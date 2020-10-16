Aragon Moto3: İlk antrenmanda Binder lider, Deniz 12.
2020 Moto3 sezonunun Aragon ayağında gerçekleştirilen ilk antrenman seansını Darryn Binder ilk sırada tamamlarken, temsilcimiz Deniz Öncü 12. sırada yer aldı.
Seans soğuk hava şartlarında gerçekleştirildi ve hava sıcaklığı 8 derece civarındaydı.
CIP Green Power sürücüsü Binder, son turunda etkileyici şekilde 1:59.813’lük bir derece elde etti ve 1:59’un altına inebilen tek isim oldu.
Katalonya’daki yarışın galibi Binder bu turla beraber, SKY VR46 sürücüsü Celestino Vietti’nin 0.3 saniye önünde seansın lideri oldu.
İlk çizgiyi tamamlayan isim Petronas Sprinta’dan John McPhee oldu.
Red Bull KTM Ajo sürücüsü Raul Fernandez dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Niccolo Antonelli beşinci, Alonso Lopez altıncı, Ai Ogura yedinci oldu.
İlk 10’u tamamlayan isimler Tatsuki Suzuki, Romano Fenati ve Yuki Kunii oldu.
Temsilcimiz Deniz Öncü 0.995 saniye geride 12. sırada yer alırken, şampiyona lideri Albert Arenas 13. oldu.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Darryn Binder
|KTM
|15
|1'59.813
|2
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|16
|2'00.144
|0.331
|0.331
|3
|John McPhee
|Honda
|14
|2'00.316
|0.503
|0.172
|4
|Raul Fernandez
|KTM
|14
|2'00.367
|0.554
|0.051
|5
|Niccolò Antonelli
|Honda
|15
|2'00.509
|0.696
|0.142
|6
|Alonso Lopez
|Husqvarna
|16
|2'00.571
|0.758
|0.062
|7
|Ai Ogura
|Honda
|14
|2'00.578
|0.765
|0.007
|8
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|12
|2'00.648
|0.835
|0.070
|9
|Romano Fenati
|Husqvarna
|13
|2'00.656
|0.843
|0.008
|10
|Yuki Kunii
|Honda
|14
|2'00.678
|0.865
|0.022
|11
|Barry Baltus
|KTM
|14
|2'00.752
|0.939
|0.074
|12
|Deniz Öncü
|KTM
|15
|2'00.808
|0.995
|0.056
|13
|Albert Arenas
|KTM
|13
|2'00.825
|1.012
|0.017
|14
|Andrea Migno
|KTM
|16
|2'00.980
|1.167
|0.155
|15
|Ayumu Sasaki
|KTM
|14
|2'01.077
|1.264
|0.097
|16
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|15
|2'01.099
|1.286
|0.022
|17
|Carlos Tatay
|KTM
|15
|2'01.153
|1.340
|0.054
|18
|Kaito Toba
|KTM
|14
|2'01.254
|1.441
|0.101
|19
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|15
|2'01.414
|1.601
|0.160
|20
|Jaume Masia
|Honda
|14
|2'01.689
|1.876
|0.275
|21
|Davide Pizzoli
|KTM
|15
|2'01.779
|1.966
|0.090
|22
|Riccardo Rossi
|KTM
|14
|2'02.108
|2.295
|0.329
|23
|Dennis Foggia
|Honda
|8
|2'02.149
|2.336
|0.041
|24
|Khairul Pawi
|Honda
|15
|2'02.434
|2.621
|0.285
|25
|Jason Dupasquier
|KTM
|15
|2'02.544
|2.731
|0.110
|26
|Stefano Nepa
|KTM
|14
|2'02.604
|2.791
|0.060
|27
|Maximilian Kofler
|KTM
|15
|2'02.851
|3.038
|0.247
|28
|Jeremy Alcoba
|Honda
|13
|2'03.023
|3.210
|0.172
|29
|Ryusei Yamanaka
|Honda
|5
|2'06.051
|6.238
|3.028
|30
|Filip Salač
|Honda
|3
|31
|Tony Arbolino
|Honda
|0
|Tüm sonuçları görüntüle