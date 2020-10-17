Aragon Moto3: Pole pozisyonu Fernandez'in, Deniz 15.
Moto3’ün Aragon ayağındaki sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi Raul Fernandez olurken, temsilcimiz Deniz Öncü 15. oldu.
Sıralama turlarının ilk bölümünde ilk dört sırada yer alan Carlos Tatay, Ayumu Sasaki, Gabriel Rodrigo ve John McPhee ikinci bölüme kalmayı başardılar.
İkinci bölümdeki ilk denemelerde 1:57.681 ile Raul Fernandez’in liderliği vardı. Temsilcimiz Deniz Öncü ise 12. sıradaydı.
Son denemelerde Fernandez’in derecesini geçen çıkmayınca İspanyol sürücü pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.
Son turunda iyi bir tur atan Celestino Vietti 0.059 saniye geride ikinci olurken, ilk çizgiyi şampiyona lideri Albert Arenas tamamladı.
Alonso Lopez kendisine dördüncü sırada yer bulurken, Tatsuki Suzuki beşinci, Romano Fenati altıncı, Carlos Tatay yedinci oldu.
İlk 10’u Ai Ogura, Gabriel Rodrigo ve John McPhee tamamladı.
Temsilcimiz Deniz Öncü ise 1.599 saniye geride 15. sırada yer aldı.
Q2 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Raul Fernandez
|KTM
|6
|1'57.681
|2
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|7
|1'57.740
|0.059
|0.059
|3
|Albert Arenas
|KTM
|5
|1'58.191
|0.510
|0.451
|4
|Alonso Lopez
|Husqvarna
|6
|1'58.212
|0.531
|0.021
|5
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|6
|1'58.268
|0.587
|0.056
|6
|Romano Fenati
|Husqvarna
|6
|1'58.272
|0.591
|0.004
|7
|Carlos Tatay
|KTM
|6
|1'58.315
|0.634
|0.043
|8
|Ai Ogura
|Honda
|6
|1'58.365
|0.684
|0.050
|9
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|6
|1'58.549
|0.868
|0.184
|10
|John McPhee
|Honda
|7
|1'58.550
|0.869
|0.001
|11
|Darryn Binder
|KTM
|5
|1'58.562
|0.881
|0.012
|12
|Niccolò Antonelli
|Honda
|7
|1'58.806
|1.125
|0.244
|13
|Andrea Migno
|KTM
|7
|1'58.890
|1.209
|0.084
|14
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|5
|1'59.221
|1.540
|0.331
|15
|Deniz Öncü
|KTM
|7
|1'59.280
|1.599
|0.059
|16
|Jeremy Alcoba
|Honda
|7
|1'59.319
|1.638
|0.039
|17
|Jaume Masia
|Honda
|5
|1'59.438
|1.757
|0.119
|18
|Ayumu Sasaki
|KTM
|5
|1'59.949
|2.268
|0.511
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Q1 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Carlos Tatay
|KTM
|7
|1'58.644
|2
|Ayumu Sasaki
|KTM
|7
|1'58.744
|0.100
|0.100
|3
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|6
|1'58.959
|0.315
|0.215
|4
|John McPhee
|Honda
|6
|1'59.074
|0.430
|0.115
|5
|Kaito Toba
|KTM
|7
|1'59.120
|0.476
|0.046
|6
|Dennis Foggia
|Honda
|5
|1'59.181
|0.537
|0.061
|7
|Maximilian Kofler
|KTM
|6
|1'59.285
|0.641
|0.104
|8
|Filip Salač
|Honda
|6
|1'59.310
|0.666
|0.025
|9
|Jason Dupasquier
|KTM
|7
|1'59.409
|0.765
|0.099
|10
|Stefano Nepa
|KTM
|6
|1'59.419
|0.775
|0.010
|11
|Yuki Kunii
|Honda
|7
|1'59.443
|0.799
|0.024
|12
|Davide Pizzoli
|KTM
|5
|1'59.465
|0.821
|0.022
|13
|Riccardo Rossi
|KTM
|6
|1'59.987
|1.343
|0.522
|14
|Khairul Pawi
|Honda
|7
|2'00.135
|1.491
|0.148
|15
|Barry Baltus
|KTM
|6
|2'00.268
|1.624
|0.133
|16
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|6
|2'01.560
|2.916
|1.292
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3
|Etkinlik
|Aragon
|Alt-etkinlik
|Q2
|Pilotlar
|Deniz Öncü
|Editör
|Cem Özel