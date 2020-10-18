Aragon Moto3: Harika kapışmayı Masia kazandı, Deniz 15. oldu

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Raul Fernandez, startta şampiyona lideri Albert Arenas’a geçildi ancak kısa süre sonra yerini geri aldı.

Gabriel Rodrigo ilk turda düşerek yarış dışı kalırken, Alonso Lopez ve John McPhee uzun tur cezası aldı.

Temsilcimiz ve Red Bull sporcusu Deniz Öncü ise ilk turlarda 22. sıraya kadar geriledi.

İlk bölümde Fernandez, Arenas, Tatsuki Suzuki, Darryn Binder ve Romano Fenati’den oluşan bir lider grup ortaya çıktı.

Turlar ilerledikçe Jaume Masia, McPhee ve Jeremy Alcoba da öndeki sürücülere yetişti ve bu grup 8 sürücüye yükseldi.

Bu turlarda Deniz Öncü ise puan barajına kadar yükseldi.

Son tura girilirken Masia’yı geçen Fernandez liderliğe yükseldi. Masia karşı atak yapsa da Fernandez buna cevap verip yerini korudu.

Arka düzlükte liderliğe yükselen Masia damalı bayrağa kadar yerini korudu ve yarışı kazanmayı başardı.

Son virajda ikinciliğe yükselen Binder 0.091 saniye geride ikinci olurken, son sektöre lider giren Fernandez üçüncülükle yetindi.

Fenati dördüncü sırada kendisine yer bulurken, McPhee beşinci, Alcoba altıncı, şampiyona lideri Arenas yedinci oldu.

İlk 10’u Suzuki, Celestino Vietti ve Dennis Foggia tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise son turda Ai Ogura ve Filip Salac’la giriştiği mücadelede, Ogura’nın hemen arkasında 15. olarak hafta sonundan bir puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Arenas 144 puana yükselirken, Ogura 131, Vietti 126 puana sahip.

Yarış sonucu: