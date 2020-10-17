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Moto3 / Aragon / Sıralama turları raporu

Aragon Moto3: Pole pozisyonu Fernandez'in, Deniz 15.

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Aragon Moto3: Pole pozisyonu Fernandez'in, Deniz 15.
Ekleyen:
, Editör

Moto3’ün Aragon ayağındaki sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi Raul Fernandez olurken, temsilcimiz Deniz Öncü 15. oldu.

Sıralama turlarının ilk bölümünde ilk dört sırada yer alan Carlos Tatay, Ayumu Sasaki, Gabriel Rodrigo ve John McPhee ikinci bölüme kalmayı başardılar.

İkinci bölümdeki ilk denemelerde 1:57.681 ile Raul Fernandez’in liderliği vardı. Temsilcimiz Deniz Öncü ise 12. sıradaydı.

Son denemelerde Fernandez’in derecesini geçen çıkmayınca İspanyol sürücü pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.

Son turunda iyi bir tur atan Celestino Vietti 0.059 saniye geride ikinci olurken, ilk çizgiyi şampiyona lideri Albert Arenas tamamladı.

Alonso Lopez kendisine dördüncü sırada yer bulurken, Tatsuki Suzuki beşinci, Romano Fenati altıncı, Carlos Tatay yedinci oldu.

İlk 10’u Ai Ogura, Gabriel Rodrigo ve John McPhee tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise 1.599 saniye geride 15. sırada yer aldı.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Raul Fernandez KTM 6 1'57.681    
2 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 7 1'57.740 0.059 0.059
3 Spain Albert Arenas KTM 5 1'58.191 0.510 0.451
4 Spain Alonso Lopez Husqvarna 6 1'58.212 0.531 0.021
5 Japan Tatsuki Suzuki Honda 6 1'58.268 0.587 0.056
6 Italy Romano Fenati Husqvarna 6 1'58.272 0.591 0.004
7 Spain Carlos Tatay KTM 6 1'58.315 0.634 0.043
8 Japan Ai Ogura Honda 6 1'58.365 0.684 0.050
9 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 6 1'58.549 0.868 0.184
10 United Kingdom John McPhee Honda 7 1'58.550 0.869 0.001
11 South Africa Darryn Binder KTM 5 1'58.562 0.881 0.012
12 Italy Niccolò Antonelli Honda 7 1'58.806 1.125 0.244
13 Italy Andrea Migno KTM 7 1'58.890 1.209 0.084
14 Spain Sergio Garcia Dols Honda 5 1'59.221 1.540 0.331
15 Turkey Deniz Öncü KTM 7 1'59.280 1.599 0.059
16 Spain Jeremy Alcoba Honda 7 1'59.319 1.638 0.039
17 Spain Jaume Masia Honda 5 1'59.438 1.757 0.119
18 Japan Ayumu Sasaki KTM 5 1'59.949 2.268 0.511
Tüm sonuçları görüntüle

Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Carlos Tatay KTM 7 1'58.644    
2 Japan Ayumu Sasaki KTM 7 1'58.744 0.100 0.100
3 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 6 1'58.959 0.315 0.215
4 United Kingdom John McPhee Honda 6 1'59.074 0.430 0.115
5 Japan Kaito Toba KTM 7 1'59.120 0.476 0.046
6 Italy Dennis Foggia Honda 5 1'59.181 0.537 0.061
7 Austria Maximilian Kofler KTM 6 1'59.285 0.641 0.104
8 Czech Republic Filip Salač Honda 6 1'59.310 0.666 0.025
9 Switzerland Jason Dupasquier KTM 7 1'59.409 0.765 0.099
10 Italy Stefano Nepa KTM 6 1'59.419 0.775 0.010
11 Japan Yuki Kunii Honda 7 1'59.443 0.799 0.024
12 Italy Davide Pizzoli KTM 5 1'59.465 0.821 0.022
13 Italy Riccardo Rossi KTM 6 1'59.987 1.343 0.522
14 Malaysia Khairul Pawi Honda 7 2'00.135 1.491 0.148
15 Belgium Barry Baltus KTM 6 2'00.268 1.624 0.133
16 Japan Ryusei Yamanaka Honda 6 2'01.560 2.916 1.292
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Aragon Moto3: Son antrenmanda Migno lider, Deniz dördüncü!

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Aragon Moto3: Son antrenmanda Migno lider, Deniz dördüncü!
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Aragon
Alt-etkinlik Q2
Pilotlar Deniz Öncü
Editör Cem Özel

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