16 Spain Alonso Lopez Husqvarna 7 1'49.226 1.464 0.141
17 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 7 1'49.256 1.494 0.030
18 Japan Ayumu Sasaki KTM 6 1'49.378 1.616 0.122
Tüm sonuçları görüntüle

Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Alonso Lopez Husqvarna 6 1'48.894    
2 Italy Niccolò Antonelli Honda 5 1'49.164 0.270 0.270
3 United Kingdom John McPhee Honda 5 1'49.210 0.316 0.046
4 Spain Albert Arenas KTM 7 1'49.242 0.348 0.032
5 Spain Jose Garcia Honda 5 1'49.330 0.436 0.088
6 Italy Riccardo Rossi KTM 5 1'49.346 0.452 0.016
7 Spain Carlos Tatay KTM 7 1'49.420 0.526 0.074
8 Turkey Deniz Öncü KTM 4 1'49.622 0.728 0.202
9 Switzerland Jason Dupasquier KTM 5 1'49.723 0.829 0.101
10 Japan Ai Ogura Honda 5 1'49.782 0.888 0.059
11 Italy Stefano Nepa KTM 5 1'49.819 0.925 0.037
12 Japan Ryusei Yamanaka Honda 6 1'49.960 1.066 0.141
13 Malaysia Khairul Pawi Honda 5 1'50.212 1.318 0.252
14 Italy Davide Pizzoli KTM 5 1'49.963 1.069  
15 Japan Yuki Kunii Honda 6 1'50.437 1.543 0.474
16 Austria Maximilian Kofler KTM 5 1'50.998 2.104 0.561
17 Belgium Barry Baltus KTM 3      
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Barcelona Moto3: Olaylı ikinci antrenmanın lideri Masia

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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Barcelona
Alt-etkinlik Q2
Pilotlar Deniz Öncü
Editör Cem Özel

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