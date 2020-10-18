Aragon Moto3: Isınma turlarında Fernandez lider, Deniz ikinci!

Dünkü sıralama turlarında pole pozisyonunu almayı başaran Fernandez, bugüne de hızlı başladı.

Red Bull KTM Ajo sürücüsü 1:59.160’lık derecesiyle ısınma seansının en hızlı ismi olmayı başardı.

Red Bull KTM Tech3 sürücüsü ve temsilcimiz Deniz Öncü sadece 0.007 saniye geride ikinci olurken, yarış öncesi iyi bir performans gösterdi.

İlk çizgiyi tamamlayan isim şampiyona lideri ve Aspar sürücüsü Albert Arenas oldu. İspanyol sürücü liderden 0.210 saniye geride kaldı.

Darryn Binder’in dördüncü olduğu seansta Gabriel Rodrigo beşinci, Romano Fenati altıncı, Jaume Masia yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u Ai Ogura, Andrea Migno ve Filip Salac tamamladı.

Seans içerisinde Ogura ile temas yaşayan Rodrigo yerde kaldı ancak durumu iyi.

Moto3 Aragon yarışı bugün TSİ 13:00’te başlayacak.

Seans sonucu: