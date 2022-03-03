2022 Moto3 sezonu: Takımlar, sürücüler ve şampiyona takvimi

2012'den bu yana seride yer alan Gressini Racing, Moto2 ve MotoGP ekiplerine daha iyi odaklanabilmek adına Moto3'ten ayrıldığını duyurdu.

Deniz, geçtiğimiz sezonki performanslarıyla galibiyetler alabilecek tempoya ve yeteneğe sahip olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Genç temsilcimiz, bu sezon ise ilk zaferini alabilmek ve şampiyonluk savaşı verebilmek için piste çıkacak.

Temsilcimiz, bunlara ek olarak, Steiermark GP'de pole pozisyonuna uzanmıştı fakat takımının yarış öncesinde lastik seçiminde çok geç kalmasından dolayı talihsiz bir şekilde yarışa pit yolundan başlamak zorunda kalmıştı.

Genç yetenek, Avusturya ve Aragon Grand Prix'lerinde ise ikinci olarak tekrardan podyuma çıkmış ve 2021 sezonunu 3 podyumla tamamlamıştı.

Deniz Öncü ise Red Bull KTM Tech3 takımıyla yarışmaya devam edecek. Deniz, Fransız ekiple 3. tam sezonuna başlayacak ve 53 numarayla yarışacak.

MT Helmets-MSI ve Angelus MTA Racing de seriye katılan diğer takımlar arasında.

Şampiyona takvimi

MotoGP takviminde olduğu gibi, Moto3 takviminde de yarış sayısında artış yaşandı. 2021 sezonunda 18 yarış gerçekleştirilebilmişti ve bu yarışların çoğu Avrupa merkezliydi. Ayrıca 6 Grand Prix farklı nedenlerden dolayı iptal edilmişti.

Bu sezon ise 21 yarışlık bir takvim oluşturuldu. Moto3, bu sezon 17 ülkede ve 5 farklı kıtada yarışacak. Sezon, 6 Mart'ta gerçekleştirilecek Katar GP ile start alacak; 6 Kasım'da gerçekleştirilecek olan Valensiya GP ile de sona erecek.

Moto3 yarışları, bu sezon da S Sport'tan naklen yayınlanacak.

2022 Moto3 yarış takvimi: