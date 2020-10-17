Aragon Moto3: Son antrenmanda Migno lider, Deniz dördüncü!
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Moto3’ün Aragon ayağındaki üçüncü antrenman seansında ilk sırayı Andrea Migno elde ederken, temsilcimiz Deniz Öncü dördüncü sırada yer aldı.
Aragon pistinde gerçekleştirilen seansta SKY VR46 sürücüsü Migno’nun liderliği vardı.
1:58.880’lik turuyla seansı ilk sırada tamamlayan Migno, buna rağmen Raul Fernandez’in dünkü derecesini geçemedi.
Jeremy Alcoba 0.177 saniye geride ikinci olurken, ilk çizgiyi 0.194 saniye gerideki Niccolo Antonelli tamamladı.
Temsilcimiz Deniz Öncü 0.244 saniye geride dördüncü olurken, sıralama turlarının ikinci bölümüne direkt olarak kalmayı da başardı.
Alonso Lopez’in beşinci olduğu seansta Fernandez altıncı, Tatsuki Suzuki yedinci, Filip Salac sekizinci sırada yer aldı.
İlk 10’u Sergio Garcia ve Gabriel Rodrigo tamamladı.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Andrea Migno
|KTM
|14
|1'58.880
|2
|Jeremy Alcoba
|Honda
|14
|1'59.057
|0.177
|0.177
|3
|Niccolò Antonelli
|Honda
|14
|1'59.074
|0.194
|0.017
|4
|Deniz Öncü
|KTM
|15
|1'59.124
|0.244
|0.050
|5
|Alonso Lopez
|Husqvarna
|15
|1'59.147
|0.267
|0.023
|6
|Raul Fernandez
|KTM
|14
|1'59.362
|0.482
|0.215
|7
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|13
|1'59.365
|0.485
|0.003
|8
|Filip Salač
|Honda
|16
|1'59.525
|0.645
|0.160
|9
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|14
|1'59.680
|0.800
|0.155
|10
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|15
|1'59.682
|0.802
|0.002
|11
|Davide Pizzoli
|KTM
|15
|1'59.689
|0.809
|0.007
|12
|Romano Fenati
|Husqvarna
|11
|1'59.711
|0.831
|0.022
|13
|Dennis Foggia
|Honda
|14
|1'59.770
|0.890
|0.059
|14
|Albert Arenas
|KTM
|13
|1'59.837
|0.957
|0.067
|15
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|14
|1'59.849
|0.969
|0.012
|16
|Darryn Binder
|KTM
|13
|1'59.855
|0.975
|0.006
|17
|Carlos Tatay
|KTM
|14
|2'00.055
|1.175
|0.200
|18
|John McPhee
|Honda
|14
|2'00.284
|1.404
|0.229
|19
|Maximilian Kofler
|KTM
|14
|2'00.289
|1.409
|0.005
|20
|Jaume Masia
|Honda
|13
|2'00.352
|1.472
|0.063
|21
|Stefano Nepa
|KTM
|14
|2'00.491
|1.611
|0.139
|22
|Barry Baltus
|KTM
|11
|2'00.669
|1.789
|0.178
|23
|Ai Ogura
|Honda
|14
|2'00.898
|2.018
|0.229
|24
|Yuki Kunii
|Honda
|13
|2'01.097
|2.217
|0.199
|25
|Kaito Toba
|KTM
|6
|2'01.350
|2.470
|0.253
|26
|Khairul Pawi
|Honda
|14
|2'01.422
|2.542
|0.072
|27
|Ayumu Sasaki
|KTM
|11
|2'01.501
|2.621
|0.079
|28
|Jason Dupasquier
|KTM
|13
|2'01.885
|3.005
|0.384
|29
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|14
|2'01.922
|3.042
|0.037
|30
|Riccardo Rossi
|KTM
|12
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3
|Etkinlik
|Aragon
|Alt-etkinlik
|FP3
|Pilotlar
|Deniz Öncü
|Editör
|Cem Özel
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Aragon Moto3: Son antrenmanda Migno lider, Deniz dördüncü!
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