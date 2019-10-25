Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Katalonya Rallisi
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
World SUPERBIKE
R
World SUPERBIKE
Villicum
11 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World SUPERBIKE
Losail
24 Eki
-
26 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
Formula E
R
Formula E
Ad Diriyah E-prix
22 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
02 Saat
:
43 Dakika
:
09 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Moto3 / Antrenman raporu

Avustralya Moto3: Cuma gününün lideri Canet, Can 16.

paylaşım
yorumlar
Avustralya Moto3: Cuma gününün lideri Canet, Can 16.
Ekleyen:
, Editör
25 Eki 2019 09:20

Avustralya'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde cuma antrenmanlarını Aron Canet ilk sırada tamamladı.

İlk antrenman seansı yağmur altında gerçekleştirdi ve Tony Arbolino 1:48.024'lük derecesiyle seansın en hızlı zamanını yapmayı başardı.

Lorenzo Porta seansı 0.740 saniye geride ikinci sırada bitirirken, Romano Fenati 1.061 saniye geride üçüncü ve Darryn Binder 1.324 saniye geride dördüncü oldu.

John McPhee beşinci, Gabriel Rodrigo altıncı, Andrea Migno yedinci ve Sergio Garcia sekizinci oldu.

İlk onu Riccardo Rossi ve Maros Ramirez tamamladı.

Temsilcimiz Can Öncü ıslak zeminde 14. sırada kendisine yer buldu.

Birinci antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Tony Arbolino Honda 14 01'48.024  
2 Italy Lorenzo Porta Honda 11 01'48.764 00.740
3 Italy Romano Fenati Honda 13 01'49.085 01.061
4 South Africa Darryn Binder KTM 13 01'49.348 01.324
5 United Kingdom John McPhee Honda 15 01'49.482 01.458
6 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 11 01'49.695 01.671
7 Italy Andrea Migno KTM 13 01'50.289 02.265
8 Spain Sergio Garcia Dols Honda 17 01'50.325 02.301
9 Italy Riccardo Rossi Honda 12 01'50.764 02.740
10 Spain Marcos Ramírez Honda 13 01'50.951 02.927
11 Spain Aron Canet KTM 8 01'50.993 02.969
12 Spain Alonso Lopez Honda 11 01'51.158 03.134
13 Japan Tatsuki Suzuki Honda 12 01'51.397 03.373
14 Turkey Can Öncü KTM 12 01'51.457 03.433
15 Italy Niccolò Antonelli Honda 8 01'51.565 03.541
16 Czech Republic Jakub Kornfeil KTM 12 01'51.743 03.719
17 Kazakhstan Makar Yurchenko KTM 17 01'51.876 03.852
18 Italy Stefano Nepa KTM 14 01'51.933 03.909
19 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 16 01'51.949 03.925
20 Czech Republic Filip Salač KTM 11 01'52.093 04.069
21 Japan Ai Ogura Honda 16 01'52.523 04.499
22 United Kingdom Tom Booth-Amos KTM 14 01'52.595 04.571
23 Japan Ayumu Sasaki Honda 15 01'52.815 04.791
24 Spain Raul Fernandez KTM 14 01'53.358 05.334
25 Spain Jaume Masia KTM 12 01'53.577 05.553
26 Italy Dennis Foggia KTM 16 01'53.673 05.649
27 Japan Kaito Toba Honda 16 01'53.684 05.660
28 Japan Kazuki Masaki KTM 16 01'54.032 06.008
29 Spain Albert Arenas KTM 9 01'54.102 06.078
  Rogan Chandler Kalex KTM 7 02'01.257 13.233
  Yanni Shaw Kalex KTM 0    
Tüm sonuçları görüntüle

İkinci seans ise kuru zeminde yapılırken, sadece bir sürücü 1:37'nin altına inebildi ve o isim de Aron Canet'ti.

İspanyol sürücü 1:36.809'luk derecesiyle, Lorenzo Porta'nın 0.281 saniye önünde en hızlı isim olmayı başardı.

Albert Arenas'ın üçüncü olduğu seansta Niccolo Antonelli dördüncü, Tatsuki Suzuki beşinci, Andrea Migno altıncı ve John McPhee yedinci oldu.

Romano Fenati sekizinci olurken, Dennis Foggia dokuzuncu ve Gabriel Rodrigo onuncu oldu.

Can Öncü ise kuru zeminde geçen seansı 1.131 saniye geride 16. bitirdi.

İkinci antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Aron Canet KTM 16 01'36.809  
2 Italy Lorenzo Porta Honda 19 01'37.090 00.281
3 Spain Albert Arenas KTM 15 01'37.260 00.451
4 Italy Niccolò Antonelli Honda 18 01'37.358 00.549
5 Japan Tatsuki Suzuki Honda 17 01'37.443 00.634
6 Italy Andrea Migno KTM 17 01'37.549 00.740
7 United Kingdom John McPhee Honda 17 01'37.617 00.808
8 Italy Romano Fenati Honda 16 01'37.624 00.815
9 Italy Dennis Foggia KTM 18 01'37.689 00.880
10 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 16 01'37.803 00.994
11 Italy Stefano Nepa KTM 17 01'37.850 01.041
12 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 17 01'37.882 01.073
13 Japan Kaito Toba Honda 20 01'37.886 01.077
14 Spain Marcos Ramírez Honda 19 01'37.909 01.100
15 South Africa Darryn Binder KTM 16 01'37.925 01.116
16 Turkey Can Öncü KTM 17 01'37.940 01.131
17 Italy Tony Arbolino Honda 15 01'38.037 01.228
18 Spain Raul Fernandez KTM 17 01'38.118 01.309
19 Italy Riccardo Rossi Honda 14 01'38.137 01.328
20 Czech Republic Jakub Kornfeil KTM 17 01'38.264 01.455
21 United Kingdom Tom Booth-Amos KTM 17 01'38.559 01.750
22 Spain Sergio Garcia Dols Honda 19 01'38.592 01.783
23 Japan Kazuki Masaki KTM 14 01'38.648 01.839
24 Czech Republic Filip Salač KTM 12 01'38.665 01.856
25 Spain Jaume Masia KTM 15 01'38.722 01.913
26 Spain Alonso Lopez Honda 16 01'38.930 02.121
27 Kazakhstan Makar Yurchenko KTM 19 01'39.008 02.199
28 Japan Ai Ogura Honda 14 01'39.758 02.949
29 Japan Ayumu Sasaki Honda 8 01'39.953 03.144
30 Yanni Shaw Kalex KTM 13 01'42.583 05.774
  Rogan Chandler Kalex KTM 14 01'44.903 08.094
Tüm sonuçları görüntüle
Sonraki haber
Motegi Moto3: Dalla Porta kazandı, Can 18. oldu

Önceki haber

Motegi Moto3: Dalla Porta kazandı, Can 18. oldu

Sonraki haber

Avustralya Moto3: Pole Ramirez'in, Can 16. oldu

Avustralya Moto3: Pole Ramirez'in, Can 16. oldu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Moto3 , TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Can Öncü
Editör Kemal Şengül

Moto3 Sıradaki seans

Valencia

Valencia

15 Kas - 17 Kas

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

2
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

3
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

4
Formula 1

Hamilton, 2020'de üçlü şampiyonluk mücadelesi bekliyor

5
Formula 1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Son Haberler

Valencia Moto3: Garcia, kırmızı bayraklı son yarışı 0.005 saniye farkla kazandı, Can puan aldı
MOT3

Valencia Moto3: Garcia, kırmızı bayraklı son yarışı 0.005 saniye farkla kazandı, Can puan aldı

Deniz Öncü, 2020'de Moto3'te yarışacak!
MOT3

Deniz Öncü, 2020'de Moto3'te yarışacak!

Moto3 Valencia: Pole Migno'nun, Can kaza yaptı
MOT3

Moto3 Valencia: Pole Migno'nun, Can kaza yaptı

Moto3, Valencia 3. antrenman: Ramirez lider, Can 10. oldu
MOT3

Moto3, Valencia 3. antrenman: Ramirez lider, Can 10. oldu

Moto3 Valencia: Masia lider, Can 18. oldu
MOT3

Moto3 Valencia: Masia lider, Can 18. oldu

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.