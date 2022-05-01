2022 Moto3 Jerez: Guevara son virajda kazandı, Deniz dördüncü oldu

Haberi dinle

Jerez'de gerçekleştirilen yarışa ilk sıradan başlayan Izan Guevara, ilk turda takım arkadaşı Sergio Garcia'ya geçilirken, temsilcimiz Deniz Öncü iyi bir start almasına rağmen ufak bir temas nedeniyle sekizinci sıraya geriledi.

İlk turun ardından sıralama Garcia, Guevara, Jaume Masia, Diogo Moreira ve Dennis Foggia şeklinde oldu.

Guevara, Garcia'nın arayı açmasına izin vermedi ve ilk turun ardından takım arkadaşını geçerek liderliği geri aldı. Foggia yarış ilerledikçe geriye düşerken, temsilcimiz önündekileri geçerek beşinciliğe çıktı. Fakat bu bu noktada öndeki dörtlü arayı 1.5 saniyeye kadar çıkarmıştı.

Masia, son 18 tura girerken Garcia'ya atak denemesi yaptı fakat birkaç viraj sonra GasGas sürücüsü yerini geri aldı. Ertesi tur bir başka atak daha yapan Masia, önce Garcia, sonra da Guevara'yı geçerek liderliğe oturdu.

Son ataklardan sonra yeni sıralama Masia, Garcia, Guevara ve Moreira şeklinde oldu. Öndekilerin bu mücadelesiyle Deniz, arayı bir saniyenin altına indirdi.

Garcia, son 16 tura girerken Masia'yı ilk virajda geçti ve tekrar liderliğe oturdu. Sonrasında Masia'yı Guevara da geçti. Deniz de farkı kapatarak artık bu dörtlü gruba dahil oldu ve sonrasında Moreira'yı geçerek dördüncülüğü aldı.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Masia, Denizin dördüncülüğü almasından hemen sonra, önce Guevara sonra da Garcia'yı geçerek bir kez daha yarışın liderliğine yükseldi. Artigas da beşincilik için Moreira'yı geçti. Bu altı isim arasında pozisyon değişikliği olmaya devam etti.

Bitime 13 tur kala Artigas, önündeki isimleri birer birer geçerek yarışın yeni lideri olurken, ön bölümdeki gruba Riccardo Rossi, Daniel Holgado ve Ayumu Sasaki de dahil oldu.

Ertesi tur Artigas yaptığı hatanın ardından dördüncülüğe gerilerken Garcia liderliği aldı. Fakat onun liderliği de kısa sürdü çünkü takım arkadaşı Guevara liderliği yükseldi. Hemen sonra Garcia'yı temsilcimiz Deniz de geçti.

Yakın grupta sıralamada değişiklikler yaşanmaya devam ederken, ilk altı tekrar arkadan kopmaya başladı. Bitime sekiz tur kala ise liderlik Masia'ya geçti. Yeni sıralama ise Masia, Guevara, Deniz, Garcia, Ayumu Sasaki ve Artigas'tı.

Deniz çok iyi bir tempo yakalamasının ardından bitime yedi tur kala önündeki isimleri geçerek yarışın yeni lideri oldu. Deniz'in liderliği iki tur sürerken, Masia ve Garcia temsilcimizi geride bırakıp ilk ikiye yükseldiler.

Temsilcimizin liderliği bırakmaya niyeti yoktu ve bitime dört tur kala yarışın liderliğini yeniden eline geçirdi. Bu noktada Garcia ve Masia da ikincilik için önemli bir mücadeleye giriştiler.

Deniz bu mücadeleden faydalanarak farkı biraz açtı ve son tura lider girdi.

Son turda Masia, Deniz'i yakalayıp temsilcimizi geride bıraktı. Fakat Deniz, sekizinci virajda rakibine yanıt verdi.

Jaume Masia, Red Bull KTM Ajo Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Mücadele son virajlarda devam ederken, Guevara harika bir son sektör geçirmesinin ardından önündeki isimleri geçerek galibiyete uzanan isim oldu. Garcia heyecan dolu savaşı ikinci bitirirken, Masia üçüncü ve son virajda üç sıra birden kaybeden temsilcimiz Deniz dördüncü oldu.

Deniz bir kez daha podyuma yaklaşmasına rağmen ilk üçe giremese de, dördüncü olarak bu yılki istikrarlı sonuçlarına bir yenisini daha ekledi. Temsilcimiz, ilk altı yarışın beşinde ilk beşe girdi.

Artigas'ın beşinci olduğu yarışta, Ayumu Sasaki güçlü bir yükselişle altıncı, Kaito Toba yedinci, Ryusei Yamanaka sekizinci ve Daniel Holgado dokuzuncu oldu. İlk onu Moreira tamamladı.

Foggia kendisi adına epey zor geçen yarışta ancak 18. olabildi.

Moto3'te sezonun bir sonraki yarışı 15 Mayıs'ta Fransa'da yapılacak.

Yarış sonucu: