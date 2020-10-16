Aragon Moto3: İlk antrenmanda Binder lider, Deniz 12.

Seans soğuk hava şartlarında gerçekleştirildi ve hava sıcaklığı 8 derece civarındaydı.

CIP Green Power sürücüsü Binder, son turunda etkileyici şekilde 1:59.813’lük bir derece elde etti ve 1:59’un altına inebilen tek isim oldu.

Katalonya’daki yarışın galibi Binder bu turla beraber, SKY VR46 sürücüsü Celestino Vietti’nin 0.3 saniye önünde seansın lideri oldu.

İlk çizgiyi tamamlayan isim Petronas Sprinta’dan John McPhee oldu.

Red Bull KTM Ajo sürücüsü Raul Fernandez dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Niccolo Antonelli beşinci, Alonso Lopez altıncı, Ai Ogura yedinci oldu.

İlk 10’u tamamlayan isimler Tatsuki Suzuki, Romano Fenati ve Yuki Kunii oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü 0.995 saniye geride 12. sırada yer alırken, şampiyona lideri Albert Arenas 13. oldu.

Seans sonucu: