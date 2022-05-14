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Moto3 / Le Mans Sıralama turları raporu

2022 Moto3 Le Mans: Foggia pole pozisyonunu kazandı, Deniz 10. oldu

Le Mans'ta gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Dennis Foggia'nın oldu.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
2022 Moto3 Le Mans: Foggia pole pozisyonunu kazandı, Deniz 10. oldu
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Leopard takımı, Fransa GP hafta sonunu şimdiye kadar domine etti. Tüm antrenman seanslarını zirvede tamamlayan Dennis Foggia, sıralama turlarında bu güçlü formu sürdürdü ve pole pozisyonunu kazandı.

Tatsuki Suzuki'nin ikinci olmasıyla Leopard Racing, sıralama turlarında ilk iki sıranın sahip oldu.

Sıralama turlarının ilk bölümünde sürücüler son bölüme kalabilmek adına keyifli bir mücadeleye giriştiler ve temsilcimiz Deniz Öncü 1:41.475'lik bir zaman turu yakalayarak son bölüme kalmayı başardı.

Lorenzo Fellon 0.084 saniye geride ikinci, Matteo Bertelle 0.130 saniye geride üçüncü ve Ricciardo Rossi 0.168 saniye geride dördüncü oldu.

İkinci bölümde ise dereceler çok daha hızlıydı. Dennis Foggia, keyifli mücadeleyi 1:41.621'lik turuyla kazanan isim oldu ve pole pozisyonunu kazandı.

Suzuki 0.151 saniye geride ikinci olurken, Jaume Masia iyi bir tur çıkarmasına rağmen Suzuki'nin 0.006 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Çaylak Diogo Moreita 0.258 saniye geride dördüncü en iyi zamana imza atarken, Carlos Tatay beşinci Andrea Migno altıncı ve Sergio Garcia yedinci oldu.

İlk onu Izan Guevar,a Rossi ve temsilcimiz Deniz tamamladı . Deniz en hızlı turunu 1:42.046'ya çekse de 0.425 saniye geride 10. oldu.

Moto3 yarışı pazar günü 12:00'de gerçekleştirilecek.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Dennis Foggia Honda 7 1'41.621  
2 Japan Tatsuki Suzuki Honda 8 1'41.772 0.151
3 Spain Jaume Masia KTM 8 1'41.778 0.157
4 Brazil Diogo Moreira KTM 6 1'41.879 0.258
5 Spain Carlos Tatay CF MOTO 8 1'41.961 0.340
6 Italy Andrea Migno Honda 7 1'41.989 0.368
7 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 8 1'41.999 0.378
8 Spain Izan Guevara GASGAS 7 1'42.024 0.403
9 Italy Riccardo Rossi Honda 7 1'42.026 0.405
10 Turkey Deniz Öncü KTM 7 1'42.046 0.425
11 Australia Joel Kelso KTM 7 1'42.099 0.478
12 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 6 1'42.252 0.631
13 Japan Ryusei Yamanaka KTM 6 1'42.276 0.655
14 Spain Daniel Holgado KTM 8 1'42.439 0.818
15 Spain Xavier Artigas CF MOTO 8 1'42.479 0.858
16 France Lorenzo Fellon Honda 7 1'42.533 0.912
17 United Kingdom John McPhee Husqvarna 6 1'42.581 0.960
18 Italy Matteo Bertelle KTM 7 1'42.657 1.036
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