Aragon Moto3: Pole pozisyonu Fernandez'in, Deniz 15.

Sıralama turlarının ilk bölümünde ilk dört sırada yer alan Carlos Tatay, Ayumu Sasaki, Gabriel Rodrigo ve John McPhee ikinci bölüme kalmayı başardılar.

İkinci bölümdeki ilk denemelerde 1:57.681 ile Raul Fernandez’in liderliği vardı. Temsilcimiz Deniz Öncü ise 12. sıradaydı.

Son denemelerde Fernandez’in derecesini geçen çıkmayınca İspanyol sürücü pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.

Son turunda iyi bir tur atan Celestino Vietti 0.059 saniye geride ikinci olurken, ilk çizgiyi şampiyona lideri Albert Arenas tamamladı.

Alonso Lopez kendisine dördüncü sırada yer bulurken, Tatsuki Suzuki beşinci, Romano Fenati altıncı, Carlos Tatay yedinci oldu.

İlk 10’u Ai Ogura, Gabriel Rodrigo ve John McPhee tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise 1.599 saniye geride 15. sırada yer aldı.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: