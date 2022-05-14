2022 Moto3 Le Mans: Foggia pole pozisyonunu kazandı, Deniz 10. oldu

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Leopard takımı, Fransa GP hafta sonunu şimdiye kadar domine etti. Tüm antrenman seanslarını zirvede tamamlayan Dennis Foggia, sıralama turlarında bu güçlü formu sürdürdü ve pole pozisyonunu kazandı.

Tatsuki Suzuki'nin ikinci olmasıyla Leopard Racing, sıralama turlarında ilk iki sıranın sahip oldu.

Sıralama turlarının ilk bölümünde sürücüler son bölüme kalabilmek adına keyifli bir mücadeleye giriştiler ve temsilcimiz Deniz Öncü 1:41.475'lik bir zaman turu yakalayarak son bölüme kalmayı başardı.

Lorenzo Fellon 0.084 saniye geride ikinci, Matteo Bertelle 0.130 saniye geride üçüncü ve Ricciardo Rossi 0.168 saniye geride dördüncü oldu.

İkinci bölümde ise dereceler çok daha hızlıydı. Dennis Foggia, keyifli mücadeleyi 1:41.621'lik turuyla kazanan isim oldu ve pole pozisyonunu kazandı.

Suzuki 0.151 saniye geride ikinci olurken, Jaume Masia iyi bir tur çıkarmasına rağmen Suzuki'nin 0.006 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Çaylak Diogo Moreita 0.258 saniye geride dördüncü en iyi zamana imza atarken, Carlos Tatay beşinci Andrea Migno altıncı ve Sergio Garcia yedinci oldu.

İlk onu Izan Guevar,a Rossi ve temsilcimiz Deniz tamamladı . Deniz en hızlı turunu 1:42.046'ya çekse de 0.425 saniye geride 10. oldu.

Moto3 yarışı pazar günü 12:00'de gerçekleştirilecek.

Q2 sonucu: