2022 Moto3 sezonu: Takımlar, sürücüler ve şampiyona takvimi
Temsilcimiz Deniz Öncü'nün yarışacağı 2022 Moto3 şampiyonası, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Katar Grand Prix'si ile start alıyor. Peki, yeni sezonda hangi takımlar hangi sürücülerle yarışacak ve şampiyona takvimi nasıl olacak?
Takımlar ve sürücü kadroları
2022 sezonu öncesinde Moto3 gridinde büyük değişimler yaşandı.
Petronas Sprinta Racing, isim sponsorunu kaybetmesinin ardından seriden ayrılma kararı aldı.
2012'den bu yana seride yer alan Gressini Racing, Moto2 ve MotoGP ekiplerine daha iyi odaklanabilmek adına Moto3'ten ayrıldığını duyurdu.
İki takım seriden ayrılsa da üç yeni takım Moto3'e katıldı.
Eski sürücülerden Michael Laverty, Britanyalı sürücülere şans verebilmek için VisionTrack Racing Team'i kurdu. Yeni takım, bu sezon Honda motosikletleriyle yarışacak.
MT Helmets-MSI ve Angelus MTA Racing de seriye katılan diğer takımlar arasında.
2022 sezonunda Moto3 gridinde 12 çaylak yer alacak.
Deniz Öncü ise Red Bull KTM Tech3 takımıyla yarışmaya devam edecek. Deniz, Fransız ekiple 3. tam sezonuna başlayacak ve 53 numarayla yarışacak.
Temsilcimiz, geçtiğimiz sezon güçlü performanslar göstermişti. Öncü, Barselona'da gerçekleştirilen İspanya GP'de 3. olarak kariyerinin ilk podyumunu elde etmişti.
Genç yetenek, Avusturya ve Aragon Grand Prix'lerinde ise ikinci olarak tekrardan podyuma çıkmış ve 2021 sezonunu 3 podyumla tamamlamıştı.
Deniz, özellikle Avusturya GP'de galibiyete fazlasıyla yaklaşmıştı.
Temsilcimiz, bunlara ek olarak, Steiermark GP'de pole pozisyonuna uzanmıştı fakat takımının yarış öncesinde lastik seçiminde çok geç kalmasından dolayı talihsiz bir şekilde yarışa pit yolundan başlamak zorunda kalmıştı.
Deniz, geçtiğimiz sezonki performanslarıyla galibiyetler alabilecek tempoya ve yeteneğe sahip olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Genç temsilcimiz, bu sezon ise ilk zaferini alabilmek ve şampiyonluk savaşı verebilmek için piste çıkacak.
2022 Moto3 sezonu- Takımlar ve sürücü kadroları:
Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3, 2022 sezon öncesi testlerinde
Şampiyona takvimi
MotoGP takviminde olduğu gibi, Moto3 takviminde de yarış sayısında artış yaşandı. 2021 sezonunda 18 yarış gerçekleştirilebilmişti ve bu yarışların çoğu Avrupa merkezliydi. Ayrıca 6 Grand Prix farklı nedenlerden dolayı iptal edilmişti.
Bu sezon ise 21 yarışlık bir takvim oluşturuldu. Moto3, bu sezon 17 ülkede ve 5 farklı kıtada yarışacak. Sezon, 6 Mart'ta gerçekleştirilecek Katar GP ile start alacak; 6 Kasım'da gerçekleştirilecek olan Valensiya GP ile de sona erecek.
Moto3 yarışları, bu sezon da S Sport'tan naklen yayınlanacak.
2022 Moto3 yarış takvimi:
|Yarış
|Tarih
|Grand Prix/ Pist
|1
|6 Mart
|Katar GP/Losail Uluslararası Yarış Pisti
|2
|20 Mart
|Endonezya GP/ Mandalika Uluslararası Cadde Pisti
|3
|3 Nisan
|Arjantin GP/ Termas de Rio Hondo
|4
|10 Nisan
|Birleşik Devletler GP/COTA
|5
|24 Nisan
|Portekiz GP/Algarve
|6
|1 Mayıs
|İspanya GP/Jerez
|7
|15 Mayıs
|Fransa (Le Mans)/Circuit Buagtti
|8
|29 Mayıs
|İtalya GP/Mugello
|9
|5 Haziran
|Katalonya GP /Montmelo
|10
|19 Haziran
|Almanya GP/Sachsenring
|11
|26 Haziran
|Hollanda GP/Circuit Assen
|12
|10 Temmuz
|Finlandiya GP/KymiRing
|13
|7 Ağustos
|14
|21 Ağustos
|Avusturya GP/ Red Bull Ring
|15
|4 Eylül
|San Marino GP/ Misano
|16
|18 Eylül
|İspanya GP (Aragon)/ MotorLand Aragon
|17
|25 Eylül
|Japonya GP/ TwinRing Motegi
|18
|2 Ekim
|Tayland GP/ Chang Uluslararası Yarış Pisti
|19
|16 Ekim
|Avustralya GP / Phillip Adası Grand Prix Pisti
|20
|23 Ekim
|Malezya GP / Sepang
|21
|6 Kasım
|Valensiya GP/ Ricardo Tormo
Deniz Öncü, Red Bull KTM