Avustralya Moto3: Cuma gününün lideri Canet, Can 16.
Avustralya'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde cuma antrenmanlarını Aron Canet ilk sırada tamamladı.
İlk antrenman seansı yağmur altında gerçekleştirdi ve Tony Arbolino 1:48.024'lük derecesiyle seansın en hızlı zamanını yapmayı başardı.
Lorenzo Porta seansı 0.740 saniye geride ikinci sırada bitirirken, Romano Fenati 1.061 saniye geride üçüncü ve Darryn Binder 1.324 saniye geride dördüncü oldu.
John McPhee beşinci, Gabriel Rodrigo altıncı, Andrea Migno yedinci ve Sergio Garcia sekizinci oldu.
İlk onu Riccardo Rossi ve Maros Ramirez tamamladı.
Temsilcimiz Can Öncü ıslak zeminde 14. sırada kendisine yer buldu.
Birinci antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Tony Arbolino
|Honda
|14
|01'48.024
|2
|Lorenzo Porta
|Honda
|11
|01'48.764
|00.740
|3
|Romano Fenati
|Honda
|13
|01'49.085
|01.061
|4
|Darryn Binder
|KTM
|13
|01'49.348
|01.324
|5
|John McPhee
|Honda
|15
|01'49.482
|01.458
|6
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|11
|01'49.695
|01.671
|7
|Andrea Migno
|KTM
|13
|01'50.289
|02.265
|8
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|17
|01'50.325
|02.301
|9
|Riccardo Rossi
|Honda
|12
|01'50.764
|02.740
|10
|Marcos Ramírez
|Honda
|13
|01'50.951
|02.927
|11
|Aron Canet
|KTM
|8
|01'50.993
|02.969
|12
|Alonso Lopez
|Honda
|11
|01'51.158
|03.134
|13
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|12
|01'51.397
|03.373
|14
|Can Öncü
|KTM
|12
|01'51.457
|03.433
|15
|Niccolò Antonelli
|Honda
|8
|01'51.565
|03.541
|16
|Jakub Kornfeil
|KTM
|12
|01'51.743
|03.719
|17
|Makar Yurchenko
|KTM
|17
|01'51.876
|03.852
|18
|Stefano Nepa
|KTM
|14
|01'51.933
|03.909
|19
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|16
|01'51.949
|03.925
|20
|Filip Salač
|KTM
|11
|01'52.093
|04.069
|21
|Ai Ogura
|Honda
|16
|01'52.523
|04.499
|22
|Tom Booth-Amos
|KTM
|14
|01'52.595
|04.571
|23
|Ayumu Sasaki
|Honda
|15
|01'52.815
|04.791
|24
|Raul Fernandez
|KTM
|14
|01'53.358
|05.334
|25
|Jaume Masia
|KTM
|12
|01'53.577
|05.553
|26
|Dennis Foggia
|KTM
|16
|01'53.673
|05.649
|27
|Kaito Toba
|Honda
|16
|01'53.684
|05.660
|28
|Kazuki Masaki
|KTM
|16
|01'54.032
|06.008
|29
|Albert Arenas
|KTM
|9
|01'54.102
|06.078
|Rogan Chandler
|Kalex KTM
|7
|02'01.257
|13.233
|Yanni Shaw
|Kalex KTM
|0
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İkinci seans ise kuru zeminde yapılırken, sadece bir sürücü 1:37'nin altına inebildi ve o isim de Aron Canet'ti.
İspanyol sürücü 1:36.809'luk derecesiyle, Lorenzo Porta'nın 0.281 saniye önünde en hızlı isim olmayı başardı.
Albert Arenas'ın üçüncü olduğu seansta Niccolo Antonelli dördüncü, Tatsuki Suzuki beşinci, Andrea Migno altıncı ve John McPhee yedinci oldu.
Romano Fenati sekizinci olurken, Dennis Foggia dokuzuncu ve Gabriel Rodrigo onuncu oldu.
Can Öncü ise kuru zeminde geçen seansı 1.131 saniye geride 16. bitirdi.
İkinci antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Aron Canet
|KTM
|16
|01'36.809
|2
|Lorenzo Porta
|Honda
|19
|01'37.090
|00.281
|3
|Albert Arenas
|KTM
|15
|01'37.260
|00.451
|4
|Niccolò Antonelli
|Honda
|18
|01'37.358
|00.549
|5
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|17
|01'37.443
|00.634
|6
|Andrea Migno
|KTM
|17
|01'37.549
|00.740
|7
|John McPhee
|Honda
|17
|01'37.617
|00.808
|8
|Romano Fenati
|Honda
|16
|01'37.624
|00.815
|9
|Dennis Foggia
|KTM
|18
|01'37.689
|00.880
|10
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|16
|01'37.803
|00.994
|11
|Stefano Nepa
|KTM
|17
|01'37.850
|01.041
|12
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|17
|01'37.882
|01.073
|13
|Kaito Toba
|Honda
|20
|01'37.886
|01.077
|14
|Marcos Ramírez
|Honda
|19
|01'37.909
|01.100
|15
|Darryn Binder
|KTM
|16
|01'37.925
|01.116
|16
|Can Öncü
|KTM
|17
|01'37.940
|01.131
|17
|Tony Arbolino
|Honda
|15
|01'38.037
|01.228
|18
|Raul Fernandez
|KTM
|17
|01'38.118
|01.309
|19
|Riccardo Rossi
|Honda
|14
|01'38.137
|01.328
|20
|Jakub Kornfeil
|KTM
|17
|01'38.264
|01.455
|21
|Tom Booth-Amos
|KTM
|17
|01'38.559
|01.750
|22
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|19
|01'38.592
|01.783
|23
|Kazuki Masaki
|KTM
|14
|01'38.648
|01.839
|24
|Filip Salač
|KTM
|12
|01'38.665
|01.856
|25
|Jaume Masia
|KTM
|15
|01'38.722
|01.913
|26
|Alonso Lopez
|Honda
|16
|01'38.930
|02.121
|27
|Makar Yurchenko
|KTM
|19
|01'39.008
|02.199
|28
|Ai Ogura
|Honda
|14
|01'39.758
|02.949
|29
|Ayumu Sasaki
|Honda
|8
|01'39.953
|03.144
|30
|Yanni Shaw
|Kalex KTM
|13
|01'42.583
|05.774
|Rogan Chandler
|Kalex KTM
|14
|01'44.903
|08.094
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3 , TÜRK SPORCULAR
|Pilotlar
|Can Öncü
|Editör
|Kemal Şengül
Avustralya Moto3: Cuma gününün lideri Canet, Can 16.
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