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Moto3 / Aragon / Yarış raporu

Aragon Moto3: Harika kapışmayı Masia kazandı, Deniz 15. oldu

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Aragon Moto3: Harika kapışmayı Masia kazandı, Deniz 15. oldu
Ekleyen:
, Editör

Moto3’ün Aragon ayağını kazanan isim Jaume Masia olurken, temsilcimiz Deniz Öncü 15. olarak puan aldı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Raul Fernandez, startta şampiyona lideri Albert Arenas’a geçildi ancak kısa süre sonra yerini geri aldı.

Gabriel Rodrigo ilk turda düşerek yarış dışı kalırken, Alonso Lopez ve John McPhee uzun tur cezası aldı.

Temsilcimiz ve Red Bull sporcusu Deniz Öncü ise ilk turlarda 22. sıraya kadar geriledi.

İlk bölümde Fernandez, Arenas, Tatsuki Suzuki, Darryn Binder ve Romano Fenati’den oluşan bir lider grup ortaya çıktı.

Turlar ilerledikçe Jaume Masia, McPhee ve Jeremy Alcoba da öndeki sürücülere yetişti ve bu grup 8 sürücüye yükseldi.

Bu turlarda Deniz Öncü ise puan barajına kadar yükseldi.

Son tura girilirken Masia’yı geçen Fernandez liderliğe yükseldi. Masia karşı atak yapsa da Fernandez buna cevap verip yerini korudu.

Arka düzlükte liderliğe yükselen Masia damalı bayrağa kadar yerini korudu ve yarışı kazanmayı başardı.

Son virajda ikinciliğe yükselen Binder 0.091 saniye geride ikinci olurken, son sektöre lider giren Fernandez üçüncülükle yetindi.

Fenati dördüncü sırada kendisine yer bulurken, McPhee beşinci, Alcoba altıncı, şampiyona lideri Arenas yedinci oldu.

İlk 10’u Suzuki, Celestino Vietti ve Dennis Foggia tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise son turda Ai Ogura ve Filip Salac’la giriştiği mücadelede, Ogura’nın hemen arkasında 15. olarak hafta sonundan bir puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Arenas 144 puana yükselirken, Ogura 131, Vietti 126 puana sahip.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Spain Jaume Masia Honda 19 37'45.009     25
2 South Africa Darryn Binder KTM 19 37'45.100 0.091 0.091 20
3 Spain Raul Fernandez KTM 19 37'45.205 0.196 0.105 16
4 Italy Romano Fenati Husqvarna 19 37'45.336 0.327 0.131 13
5 United Kingdom John McPhee Honda 19 37'45.377 0.368 0.041 11
6 Spain Jeremy Alcoba Honda 19 37'45.394 0.385 0.017 10
7 Spain Albert Arenas KTM 19 37'45.405 0.396 0.011 9
8 Japan Tatsuki Suzuki Honda 19 37'46.942 1.933 1.537 8
9 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 19 37'47.398 2.389 0.456 7
10 Italy Dennis Foggia Honda 19 37'47.470 2.461 0.072 6
11 Japan Kaito Toba KTM 19 37'47.975 2.966 0.505 5
12 Spain Carlos Tatay KTM 19 37'48.029 3.020 0.054 4
13 Japan Ayumu Sasaki KTM 19 37'49.881 4.872 1.852 3
14 Japan Ai Ogura Honda 19 37'55.958 10.949 6.077 2
15 Turkey Deniz Öncü KTM 19 37'55.988 10.979 0.030 1
16 Czech Republic Filip Salač Honda 19 37'56.181 11.172 0.193  
17 Spain Alonso Lopez Husqvarna 19 37'58.870 13.861 2.689  
18 Italy Niccolò Antonelli Honda 19 38'04.770 19.761 5.900  
19 Spain Sergio Garcia Dols Honda 19 38'06.293 21.284 1.523  
20 Japan Yuki Kunii Honda 19 38'06.348 21.339 0.055  
21 Italy Riccardo Rossi KTM 19 38'06.388 21.379 0.040  
22 Switzerland Jason Dupasquier KTM 19 38'06.449 21.440 0.061  
23 Italy Stefano Nepa KTM 19 38'06.529 21.520 0.080  
24 Japan Ryusei Yamanaka Honda 19 38'21.579 36.570 15.050  
25 Belgium Barry Baltus KTM 19 38'21.637 36.628 0.058  
26 Italy Davide Pizzoli KTM 19 38'21.685 36.676 0.048  
27 Malaysia Khairul Pawi Honda 19 38'21.748 36.739 0.063  
  Austria Maximilian Kofler KTM 17 34'05.002 2 Laps 2 Laps  
  Italy Andrea Migno KTM 8 15'59.248 11 Laps 9 Laps  
  Argentina Gabriel Rodrigo Honda 0        
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Aragon Moto3: Isınma turlarında Fernandez lider, Deniz ikinci!

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Aragon Moto3: Isınma turlarında Fernandez lider, Deniz ikinci!
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Aragon
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Deniz Öncü
Editör Cem Özel

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