Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Katalonya Rallisi
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
World SUPERBIKE
R
World SUPERBIKE
Villicum
11 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World SUPERBIKE
Losail
24 Eki
-
26 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
Formula E
R
Formula E
Ad Diriyah E-prix
22 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
04 Saat
:
17 Dakika
:
46 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Moto3 / Phillip Island / Yarış raporu

Avustralya Moto3: Dalla Porta kazandı ve şampiyon oldu, Can 16.

paylaşım
yorumlar
Avustralya Moto3: Dalla Porta kazandı ve şampiyon oldu, Can 16.
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
27 Eki 2019 05:56

Lorenzo dalla Porta, Moto3'te Avustralya yarışını kazandı ve 2019 şampiyonu oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Marcos Ramirez yarışın ilk turunda liderliğini korumayı başardı ancak turun ilerleyen kısmında liderliği Romano Fenati aldı.

Yalnızca bir tur sonra üçüncü giden ve şampiyonluk savaşında Lorenzo dalla Porta ile mücadele eden Aron Canet motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı.

Dalla Porta bu kazanda yalnızca bir tur sonra liderliğe yükselmeyi başardı ve ön bölümde çok yakın bir grup oluştu.

Liderlik sürekli olarak el değiştirirken, son beş tura lider girmeyi başaran Dalla Porta yakın geçen yarışı kazanarak 2019 Moto3 Şampiyonu oldu.

Ramirez pole'dne başladığı yarışta 0.077 saniye geride ikinci olurken, Albert Arenas 0.088 saniye geride üçüncü ve Tatsuki Suzuki dördüncü oldu.

Bu dört sürücü sadece 0.126 saniye içinde dizildi.

John McPhee'nin beşinci olduğu yarışta, Darryn Binder altıncı, Ayumu Sasaki yedinci, Tom Booth-Amos sekizinci, Tony Arbolino dokuzuncu ve Stefano Nepa onuncu oldu.

Temsilcimiz Can Öncü 19 sürücünün finiş gördüğü yarışta 16. sırada finiş gördü.

Yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Fark
1 48 Italy Lorenzo Porta Honda  
2 42 Spain Marcos Ramírez Honda 00.077
3 75 Spain Albert Arenas KTM 00.088
4 24 Japan Tatsuki Suzuki Honda 00.126
5 17 United Kingdom John McPhee Honda 00.330
6 40 South Africa Darryn Binder KTM 00.772
7 71 Japan Ayumu Sasaki Honda 01.029
8 69 United Kingdom Tom Booth-Amos KTM 01.545
9 14 Italy Tony Arbolino Honda 01.635
10 82 Italy Stefano Nepa KTM 02.023
11 7 Italy Dennis Foggia KTM 02.340
12 55 Italy Romano Fenati Honda 03.723
13 21 Spain Alonso Lopez Honda 07.564
14 79 Japan Ai Ogura Honda 07.676
15 84 Czech Republic Jakub Kornfeil KTM 08.109
16 61 Turkey Can Öncü KTM 16.735
17 22 Japan Kazuki Masaki KTM 16.744
18 76 Kazakhstan Makar Yurchenko KTM 42.326
19 15 Rogan Chandler Kalex KTM 1 Lap
  5 Spain Jaume Masia KTM 1 Lap
  13 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 1 Lap
  27 Japan Kaito Toba Honda 3 Laps
  16 Italy Andrea Migno KTM 3 Laps
  25 Spain Raul Fernandez KTM 6 Laps
  12 Czech Republic Filip Salač KTM 8 Laps
  19 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 8 Laps
  11 Spain Sergio Garcia Dols Honda 10 Laps
  9 Yanni Shaw Kalex KTM 20 Laps
  44 Spain Aron Canet KTM 21 Laps
  54 Italy Riccardo Rossi Honda  
Tüm sonuçları görüntüle

 

Sonraki haber
Avustralya Moto3: Pole Ramirez'in, Can 16. oldu

Önceki haber

Avustralya Moto3: Pole Ramirez'in, Can 16. oldu

Sonraki haber

Moto3 Sepang: Pole Ramirez'in, Can 16. oldu

Moto3 Sepang: Pole Ramirez'in, Can 16. oldu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Moto3 , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Phillip Island
Pilotlar Can Öncü
Editör Rachit Thukral

Moto3 Sıradaki seans

Valencia

Valencia

15 Kas - 17 Kas

Çok Okunanlar

1
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

3s
2
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

3
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

4
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

2s
5
Formula 1

Hamilton, 2020'de üçlü şampiyonluk mücadelesi bekliyor

Son Haberler

Valencia Moto3: Garcia, kırmızı bayraklı son yarışı 0.005 saniye farkla kazandı, Can puan aldı
MOT3

Valencia Moto3: Garcia, kırmızı bayraklı son yarışı 0.005 saniye farkla kazandı, Can puan aldı

Deniz Öncü, 2020'de Moto3'te yarışacak!
MOT3

Deniz Öncü, 2020'de Moto3'te yarışacak!

Moto3 Valencia: Pole Migno'nun, Can kaza yaptı
MOT3

Moto3 Valencia: Pole Migno'nun, Can kaza yaptı

Moto3, Valencia 3. antrenman: Ramirez lider, Can 10. oldu
MOT3

Moto3, Valencia 3. antrenman: Ramirez lider, Can 10. oldu

Moto3 Valencia: Masia lider, Can 18. oldu
MOT3

Moto3 Valencia: Masia lider, Can 18. oldu

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.