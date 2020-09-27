Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Yarış devam ediyor . . .
Canlı takip et
MotoGP
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Katalonya GP
25 Eyl
Yarış:
01 Saat
:
45 Dakika
:
52 Saniye
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Türkiye Rallisi
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
Canceled
World Superbike
R
World Superbike
Barcelona
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Magny-Cours
02 Eki
Sıradaki Etkinlik
4 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Berlin ePrix V
12 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Berlin ePrix VI
13 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Moto3 / Barcelona / Yarış raporu

Barcelona Moto3: Binder ilk galibiyetini aldı, Deniz yarış dışı kaldı

paylaşım
yorumlar
Barcelona Moto3: Binder ilk galibiyetini aldı, Deniz yarış dışı kaldı
Ekleyen:
, Editör

Moto3’ün Barcelona ayağını kazanan isim Darryn Binder oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Tony Arbolino iyi bir start aldı ve liderliği korudu.

Üçüncü tura girerken Albert Arenas liderliğe yükselirken, Arbolino 4. sıraya geriledi.

İlk turlarda liderlik mücadelesi Arbolino, Arenas, John McPhee, Gabriel Rodrigo ve Darryn Binder arasında geçiyordu.

Ancak bitime 16 tur kala 4. virajda Arenas’a atak yapan McPhee düştü ve Arenas’a çarptı. Bunun sonucunda şampiyona lideri Arenas ve şampiyona üçüncüsü McPhee yarış dışı kaldı.

Üç tur sonra ise temsilcimiz Deniz Öncü 4. virajda kaza yaptı ve yarış dışı kaldı.

Sonraki turlarda liderlik mücadelesine Dennis Foggia, Sergio Garcia ve Jaume Masia da katıldı ve büyük bir lider grup oluştu.

Son tura girilirken Foggia ilk sıradaydı ancak 5. virajda Binder güzel bir atakla ilk sıraya yükseldi ve sonrasında yerini koruyarak Moto3’teki ilk galibiyetini almayı başardı.

Son turda Foggia'yı geçen Arbolino ikinci olurken, podyumu Foggia tamamladı.

Sergio Garcia dördüncü olup iyi bir sonuç alırken, Alonso Lopez beşinci, Masia altıncı, Velestino Vietti yedinci sırada yer aldı. Ancak son turda pist limitlerini aşan Masia ve Vietti, birer sıra geriye düşürülünce altıncılık Romano Fenati'nin oldu. Böylece Masia yedinci, Vietti sekizinciliğe düştü.

İlk 10'u Niccolo Antonelli ve Rodrigo tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise yarışın başlarındaki kaza sonrası yarışa erken veda etti.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara Puan
1 South Africa Darryn Binder KTM 21       25
2 Italy Tony Arbolino Honda 21 0.103     20
3 Italy Dennis Foggia Honda 21 0.157     16
4 Spain Sergio Garcia Dols Honda 21 0.232     13
5 Spain Alonso Lopez Husqvarna 21 0.386     11
6 Italy Romano Fenati Husqvarna 21 1.436     10
7 Spain Jaume Masia Honda 21 1.218     9
8 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 21 1.293     8
9 Italy Niccolò Antonelli Honda 21 1.928     7
10 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 21 1.932     6
11 Japan Ai Ogura Honda 21 2.012     5
12 Czech Republic Filip Salač Honda 21 2.536     4
13 Spain Raul Fernandez KTM 21 3.572     3
14 Italy Stefano Nepa KTM 21 4.800     2
15 Japan Ryusei Yamanaka Honda 21 5.042     1
16 Belgium Barry Baltus KTM 21 5.656      
17 Japan Ayumu Sasaki KTM 21 6.729      
18 Japan Kaito Toba KTM 21 13.556      
19 Spain Jeremy Alcoba Honda 21 14.205      
20 Italy Riccardo Rossi KTM 21 14.437      
21 Japan Yuki Kunii Honda 21 23.202      
22 Switzerland Jason Dupasquier KTM 21 25.032      
23 Austria Maximilian Kofler KTM 21 35.469      
24 Malaysia Khairul Pawi Honda 21 35.496      
  Italy Andrea Migno KTM 18        
  Spain Carlos Tatay KTM 17        
  Italy Davide Pizzoli KTM 11        
  Turkey Deniz Öncü KTM 8        
  Spain Jose Garcia Honda 8        
  United Kingdom John McPhee Honda 5        
  Spain Albert Arenas KTM 5        
Tüm sonuçları görüntüle
Barcelona Moto3: Pole pozisyonu Arbolino’nun, Deniz 22.

Önceki haber

Barcelona Moto3: Pole pozisyonu Arbolino’nun, Deniz 22.
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Barcelona
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Deniz Öncü
Editör Cem Özel

Çok Okunanlar Bugün

Rusya GP sıralama turları hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rusya GP sıralama turları hangi kanalda yayınlanacak?

Canlı Anlatım: Rusya GP
Formula 1 Formula 1 / Canlı anlatım

Canlı Anlatım: Rusya GP

Rusya GP: Hamilton pole pozisyonunu kazandı, Vettel kaza yaptı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rusya GP: Hamilton pole pozisyonunu kazandı, Vettel kaza yaptı!

25-27 Eylül Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

25-27 Eylül Yarış Programı

Albon ve Latifi grid cezası aldı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Albon ve Latifi grid cezası aldı

Kalkış antrenmanı yapan Hamilton inceleme altında!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kalkış antrenmanı yapan Hamilton inceleme altında!

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

Leclerc, Ocon ile olan fark yüzünden Ferrari pit duvarını eleştirdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Ocon ile olan fark yüzünden Ferrari pit duvarını eleştirdi

Son Haberler

Barcelona Moto3: Binder ilk galibiyetini aldı, Deniz yarış dışı kaldı
MOT3 Moto3 / Yarış raporu

Barcelona Moto3: Binder ilk galibiyetini aldı, Deniz yarış dışı kaldı

Barcelona Moto3: Pole pozisyonu Arbolino’nun, Deniz 22.
MOT3 Moto3 / Sıralama turları raporu

Barcelona Moto3: Pole pozisyonu Arbolino’nun, Deniz 22.

Barcelona Moto3: Olaylı ikinci antrenmanın lideri Masia
MOT3 Moto3 / Antrenman raporu

Barcelona Moto3: Olaylı ikinci antrenmanın lideri Masia

Moto3 Barcelona 1. antrenman: Fernandez lider, Deniz 28. oldu
MOT3 Moto3 / Antrenman raporu

Moto3 Barcelona 1. antrenman: Fernandez lider, Deniz 28. oldu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Rusya GP sıralama turları hangi kanalda yayınlanacak?

2
Formula 1

Canlı Anlatım: Rusya GP

18dk
3
Formula 1

Rusya GP: Hamilton pole pozisyonunu kazandı, Vettel kaza yaptı!

4
GENEL

25-27 Eylül Yarış Programı

5
Formula 1

Albon ve Latifi grid cezası aldı

2s

Son Haberler

Barcelona Moto3: Binder ilk galibiyetini aldı, Deniz yarış dışı kaldı
MOT3

Barcelona Moto3: Binder ilk galibiyetini aldı, Deniz yarış dışı kaldı

Barcelona Moto3: Pole pozisyonu Arbolino’nun, Deniz 22.
MOT3

Barcelona Moto3: Pole pozisyonu Arbolino’nun, Deniz 22.

Barcelona Moto3: Olaylı ikinci antrenmanın lideri Masia
MOT3

Barcelona Moto3: Olaylı ikinci antrenmanın lideri Masia

Moto3 Barcelona 1. antrenman: Fernandez lider, Deniz 28. oldu
MOT3

Moto3 Barcelona 1. antrenman: Fernandez lider, Deniz 28. oldu

Misano Moto3: Fenati kazandı, Deniz 7. oldu!
MOT3

Misano Moto3: Fenati kazandı, Deniz 7. oldu!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.