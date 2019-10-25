Avustralya Moto3: Cuma gününün lideri Canet, Can 16.

İlk antrenman seansı yağmur altında gerçekleştirdi ve Tony Arbolino 1:48.024'lük derecesiyle seansın en hızlı zamanını yapmayı başardı.

Lorenzo Porta seansı 0.740 saniye geride ikinci sırada bitirirken, Romano Fenati 1.061 saniye geride üçüncü ve Darryn Binder 1.324 saniye geride dördüncü oldu.

John McPhee beşinci, Gabriel Rodrigo altıncı, Andrea Migno yedinci ve Sergio Garcia sekizinci oldu.

İlk onu Riccardo Rossi ve Maros Ramirez tamamladı.

Temsilcimiz Can Öncü ıslak zeminde 14. sırada kendisine yer buldu.

Birinci antrenman sonucu:

İkinci seans ise kuru zeminde yapılırken, sadece bir sürücü 1:37'nin altına inebildi ve o isim de Aron Canet'ti.

İspanyol sürücü 1:36.809'luk derecesiyle, Lorenzo Porta'nın 0.281 saniye önünde en hızlı isim olmayı başardı.

Albert Arenas'ın üçüncü olduğu seansta Niccolo Antonelli dördüncü, Tatsuki Suzuki beşinci, Andrea Migno altıncı ve John McPhee yedinci oldu.

Romano Fenati sekizinci olurken, Dennis Foggia dokuzuncu ve Gabriel Rodrigo onuncu oldu.

Can Öncü ise kuru zeminde geçen seansı 1.131 saniye geride 16. bitirdi.

İkinci antrenman sonucu: