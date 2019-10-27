Avustralya Moto3: Dalla Porta kazandı ve şampiyon oldu, Can 16.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Marcos Ramirez yarışın ilk turunda liderliğini korumayı başardı ancak turun ilerleyen kısmında liderliği Romano Fenati aldı.

Yalnızca bir tur sonra üçüncü giden ve şampiyonluk savaşında Lorenzo dalla Porta ile mücadele eden Aron Canet motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı.

Dalla Porta bu kazanda yalnızca bir tur sonra liderliğe yükselmeyi başardı ve ön bölümde çok yakın bir grup oluştu.

Liderlik sürekli olarak el değiştirirken, son beş tura lider girmeyi başaran Dalla Porta yakın geçen yarışı kazanarak 2019 Moto3 Şampiyonu oldu.

Ramirez pole'dne başladığı yarışta 0.077 saniye geride ikinci olurken, Albert Arenas 0.088 saniye geride üçüncü ve Tatsuki Suzuki dördüncü oldu.

Bu dört sürücü sadece 0.126 saniye içinde dizildi.

John McPhee'nin beşinci olduğu yarışta, Darryn Binder altıncı, Ayumu Sasaki yedinci, Tom Booth-Amos sekizinci, Tony Arbolino dokuzuncu ve Stefano Nepa onuncu oldu.

Temsilcimiz Can Öncü 19 sürücünün finiş gördüğü yarışta 16. sırada finiş gördü.