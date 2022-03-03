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2022 Moto3 sezonu: Takımlar, sürücüler ve şampiyona takvimi

Temsilcimiz Deniz Öncü'nün yarışacağı 2022 Moto3 şampiyonası, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Katar Grand Prix'si ile start alıyor. Peki, yeni sezonda hangi takımlar hangi sürücülerle yarışacak ve şampiyona takvimi nasıl olacak?

2022 Moto3 sezonu: Takımlar, sürücüler ve şampiyona takvimi
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Takımlar ve sürücü kadroları

2022 sezonu öncesinde Moto3 gridinde büyük değişimler yaşandı.

Petronas Sprinta Racing, isim sponsorunu kaybetmesinin ardından seriden ayrılma kararı aldı. 

2012'den bu yana seride yer alan Gressini Racing, Moto2 ve MotoGP ekiplerine daha iyi odaklanabilmek adına Moto3'ten ayrıldığını duyurdu. 

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İki takım seriden ayrılsa da üç yeni takım Moto3'e katıldı.

Eski sürücülerden Michael Laverty, Britanyalı sürücülere şans verebilmek için VisionTrack Racing Team'i kurdu. Yeni takım, bu sezon Honda motosikletleriyle yarışacak. 

MT Helmets-MSI ve Angelus MTA Racing de seriye katılan diğer takımlar arasında. 

2022 sezonunda Moto3 gridinde 12 çaylak yer alacak.

Deniz Öncü ise Red Bull KTM Tech3 takımıyla yarışmaya devam edecek. Deniz, Fransız ekiple 3. tam sezonuna başlayacak ve 53 numarayla yarışacak. 

Temsilcimiz, geçtiğimiz sezon güçlü performanslar göstermişti. Öncü, Barselona'da gerçekleştirilen İspanya GP'de 3. olarak kariyerinin ilk podyumunu elde etmişti. 

Genç yetenek, Avusturya ve Aragon Grand Prix'lerinde ise ikinci olarak tekrardan podyuma çıkmış ve 2021 sezonunu 3 podyumla tamamlamıştı. 

Deniz, özellikle Avusturya GP'de galibiyete fazlasıyla yaklaşmıştı.

Temsilcimiz, bunlara ek olarak, Steiermark GP'de pole pozisyonuna uzanmıştı fakat takımının yarış öncesinde lastik seçiminde çok geç kalmasından dolayı talihsiz bir şekilde yarışa pit yolundan başlamak zorunda kalmıştı. 

Deniz, geçtiğimiz sezonki performanslarıyla galibiyetler alabilecek tempoya ve yeteneğe sahip olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Genç temsilcimiz, bu sezon ise ilk zaferini alabilmek ve şampiyonluk savaşı verebilmek için piste çıkacak. 

2022 Moto3 sezonu- Takımlar ve sürücü kadroları:

Takım Sürücü numarası Sürücüler Motosiklet
France Red Bull KTM Tech3 53 Turkey Deniz Öncü   KTM
31 Spain Adrian Fernandez  KTM
Spain Aspar Team 11 Spain Sergio García  GasGas
28 Spain Izan Guevara  GasGas
Japan Honda Team Asia 64 Indonesia Mario Aji  Honda
72 Japan Taiyo Furusato  Honda
Luxembourg Leopard Racing 7 Italy Dennis Foggia  Honda
24 Japan Tatsuki Suzuki  Honda
Italy Rivacold Snipers Team 16 Italy Andrea Migno  Honda
67 Italy Alberto Surra  Honda
Italy Sic58 Squadra Corse 20 France Lorenzo Fellon  Honda
54 Italy Riccardo Rossi  Honda
United Kingdom VisionTrack Racing Team 19 United Kingdom Scott Ogden  Honda
70 United Kingdom Joshua Whatley  Honda
Italy Sterilgarda Husqvarna Max 17 United Kingdom John McPhee  Husqvarna
71 Japan Ayumu Sasaki  Husqvarna
Italy Angelus MTA Team 48 Spain Iván Ortolá KTM
82 Italy Stefano Nepa KTM
Spain Boé SKX 22 Spain Ana Carrasco KTM
44 Spain David Muñoz KTM
France CIP Green Power 27 Japan Kaito Toba KTM
66 Australia Joel Kelso KTM
Spain MT Helmets – MSI 6 Japan Ryusei Yamanaka KTM
10 Brazil Diogo Moreira KTM
Spain QJmotor Avintia Racing Team 18 Italy Matteo Bertelle KTM
23 Italy Elia Bartolini KTM
Finland Red Bull KTM Ajo 5 Spain Jaume Masià KTM
96 Spain Daniel Holgado KTM

Germany CFMoto Racing Prüstel GP

 

 43 Spain Xavier Artigas CFMOTO
99 Spain Carlos Tata CFMOTO
Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3, 2022 sezon öncesi testlerinde

Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3, 2022 sezon öncesi testlerinde

Şampiyona takvimi

MotoGP takviminde olduğu gibi, Moto3 takviminde de yarış sayısında artış yaşandı. 2021 sezonunda 18 yarış gerçekleştirilebilmişti ve bu yarışların çoğu Avrupa merkezliydi. Ayrıca 6 Grand Prix farklı nedenlerden dolayı iptal edilmişti. 

Bu sezon ise 21 yarışlık bir takvim oluşturuldu. Moto3, bu sezon 17 ülkede ve 5 farklı kıtada yarışacak. Sezon, 6 Mart'ta gerçekleştirilecek Katar GP ile start alacak; 6 Kasım'da gerçekleştirilecek olan Valensiya GP ile de sona erecek. 

Moto3 yarışları, bu sezon da S Sport'tan naklen yayınlanacak. 

2022 Moto3 yarış takvimi:

Yarış Tarih Grand Prix/ Pist
1 6 Mart Qatar Katar GP/Losail Uluslararası Yarış Pisti
2 20 Mart Indonesia Endonezya GP/ Mandalika Uluslararası Cadde Pisti
3 3 Nisan Argentina Arjantin GP/ Termas de Rio Hondo
4 10 Nisan United States Birleşik Devletler GP/COTA
5 24 Nisan Portugal Portekiz GP/Algarve
6 1 Mayıs Spain İspanya GP/Jerez
7 15 Mayıs France Fransa (Le Mans)/Circuit Buagtti
8 29 Mayıs Italy İtalya GP/Mugello
9 5 Haziran Catalonia Katalonya GP /Montmelo
10 19 Haziran Germany Almanya GP/Sachsenring
11 26 Haziran Netherlands Hollanda GP/Circuit Assen
12 10 Temmuz Finland Finlandiya GP/KymiRing
13 7 Ağustos

United Kingdom Britanya GP/ Silverstone
14 21 Ağustos Austria Avusturya GP/ Red Bull Ring
15 4 Eylül San Marino San Marino GP/ Misano
16 18 Eylül Aragon İspanya GP (Aragon)/ MotorLand Aragon
17 25 Eylül Japan Japonya GP/ TwinRing Motegi
18 2 Ekim Thailand Tayland GP/ Chang Uluslararası Yarış Pisti
19 16 Ekim Australia Avustralya GP / Phillip Adası Grand Prix Pisti
20 23 Ekim Malaysia Malezya GP / Sepang 
21 6 Kasım Valencian Community   Valensiya GP/ Ricardo Tormo
Deniz Öncü, Red Bull KTM

Deniz Öncü, Red Bull KTM

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