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Moto3 / Aragon / Antrenman raporu

Aragon Moto3: Isınma turlarında Fernandez lider, Deniz ikinci!

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Aragon Moto3: Isınma turlarında Fernandez lider, Deniz ikinci!
Ekleyen:
, Editör

Moto3’ün Aragon yarışı öncesinde gerçekleştirilen ısınma seansında Raul Fernadez ilk sırada yer alırken, temsilcimiz Deniz Öncü 0.007 saniye geride ikinci oldu.

Dünkü sıralama turlarında pole pozisyonunu almayı başaran Fernandez, bugüne de hızlı başladı.

Red Bull KTM Ajo sürücüsü 1:59.160’lık derecesiyle ısınma seansının en hızlı ismi olmayı başardı.

Red Bull KTM Tech3 sürücüsü ve temsilcimiz Deniz Öncü sadece 0.007 saniye geride ikinci olurken, yarış öncesi iyi bir performans gösterdi.

İlk çizgiyi tamamlayan isim şampiyona lideri ve Aspar sürücüsü Albert Arenas oldu. İspanyol sürücü liderden 0.210 saniye geride kaldı.

Darryn Binder’in dördüncü olduğu seansta Gabriel Rodrigo beşinci, Romano Fenati altıncı, Jaume Masia yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u Ai Ogura, Andrea Migno ve Filip Salac tamamladı.

Seans içerisinde Ogura ile temas yaşayan Rodrigo yerde kaldı ancak durumu iyi.

Moto3 Aragon yarışı bugün TSİ 13:00’te başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Raul Fernandez KTM 10 1'59.160    
2 Turkey Deniz Öncü KTM 10 1'59.167 0.007 0.007
3 Spain Albert Arenas KTM 10 1'59.370 0.210 0.203
4 South Africa Darryn Binder KTM 10 1'59.381 0.221 0.011
5 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 5 1'59.650 0.490 0.269
6 Italy Romano Fenati Husqvarna 10 1'59.661 0.501 0.011
7 Spain Jaume Masia Honda 10 1'59.775 0.615 0.114
8 Japan Ai Ogura Honda 10 1'59.834 0.674 0.059
9 Italy Andrea Migno KTM 10 2'00.035 0.875 0.201
10 Czech Republic Filip Salač Honda 10 2'00.042 0.882 0.007
11 Spain Carlos Tatay KTM 10 2'00.048 0.888 0.006
12 Italy Dennis Foggia Honda 10 2'00.055 0.895 0.007
13 Japan Kaito Toba KTM 10 2'00.175 1.015 0.120
14 Japan Yuki Kunii Honda 10 2'00.181 1.021 0.006
15 Spain Alonso Lopez Husqvarna 10 2'00.116 0.956  
16 Japan Ayumu Sasaki KTM 10 2'00.267 1.107 0.151
17 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 10 2'00.296 1.136 0.029
18 Belgium Barry Baltus KTM 10 2'00.299 1.139 0.003
19 Italy Stefano Nepa KTM 10 2'00.416 1.256 0.117
20 Spain Sergio Garcia Dols Honda 10 2'00.421 1.261 0.005
21 Italy Riccardo Rossi KTM 10 2'00.437 1.277 0.016
22 Spain Jeremy Alcoba Honda 10 2'00.447 1.287 0.010
23 Italy Davide Pizzoli KTM 10 2'00.502 1.342 0.055
24 Switzerland Jason Dupasquier KTM 10 2'00.602 1.442 0.100
25 Japan Ryusei Yamanaka Honda 10 2'00.654 1.494 0.052
26 Italy Niccolò Antonelli Honda 10 2'00.784 1.624 0.130
27 United Kingdom John McPhee Honda 10 2'00.868 1.708 0.084
28 Malaysia Khairul Pawi Honda 10 2'00.962 1.802 0.094
29 Japan Tatsuki Suzuki Honda 8 2'01.140 1.980 0.178
30 Austria Maximilian Kofler KTM 9 2'01.209 2.049 0.069
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Aragon Moto3: Pole pozisyonu Fernandez'in, Deniz 15.

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Aragon Moto3: Pole pozisyonu Fernandez'in, Deniz 15.
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Aragon
Alt-etkinlik Warm Up
Pilotlar Deniz Öncü
Editör Cem Özel

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