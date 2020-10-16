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Moto3 / Aragon / Antrenman raporu

Aragon Moto3: İkinci antrenmanda lider Fernandez, Deniz 25.

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Aragon Moto3: İkinci antrenmanda lider Fernandez, Deniz 25.
Ekleyen:
, Editör

Raul Fernandez, Moto3’ün Aragon ayağındaki cuma gününü ilk sırada tamamlarken, temsilcimiz Deniz Öncü 25. sırada yer aldı.

Bu sezon üç pole pozisyonu bulunan Fernandez, cuma günlerindeki hızını yeniden gösterdi.

İlk seansa göre daha sıcak şartlarda gerçekleştirilen ikinci seansta sürücüler, daha fazla yol tutuşa sahipti. Bununla birlikte tüm sürücüler, ilk seansa göre derecelerini geliştirdiler.

İlk bölümde Fernandez’in liderliği vardı. Sonrasında 2 dakika barajının altına inen ilk isim Niccolo Antonelli oldu. Ancak Fernandez, 1:59’un altına inen ilk isim oldu ve 1:58.144’lük turuyla seansı ve günü ilk sırada tamamladı.

Husqvarna Max Racing Team’den Romano Fenati 0.438 saniye geride ikinci olurken, ilk çizgiyi şampiyona lideri Albert Arenas tamamladı.

Darryn Binder’in dördüncü olduğu seansta Tatsuki Suzuki beşinci, Sergio Garcia altıncı, Jaume Masia yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u Ai Ogura, Celestino Vietti ve Alonso Lopez tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise 2.055 saniye geride 25. sırada kendisine yer buldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Raul Fernandez KTM 15 1'58.144    
2 Italy Romano Fenati Husqvarna 13 1'58.582 0.438 0.438
3 Spain Albert Arenas KTM 13 1'58.676 0.532 0.094
4 South Africa Darryn Binder KTM 14 1'58.689 0.545 0.013
5 Japan Tatsuki Suzuki Honda 13 1'58.763 0.619 0.074
6 Spain Sergio Garcia Dols Honda 15 1'58.844 0.700 0.081
7 Spain Jaume Masia Honda 14 1'58.972 0.828 0.128
8 Japan Ai Ogura Honda 15 1'58.983 0.839 0.011
9 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 16 1'59.023 0.879 0.040
10 Spain Alonso Lopez Husqvarna 12 1'59.118 0.974 0.095
11 Spain Carlos Tatay KTM 16 1'59.131 0.987 0.013
12 Japan Kaito Toba KTM 15 1'59.176 1.032 0.045
13 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 12 1'59.192 1.048 0.016
14 Italy Niccolò Antonelli Honda 15 1'59.257 1.113 0.065
15 United Kingdom John McPhee Honda 15 1'59.317 1.173 0.060
16 Spain Jeremy Alcoba Honda 14 1'59.346 1.202 0.029
17 Italy Andrea Migno KTM 16 1'59.367 1.223 0.021
18 Japan Yuki Kunii Honda 15 1'59.483 1.339 0.116
19 Japan Ayumu Sasaki KTM 14 1'59.623 1.479 0.140
20 Italy Dennis Foggia Honda 16 1'59.627 1.483 0.004
21 Switzerland Jason Dupasquier KTM 16 1'59.712 1.568 0.085
22 Czech Republic Filip Salač Honda 15 1'59.785 1.641 0.073
23 Italy Stefano Nepa KTM 15 1'59.805 1.661 0.020
24 Belgium Barry Baltus KTM 14 1'59.949 1.805 0.144
25 Turkey Deniz Öncü KTM 15 2'00.199 2.055 0.250
26 Italy Riccardo Rossi KTM 13 2'00.320 2.176 0.121
27 Austria Maximilian Kofler KTM 14 2'00.469 2.325 0.149
28 Italy Davide Pizzoli KTM 16 2'00.568 2.424 0.099
29 Malaysia Khairul Pawi Honda 13 2'00.868 2.724 0.300
30 Japan Ryusei Yamanaka Honda 13 2'01.751 3.607 0.883
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Aragon Moto3: İlk antrenmanda Binder lider, Deniz 12.

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Aragon Moto3: İlk antrenmanda Binder lider, Deniz 12.
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Aragon
Pilotlar Deniz Öncü
Editör Cem Özel

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