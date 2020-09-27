Barcelona Moto3: Binder ilk galibiyetini aldı, Deniz yarış dışı kaldı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Tony Arbolino iyi bir start aldı ve liderliği korudu.

Üçüncü tura girerken Albert Arenas liderliğe yükselirken, Arbolino 4. sıraya geriledi.

İlk turlarda liderlik mücadelesi Arbolino, Arenas, John McPhee, Gabriel Rodrigo ve Darryn Binder arasında geçiyordu.

Ancak bitime 16 tur kala 4. virajda Arenas’a atak yapan McPhee düştü ve Arenas’a çarptı. Bunun sonucunda şampiyona lideri Arenas ve şampiyona üçüncüsü McPhee yarış dışı kaldı.

Üç tur sonra ise temsilcimiz Deniz Öncü 4. virajda kaza yaptı ve yarış dışı kaldı.

Sonraki turlarda liderlik mücadelesine Dennis Foggia, Sergio Garcia ve Jaume Masia da katıldı ve büyük bir lider grup oluştu.

Son tura girilirken Foggia ilk sıradaydı ancak 5. virajda Binder güzel bir atakla ilk sıraya yükseldi ve sonrasında yerini koruyarak Moto3’teki ilk galibiyetini almayı başardı.

Son turda Foggia'yı geçen Arbolino ikinci olurken, podyumu Foggia tamamladı.

Sergio Garcia dördüncü olup iyi bir sonuç alırken, Alonso Lopez beşinci, Masia altıncı, Velestino Vietti yedinci sırada yer aldı. Ancak son turda pist limitlerini aşan Masia ve Vietti, birer sıra geriye düşürülünce altıncılık Romano Fenati'nin oldu. Böylece Masia yedinci, Vietti sekizinciliğe düştü.

İlk 10'u Niccolo Antonelli ve Rodrigo tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise yarışın başlarındaki kaza sonrası yarışa erken veda etti.

Yarış sonucu: