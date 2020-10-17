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Moto3 / Aragon / Antrenman raporu

Aragon Moto3: Son antrenmanda Migno lider, Deniz dördüncü!

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Aragon Moto3: Son antrenmanda Migno lider, Deniz dördüncü!
Ekleyen:
, Editör

Moto3’ün Aragon ayağındaki üçüncü antrenman seansında ilk sırayı Andrea Migno elde ederken, temsilcimiz Deniz Öncü dördüncü sırada yer aldı.

Aragon pistinde gerçekleştirilen seansta SKY VR46 sürücüsü Migno’nun liderliği vardı.

1:58.880’lik turuyla seansı ilk sırada tamamlayan Migno, buna rağmen Raul Fernandez’in dünkü derecesini geçemedi.

Jeremy Alcoba 0.177 saniye geride ikinci olurken, ilk çizgiyi 0.194 saniye gerideki Niccolo Antonelli tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü 0.244 saniye geride dördüncü olurken, sıralama turlarının ikinci bölümüne direkt olarak kalmayı da başardı.

Alonso Lopez’in beşinci olduğu seansta Fernandez altıncı, Tatsuki Suzuki yedinci, Filip Salac sekizinci sırada yer aldı.

İlk 10’u Sergio Garcia ve Gabriel Rodrigo tamamladı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Italy Andrea Migno KTM 14 1'58.880    
2 Spain Jeremy Alcoba Honda 14 1'59.057 0.177 0.177
3 Italy Niccolò Antonelli Honda 14 1'59.074 0.194 0.017
4 Turkey Deniz Öncü KTM 15 1'59.124 0.244 0.050
5 Spain Alonso Lopez Husqvarna 15 1'59.147 0.267 0.023
6 Spain Raul Fernandez KTM 14 1'59.362 0.482 0.215
7 Japan Tatsuki Suzuki Honda 13 1'59.365 0.485 0.003
8 Czech Republic Filip Salač Honda 16 1'59.525 0.645 0.160
9 Spain Sergio Garcia Dols Honda 14 1'59.680 0.800 0.155
10 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 15 1'59.682 0.802 0.002
11 Italy Davide Pizzoli KTM 15 1'59.689 0.809 0.007
12 Italy Romano Fenati Husqvarna 11 1'59.711 0.831 0.022
13 Italy Dennis Foggia Honda 14 1'59.770 0.890 0.059
14 Spain Albert Arenas KTM 13 1'59.837 0.957 0.067
15 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 14 1'59.849 0.969 0.012
16 South Africa Darryn Binder KTM 13 1'59.855 0.975 0.006
17 Spain Carlos Tatay KTM 14 2'00.055 1.175 0.200
18 United Kingdom John McPhee Honda 14 2'00.284 1.404 0.229
19 Austria Maximilian Kofler KTM 14 2'00.289 1.409 0.005
20 Spain Jaume Masia Honda 13 2'00.352 1.472 0.063
21 Italy Stefano Nepa KTM 14 2'00.491 1.611 0.139
22 Belgium Barry Baltus KTM 11 2'00.669 1.789 0.178
23 Japan Ai Ogura Honda 14 2'00.898 2.018 0.229
24 Japan Yuki Kunii Honda 13 2'01.097 2.217 0.199
25 Japan Kaito Toba KTM 6 2'01.350 2.470 0.253
26 Malaysia Khairul Pawi Honda 14 2'01.422 2.542 0.072
27 Japan Ayumu Sasaki KTM 11 2'01.501 2.621 0.079
28 Switzerland Jason Dupasquier KTM 13 2'01.885 3.005 0.384
29 Japan Ryusei Yamanaka Honda 14 2'01.922 3.042 0.037
30 Italy Riccardo Rossi KTM 12      
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Aragon Moto3: İkinci antrenmanda lider Fernandez, Deniz 25.

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Aragon Moto3: İkinci antrenmanda lider Fernandez, Deniz 25.
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Aragon
Alt-etkinlik FP3
Pilotlar Deniz Öncü
Editör Cem Özel

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