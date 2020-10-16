Aragon Moto3: İkinci antrenmanda lider Fernandez, Deniz 25.

Bu sezon üç pole pozisyonu bulunan Fernandez, cuma günlerindeki hızını yeniden gösterdi.

İlk seansa göre daha sıcak şartlarda gerçekleştirilen ikinci seansta sürücüler, daha fazla yol tutuşa sahipti. Bununla birlikte tüm sürücüler, ilk seansa göre derecelerini geliştirdiler.

İlk bölümde Fernandez’in liderliği vardı. Sonrasında 2 dakika barajının altına inen ilk isim Niccolo Antonelli oldu. Ancak Fernandez, 1:59’un altına inen ilk isim oldu ve 1:58.144’lük turuyla seansı ve günü ilk sırada tamamladı.

Husqvarna Max Racing Team’den Romano Fenati 0.438 saniye geride ikinci olurken, ilk çizgiyi şampiyona lideri Albert Arenas tamamladı.

Darryn Binder’in dördüncü olduğu seansta Tatsuki Suzuki beşinci, Sergio Garcia altıncı, Jaume Masia yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u Ai Ogura, Celestino Vietti ve Alonso Lopez tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise 2.055 saniye geride 25. sırada kendisine yer buldu.

Seans sonucu: