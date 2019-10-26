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Moto3 / Phillip Island / Sıralama turları raporu

Avustralya Moto3: Pole Ramirez'in, Can 16. oldu

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Avustralya Moto3: Pole Ramirez'in, Can 16. oldu
Ekleyen:
, Editör
26 Eki 2019 06:29

Avustralya'da gerçekleştirilen Moto3 sıralama turlarında pole pozisyonu Marcos Ramirez'in oldu.

Moto3'te Philip Island'da gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde temsilcimiz Can Öncü en hızlı isim olmayı başardı ve ikinci bölüme kaldı.

Kendisiyle birlikte Tony Arbolino, Jaume Masia ve Tom Booth-Amos da ikinci bölümde kaldı.

İkinci bölümde yakın bir mücadele vardı ve sürücüler sürekli orak derecelerini geliştirdiler. Son beş dakikaya Aron Canet lider girdi.

Ancak son sözü söyleyen isim Leopard Racing sürücüsü Marcos Ramirez oldu ve 1:38.976'lık turuyla pole pozisyonunu aldı.

Ramirez, 1:39'un altına inebilen tek isimdi. Aron Canet seansı 1:39.160'lık derecesiyle ikinci sırada tamamlarken, Albert Arenas üçüncü, John McPhee dördüncü ve Kaito Toba beşinci oldu.

Lorenzo Dalla Porta'nın altıncı olduğu seansta Andrea Migno yedinci, Romano Fenati sekizinci ve Celestino Vietti dokuzuncu oldu.

İlk onu Dennis Foggia tamamladı.

Öte yandan bu hafta sonu iyi bir görüntü çizen temsilcimiz Can Öncü, sıralama turlarını 16. sırada tamamladı.

Yarış gridi:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Spain Marcos Ramírez Honda 01'38.976  
2 Spain Aron Canet KTM 01'39.160 00.184
3 Spain Albert Arenas KTM 01'39.244 00.268
4 United Kingdom John McPhee Honda 01'39.310 00.334
5 Japan Kaito Toba Honda 01'39.493 00.517
6 Italy Lorenzo Porta Honda 01'39.683 00.707
7 Italy Andrea Migno KTM 01'39.715 00.739
8 Italy Romano Fenati Honda 01'39.818 00.842
9 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 01'40.061 01.085
10 Italy Dennis Foggia KTM 01'40.150 01.174
11 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 01'40.189 01.213
12 Japan Tatsuki Suzuki Honda 01'40.396 01.420
13 Italy Tony Arbolino Honda 01'40.417 01.441
14 United Kingdom Tom Booth-Amos KTM 01'40.656 01.680
15 Spain Jaume Masia KTM 01'40.844 01.868
16 Turkey Can Öncü KTM 01'41.441 02.465
17 Italy Niccolò Antonelli Honda 01'47.318 08.342
18 Japan Kazuki Masaki KTM 01'47.006 08.030
19 Spain Sergio Garcia Dols Honda 01'47.551 08.575
20 Czech Republic Filip Salač KTM 01'48.089 09.113
21 Spain Raul Fernandez KTM 01'48.442 09.466
22 Japan Ayumu Sasaki Honda 01'48.483 09.507
23 Japan Ai Ogura Honda 01'48.484 09.508
24 Kazakhstan Makar Yurchenko KTM 01'48.531 09.555
25 Italy Riccardo Rossi Honda 01'49.097 10.121
26 Rogan Chandler Kalex KTM 01'55.110 16.134
27 South Africa Darryn Binder KTM 01'37.925  
28 Czech Republic Jakub Kornfeil KTM 01'46.284 07.308
29 Italy Stefano Nepa KTM 01'42.428 03.452
30 Spain Alonso Lopez Honda 01'38.930  
31 Yanni Shaw Kalex KTM 01'42.583 03.607
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3 , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Phillip Island
Pilotlar Can Öncü
Editör Kemal Şengül

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