Barcelona Moto3: Pole pozisyonu Arbolino’nun, Deniz 22.

Sıralama turlarının ilk bölümünde ilk dört sırada yer alan Alonso Lopez, Niccolo Antonelli, John McPhee ve Albert Arenas ikinci bölüme geçmeyi başardılar. Temsilcimiz Deniz Öncü ise bu bölümde 8. olarak son bölüme kalamadı.

İkinci bölümdeki ilk denemelerde 1:48.566’lık bir tur atan Tony Arbolino’nun liderliği vardı.

Son dakikaya girilirken 1:48.380’lik bir derece elde eden Raul Fernandez ilk sıraya yükseldi.

Ancak son turda 1:47.762 elde eden Arbolino tur rekoruyla beraber pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.

Son turunun son virajında düşen Fernandez 0.618 saniye geride ikinci, Fernandez ile aynı dereceyi elde eden Gabriel Rodrigo üçüncü, 0.628 saniye gerideki Arenas dördüncü oldu.

Jaume Masia kendisine beşinci sırada yer bulurken, Antonelli altıncı, Filip Salac yedinci, Kaito Toba sekizinci sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan sürücüler ise Darryn Binder ve Sergio Garcia oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise ilk bölümde elenmesinin ardından yarışa 22. sıradan başlayacak.

Yarış pazar günü TSİ 13:00’te başlayacak.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: