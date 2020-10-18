Aragon Moto3: Isınma turlarında Fernandez lider, Deniz ikinci!
Moto3’ün Aragon yarışı öncesinde gerçekleştirilen ısınma seansında Raul Fernadez ilk sırada yer alırken, temsilcimiz Deniz Öncü 0.007 saniye geride ikinci oldu.
Dünkü sıralama turlarında pole pozisyonunu almayı başaran Fernandez, bugüne de hızlı başladı.
Red Bull KTM Ajo sürücüsü 1:59.160’lık derecesiyle ısınma seansının en hızlı ismi olmayı başardı.
Red Bull KTM Tech3 sürücüsü ve temsilcimiz Deniz Öncü sadece 0.007 saniye geride ikinci olurken, yarış öncesi iyi bir performans gösterdi.
İlk çizgiyi tamamlayan isim şampiyona lideri ve Aspar sürücüsü Albert Arenas oldu. İspanyol sürücü liderden 0.210 saniye geride kaldı.
Darryn Binder’in dördüncü olduğu seansta Gabriel Rodrigo beşinci, Romano Fenati altıncı, Jaume Masia yedinci sırada yer aldı.
İlk 10’u Ai Ogura, Andrea Migno ve Filip Salac tamamladı.
Seans içerisinde Ogura ile temas yaşayan Rodrigo yerde kaldı ancak durumu iyi.
Moto3 Aragon yarışı bugün TSİ 13:00’te başlayacak.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Raul Fernandez
|KTM
|10
|1'59.160
|2
|Deniz Öncü
|KTM
|10
|1'59.167
|0.007
|0.007
|3
|Albert Arenas
|KTM
|10
|1'59.370
|0.210
|0.203
|4
|Darryn Binder
|KTM
|10
|1'59.381
|0.221
|0.011
|5
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|5
|1'59.650
|0.490
|0.269
|6
|Romano Fenati
|Husqvarna
|10
|1'59.661
|0.501
|0.011
|7
|Jaume Masia
|Honda
|10
|1'59.775
|0.615
|0.114
|8
|Ai Ogura
|Honda
|10
|1'59.834
|0.674
|0.059
|9
|Andrea Migno
|KTM
|10
|2'00.035
|0.875
|0.201
|10
|Filip Salač
|Honda
|10
|2'00.042
|0.882
|0.007
|11
|Carlos Tatay
|KTM
|10
|2'00.048
|0.888
|0.006
|12
|Dennis Foggia
|Honda
|10
|2'00.055
|0.895
|0.007
|13
|Kaito Toba
|KTM
|10
|2'00.175
|1.015
|0.120
|14
|Yuki Kunii
|Honda
|10
|2'00.181
|1.021
|0.006
|15
|Alonso Lopez
|Husqvarna
|10
|2'00.116
|0.956
|16
|Ayumu Sasaki
|KTM
|10
|2'00.267
|1.107
|0.151
|17
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|10
|2'00.296
|1.136
|0.029
|18
|Barry Baltus
|KTM
|10
|2'00.299
|1.139
|0.003
|19
|Stefano Nepa
|KTM
|10
|2'00.416
|1.256
|0.117
|20
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|10
|2'00.421
|1.261
|0.005
|21
|Riccardo Rossi
|KTM
|10
|2'00.437
|1.277
|0.016
|22
|Jeremy Alcoba
|Honda
|10
|2'00.447
|1.287
|0.010
|23
|Davide Pizzoli
|KTM
|10
|2'00.502
|1.342
|0.055
|24
|Jason Dupasquier
|KTM
|10
|2'00.602
|1.442
|0.100
|25
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|10
|2'00.654
|1.494
|0.052
|26
|Niccolò Antonelli
|Honda
|10
|2'00.784
|1.624
|0.130
|27
|John McPhee
|Honda
|10
|2'00.868
|1.708
|0.084
|28
|Khairul Pawi
|Honda
|10
|2'00.962
|1.802
|0.094
|29
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|8
|2'01.140
|1.980
|0.178
|30
|Maximilian Kofler
|KTM
|9
|2'01.209
|2.049
|0.069
|Tüm sonuçları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3
|Etkinlik
|Aragon
|Alt-etkinlik
|Warm Up
|Pilotlar
|Deniz Öncü
|Editör
|Cem Özel