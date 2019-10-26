Avustralya Moto3: Pole Ramirez'in, Can 16. oldu
Avustralya'da gerçekleştirilen Moto3 sıralama turlarında pole pozisyonu Marcos Ramirez'in oldu.
Moto3'te Philip Island'da gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde temsilcimiz Can Öncü en hızlı isim olmayı başardı ve ikinci bölüme kaldı.
Kendisiyle birlikte Tony Arbolino, Jaume Masia ve Tom Booth-Amos da ikinci bölümde kaldı.
İkinci bölümde yakın bir mücadele vardı ve sürücüler sürekli orak derecelerini geliştirdiler. Son beş dakikaya Aron Canet lider girdi.
Ancak son sözü söyleyen isim Leopard Racing sürücüsü Marcos Ramirez oldu ve 1:38.976'lık turuyla pole pozisyonunu aldı.
Ramirez, 1:39'un altına inebilen tek isimdi. Aron Canet seansı 1:39.160'lık derecesiyle ikinci sırada tamamlarken, Albert Arenas üçüncü, John McPhee dördüncü ve Kaito Toba beşinci oldu.
Lorenzo Dalla Porta'nın altıncı olduğu seansta Andrea Migno yedinci, Romano Fenati sekizinci ve Celestino Vietti dokuzuncu oldu.
İlk onu Dennis Foggia tamamladı.
Öte yandan bu hafta sonu iyi bir görüntü çizen temsilcimiz Can Öncü, sıralama turlarını 16. sırada tamamladı.
Yarış gridi:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|1
|Marcos Ramírez
|Honda
|01'38.976
|2
|Aron Canet
|KTM
|01'39.160
|00.184
|3
|Albert Arenas
|KTM
|01'39.244
|00.268
|4
|John McPhee
|Honda
|01'39.310
|00.334
|5
|Kaito Toba
|Honda
|01'39.493
|00.517
|6
|Lorenzo Porta
|Honda
|01'39.683
|00.707
|7
|Andrea Migno
|KTM
|01'39.715
|00.739
|8
|Romano Fenati
|Honda
|01'39.818
|00.842
|9
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|01'40.061
|01.085
|10
|Dennis Foggia
|KTM
|01'40.150
|01.174
|11
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|01'40.189
|01.213
|12
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|01'40.396
|01.420
|13
|Tony Arbolino
|Honda
|01'40.417
|01.441
|14
|Tom Booth-Amos
|KTM
|01'40.656
|01.680
|15
|Jaume Masia
|KTM
|01'40.844
|01.868
|16
|Can Öncü
|KTM
|01'41.441
|02.465
|17
|Niccolò Antonelli
|Honda
|01'47.318
|08.342
|18
|Kazuki Masaki
|KTM
|01'47.006
|08.030
|19
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|01'47.551
|08.575
|20
|Filip Salač
|KTM
|01'48.089
|09.113
|21
|Raul Fernandez
|KTM
|01'48.442
|09.466
|22
|Ayumu Sasaki
|Honda
|01'48.483
|09.507
|23
|Ai Ogura
|Honda
|01'48.484
|09.508
|24
|Makar Yurchenko
|KTM
|01'48.531
|09.555
|25
|Riccardo Rossi
|Honda
|01'49.097
|10.121
|26
|Rogan Chandler
|Kalex KTM
|01'55.110
|16.134
|27
|Darryn Binder
|KTM
|01'37.925
|28
|Jakub Kornfeil
|KTM
|01'46.284
|07.308
|29
|Stefano Nepa
|KTM
|01'42.428
|03.452
|30
|Alonso Lopez
|Honda
|01'38.930
|31
|Yanni Shaw
|Kalex KTM
|01'42.583
|03.607
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3 , TÜRK SPORCULAR
|Etkinlik
|Phillip Island
|Pilotlar
|Can Öncü
|Editör
|Kemal Şengül
Avustralya Moto3: Pole Ramirez'in, Can 16. oldu
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