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Moto3 / Aragon / Antrenman raporu

Aragon Moto3: İlk antrenmanda Binder lider, Deniz 12.

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Aragon Moto3: İlk antrenmanda Binder lider, Deniz 12.
Ekleyen:
, Editör

2020 Moto3 sezonunun Aragon ayağında gerçekleştirilen ilk antrenman seansını Darryn Binder ilk sırada tamamlarken, temsilcimiz Deniz Öncü 12. sırada yer aldı.

Seans soğuk hava şartlarında gerçekleştirildi ve hava sıcaklığı 8 derece civarındaydı.

CIP Green Power sürücüsü Binder, son turunda etkileyici şekilde 1:59.813’lük bir derece elde etti ve 1:59’un altına inebilen tek isim oldu.

Katalonya’daki yarışın galibi Binder bu turla beraber, SKY VR46 sürücüsü Celestino Vietti’nin 0.3 saniye önünde seansın lideri oldu.

İlk çizgiyi tamamlayan isim Petronas Sprinta’dan John McPhee oldu.

Red Bull KTM Ajo sürücüsü Raul Fernandez dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Niccolo Antonelli beşinci, Alonso Lopez altıncı, Ai Ogura yedinci oldu.

İlk 10’u tamamlayan isimler Tatsuki Suzuki, Romano Fenati ve Yuki Kunii oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü 0.995 saniye geride 12. sırada yer alırken, şampiyona lideri Albert Arenas 13. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 South Africa Darryn Binder KTM 15 1'59.813    
2 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 16 2'00.144 0.331 0.331
3 United Kingdom John McPhee Honda 14 2'00.316 0.503 0.172
4 Spain Raul Fernandez KTM 14 2'00.367 0.554 0.051
5 Italy Niccolò Antonelli Honda 15 2'00.509 0.696 0.142
6 Spain Alonso Lopez Husqvarna 16 2'00.571 0.758 0.062
7 Japan Ai Ogura Honda 14 2'00.578 0.765 0.007
8 Japan Tatsuki Suzuki Honda 12 2'00.648 0.835 0.070
9 Italy Romano Fenati Husqvarna 13 2'00.656 0.843 0.008
10 Japan Yuki Kunii Honda 14 2'00.678 0.865 0.022
11 Belgium Barry Baltus KTM 14 2'00.752 0.939 0.074
12 Turkey Deniz Öncü KTM 15 2'00.808 0.995 0.056
13 Spain Albert Arenas KTM 13 2'00.825 1.012 0.017
14 Italy Andrea Migno KTM 16 2'00.980 1.167 0.155
15 Japan Ayumu Sasaki KTM 14 2'01.077 1.264 0.097
16 Spain Sergio Garcia Dols Honda 15 2'01.099 1.286 0.022
17 Spain Carlos Tatay KTM 15 2'01.153 1.340 0.054
18 Japan Kaito Toba KTM 14 2'01.254 1.441 0.101
19 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 15 2'01.414 1.601 0.160
20 Spain Jaume Masia Honda 14 2'01.689 1.876 0.275
21 Italy Davide Pizzoli KTM 15 2'01.779 1.966 0.090
22 Italy Riccardo Rossi KTM 14 2'02.108 2.295 0.329
23 Italy Dennis Foggia Honda 8 2'02.149 2.336 0.041
24 Malaysia Khairul Pawi Honda 15 2'02.434 2.621 0.285
25 Switzerland Jason Dupasquier KTM 15 2'02.544 2.731 0.110
26 Italy Stefano Nepa KTM 14 2'02.604 2.791 0.060
27 Austria Maximilian Kofler KTM 15 2'02.851 3.038 0.247
28 Spain Jeremy Alcoba Honda 13 2'03.023 3.210 0.172
29 Japan Ryusei Yamanaka Honda 5 2'06.051 6.238 3.028
30 Czech Republic Filip Salač Honda 3      
31 Italy Tony Arbolino Honda 0      
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Aragon
Editör Cem Özel

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